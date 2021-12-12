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錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

記者／林巧璉
柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)
柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)

「神明無法跟人聊天，所以需要代言人，當作神明與信徒的橋梁，讓信徒的憂愁、煩惱得以慰藉。」

53歲柯旭卿是鳳山雷府大將廟的神明代言人，初一、十五會被雷府大將軍「附身」，為問事的信徒指點迷津。他選擇52歲就從金融業資深經理退休，他說，錢夠用就好，除了神明指引，最重要的是想做更有意義的事。

柯旭卿口中更有意義的事，就是在廟裡面服務。每天他在廟裡顧前顧後，從打雜、收驚、問事、參拜、主持祭典、辦活動等都一手包辦，連廟裡的整修工程，他都爬上爬下親自監工。

但對柯旭卿來說，最重要的事大概就是扮演信徒的心靈導師。他說，走進廟裡的人，不外乎是因生老病死、工作、感情煩惱，「大多的人都是不如意才會到廟裡走走，他們來找人生方向，也需要釋放內心煩惱。」柯旭卿聽過太多人的煩惱，除了聆聽，也根據自身經驗、判斷給建議，「他們可以抽籤問神明給的方向，但也需要人的建議。」

柯旭卿在金融業服務25年，因長期在審查部門，接觸各行各業，自認很會「看人」。曾有30多歲男性到廟裡問事，因職場升職遇上瓶頸，萌生轉職念頭，但因家中有三個孩子而猶豫不決。

柯旭卿（左）退休後在鳳山雷府大將廟服務，為信徒排解憂愁。(圖：柯旭卿提供)
柯旭卿（左）退休後在鳳山雷府大將廟服務，為信徒排解憂愁。(圖：柯旭卿提供)

「我常跟信徒說，如果是我，我會這樣做。」柯旭卿建議這位年輕人先和家人溝通，得到太太支持，再好好拚一把。他不為別人下決定，但設身處地換位思考，常讓問事的人備感溫暖。

換位思考 信徒備感溫暖

「人生最難的是放下。」在廟裡，柯旭卿聽盡各種悲歡離合，曾有一對父母為19歲罹癌女兒到處求神拜佛，到雷府大將廟問事時，被附身的柯旭卿寫下「父母心」，一旁協助「翻譯」的廟方人員告訴這對父母，不捨女兒的心讓人不捨，但該放下時也只能放下。柯旭卿說，這對父母聽完當場淚崩，也因此選擇讓女兒好走，一周後癌女病逝，兩人再回廟裡還願。

柯旭卿（左2）退休後在鳳山雷府大將廟服務，協助廟務發展。(圖：柯旭卿提供)
柯旭卿（左2）退休後在鳳山雷府大將廟服務，協助廟務發展。(圖：柯旭卿提供)

柯旭卿退休後的生活比以前更忙碌，卻忙得很充實，「人的一生就是那麼長，最後都是裝在骨灰罐裡的骨灰，但要留下什麼讓人回憶，自己可以決定。」

聊起50出頭就退休，他說，退休前一定要找到「需要長時間付出」的興趣，他認為這不是運動、打球、旅遊，而是需要長時間投入的事，像是當志工、學技能等。

柯旭卿（左）退休後在鳳山雷府大將廟服務，成為神明的代言人。(圖：柯旭卿提供)
柯旭卿（左）退休後在鳳山雷府大將廟服務，成為神明的代言人。(圖：柯旭卿提供)

退休

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