60歲江武昌為戲曲世界打零工 致力保存文資

江武昌家中有一整面牆的舊藏書和文史戲曲等資料。(記者林宛諭／攝影)

彰化縣自稱「鄉野村夫」的傳統戲曲 研究者江武昌，保存數萬張老照片、數萬檔影音資料，不僅有早期冷門的北管戲曲音檔、各個戲曲名角的老照片，他還曾帶著93歲的布袋戲大師黃海岱去看史豔文剛出江湖的大陸昭慶寺。

江武昌在彰化員林市一片稻田旁有間老宅子，被他稱為「工寮」，整牆的書籍、卡帶、黑膠唱片機，他習慣操作著電腦、做轉檔工作把資料數位化，不只戲曲早期資料，就連彰化、員林、台北大稻埕等許多地方的老照片，也悉心珍藏。

彰化員林中學畢業的江武昌，戲稱「自己是不會讀書的孩子」，當年怕大學考不上，覺得文化大學戲劇戲應較容易，就填了志願，考上後自此和戲劇結下不解之緣。在大學除了讀書，還得上台學各種戲曲，除了京劇 ，當藝生時也曾和北管國寶大師潘玉嬌、年輕時的南管大師吳素霞等人同台演出。

學術領域上，他跟過學術界及文化界三位重量級大師曾永義、邱坤良、林谷芳，早在邱坤良在法國巴黎大學念博士時，回台灣做戲曲田野調查，江武昌就跟著老師，甚至睡戲台做田野紀錄，讀文化大學時還編民俗曲藝雜誌。

江武昌(中排左四)與同學們跳婆姐陣和布袋戲大師李天祿(中排左二 )合影留念。(圖：江武昌提供)

邱坤良擔任台灣國立藝術學院傳統藝術研究中心主任時，江武昌任助教，那時如布袋戲國寶大師黃海岱、李天祿等人常來辦公室坐，江武昌說，他見過很多文化界大師，但心中的大師屈指可數，黃海岱的為人處事和學習精神最讓他佩服，這位國寶「對誰都好」。

彰化縣自稱「鄉野村夫」的傳統戲曲研究者江武昌保存數萬張老照片、數萬檔的影音資料，致力於保存戲曲等文資，最大心願是建置戲曲有聲資料庫。(記者林宛諭／攝影)

江武昌說，黃海岱的表演藝術不見得是最頂尖，但老人家讀很多書，什麼都想學，學京劇、北管、小調，學東西是因發自內心的有興趣想學，而非為炫耀，學了後又會運用，是真正的大師。

黃海岱93歲時，曾問江武昌「你要不要帶我去大陸昭慶寺？」江一口答應，旁人勸說老先生都幾歲了，膽子未免也太大，後來黃海岱一幫子弟都陪著去，老國寶心心念念就是想去看一下史豔文剛出江湖的地方。

閉關十年 沉浸數位化資料整理

60歲江武昌說，自己曾有一段「撞牆期」，那時也看到學術界很多問題，甚至有學者根本不懂裝懂，心累之餘他回到員林老家足不出戶，也曾在淡水一閉關就是十年，看似與外界斷了線，他卻沉浸在數位化資料整理工作中，也曾為了搶救泡了水的布袋戲老卡帶，一一清洗泥水才救回來。

「你看這張，1965年梨春園出版的黑膠唱片渭水河，現在年輕的應該沒聽過。」江武昌說，很多老戲年輕演員不會唱，他相信有很多資料得保存下來，未來研究一定有人用得上。

江武昌說，布袋戲大師黃海岱的布袋戲成名作史豔文故事原形出自野叟曝言，主角為文素臣，被黃海岱改編成忠勇孝義傳中的大儒俠史豔文。(記者林宛諭／攝影)

江武昌年輕時扛著相機、錄影機到處記錄，但他當了學術界逃兵，最近僅能接些評鑑、評審工作，他戲稱這是打零工，下個月的生活費都還不知在哪。「日子還過得去就可以了。」他說，最大心願是好好保存收藏資料，甚至成立有聲資料庫，現在的人生「只想做自己」，專心做文資保存工作，能做多少算多少。