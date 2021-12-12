返鄉圓夢 40年老家變「萬丹學堂」 課程一律免費

獲得妻子、兩個女兒支持，是高振益（右二）中年還鄉圓夢動能。(記者王慧瑛／攝影)

「老家孕育我成長，也是人生下半場的築夢基地。」55歲高振益待過媒體，曾創業開店，今年取得高雄師範大學碩士學位後，毅然還鄉實踐理想；他將超過40年屋齡的老家活化變身為「萬丹學堂」，鼓舞更多人一起來親近地方文史。

高振益老家在屏東萬丹鄉，高中畢業後就在高雄就業 、成家，從媒體業到創業賣咖啡 輕食，這些都不是他最想做的事。3年前他到高師大台灣歷史文化及語言研究所進修，愈讀愈有興趣，取得碩士學位後決定開學堂，與更多志同道合朋友交流。

任教職妻子張乃綺是支持高振益追求理想的重要力量，萬丹學堂11月上旬開張，張乃綺和兩個女兒忙進忙出當高振益最佳分身。

「只要用心做，不怕沒有隊友。」高振益說，學堂訴求社會人士，不定期辦文史講座、文物史蹟走讀等，邀請歷史學者、文史工作者分享交流，課程一律免費。

52歲進修 高振益：同學臥虎藏龍

高振益人生很斜槓，不斷跨界嘗試，52歲重當學生，看到許多學習典範，讓他抱定人生下半場要為理念而活，想多留些史料紀錄，讓地方文史研究一棒接一棒。

52歲那年，他告訴妻子「想去圓碩士夢」，妻子無條件支持，讓他很感動。班上同學臥虎藏龍，也讓他遇見許多學習典範。像同屆文化組同學許春美已70歲，是排灣族傳統織布保存者，費心推動傳統織布工藝復振再生，使命感讓人敬佩。