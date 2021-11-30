樂於作育英才推掉片約 陳湘琪活出不後悔的人生

53歲的陳湘琪樂於作育英才，從未因推掉不少片約而後悔。(記者吳致碩／攝影)

「我的人生，從未覺得可惜。」陳湘琪說這句話時，就如定海神針一般堅定。

該如何定義陳湘琪呢？簡而言之，她是近代台灣電影 獨一無二的堅毅女性面孔，在楊德昌的「獨立時代」，她化身天真可愛的年輕女孩，在徬徨的社會裡逐漸迷失，到了蔡明亮的「天橋不見了」、「你那邊幾點？」則是身處城市的孤寂女人，擁有一雙歷經千瘡百孔的眼神，如今她在錢翔執導的電影「修行」裡，化身得知丈夫外遇的中年婦女，意圖靠著靈修超脫一切，卻又深陷於自身架構的心靈牢籠。

投身教育 和學生沒有距離

53歲陳湘琪在北藝大任教已有20餘年，擔任表演課程教授，提到教育，她發出朗朗笑聲，說自己私下與學生的距離非常近，「我不會也不太喜歡用3C，時常會叫他們救我，教我用電腦、手機 」，更笑說很喜歡跟學生們抱來抱去，只是這一兩年遇到新冠肺炎，不能近距離接觸，「之前疫情 爆發，要遠端視訊上課，我的天啊，很辛苦的，還先打電話請他們教我視訊」。

一幕背影 感謝楊德昌啟蒙

回想當年，陳湘琪說自己念台北藝術大學時，就是被當時的老師楊德昌一手帶出來，那時楊德昌執導「牯嶺街少年殺人事件」時，由於經費不足，要求所有工作人員都要下場演，「我只是個小小場記，也下場演個醫生未婚妻，只有一幕背影」，不過楊德昌對她讚譽有加，下一部「獨立時代」便拔擢她為主角之一，「我是真的很感謝老師，他影響了我對創作的基本態度」。

陳湘琪樂於作育英才，幾乎沒時間拍片，「我推掉非常多片約，有喜劇的，也有恐怖的，但我頂多只有暑假能拍戲，就跟他們說可以找更適合的演員去演」，問她是否後悔錯過一些合作機會，「我不會的，我幾乎不對我的人生後悔」。

拒用手機 不想被科技綁住

陳湘琪因堅持不想被科技綁住，堅持不用手機，「但我覺得最近沒有手機，好像愈來愈難生存了，到處都要實聯制掃QR code，我都只能用寫的」，問她是否會因此想辦手機，「等到真正感到困難的時候，再來辦吧，現在還是不需要」。

但說到疫情，陳湘琪坦言自己在這段期間，時常感到焦慮恐慌，「太多事情都讓我有不確定感，好像要突然搶物資、酒精，我就像個山頂洞人出來採購一樣，需要全新的生存方式」，她甚至有段時間考慮立下遺囑，畢竟不知道自己會不會染疫，只是這番話說來雲淡風輕，彷彿生死對她而言意義不大，只要盡全力精采活過。

健走保養 維持在最好狀態

陳湘琪熱愛游泳、跑步，即便在疫情期間，也會到河邊散步健走，讓她的身材、外型保養得宜，她認為演員應維持在最好狀態，才能配合不同角色表演，「我以前很喜歡喝咖啡，現在頂多一天一杯，我常常一忙就忘了吃東西，現在也都強迫自己要補充營養」，如今生活之於她，就是一場修行，畢竟這具身體與她日夜相伴多年，未來，還得一起在這大千世界裡穿行裕如呢。

看婚姻 有恐慌也有憧憬

陳湘琪在「修行」演出婚姻失和的中年婦女，只能寄情於宗教、身心靈修行，被問及她是否會對婚姻恐慌，迄今仍單身的她，坦言演過這麼多感情失敗的角色，或多或少會有些恐慌，「為了演這部電影，我先跟一些另一半有外遇的婦女聊過，分享她們的情緒，我覺得婚姻真的很不容易，很多人無法走到最後」。

不過陳湘琪依舊相信，這世界上有美好的婚姻關係，「我在我父母身上見證到一切，他們最後進入到一種『兩人如一人』的境界，共同經營關係，互相感謝，彼此是最好的隊友」，陳湘琪淡淡說道，若是自己真正進入婚姻，會希望能像父母一樣，擁抱簡單的幸福，「我是不容易放棄的人，也不會貿然進入一段關係，如果我有婚姻，我會希望是這樣，要與我的另一半走到最後」。

陳湘琪演技精湛，常有情緒充沛的演出，但她說自己雖對藝術比較敏銳感性，但私下對自己的感情，還是比較內斂理性，「身為演員，感性、理性都要具備」，即便如此，她仍相信未來，也會用盡全力去迎接自己想要的愛。