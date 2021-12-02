洪建全基金會半世紀 簡靜惠為台灣栽出文化森林

簡靜惠50年來透過洪建全基金會護持台灣人文教育。(攝影／王聰賢)

坐在大器的客廳裡，牆上是董陽孜驚龍般的「海納百川」，眼前則是等著夕照的山河美景，81歲的簡靜惠興致勃勃說起不久後將和讀書會夥伴的出遊，那是她慶祝退休的小旅行。

身為70年代台灣十大企業家之一台灣松下電器洪建全的大媳婦，簡靜惠以洪建全基金會為平台，50年來為台灣的文化、教育 ，護土、播種、扶植，終於栽出一片蓊鬱的文化森林，在最好的時候，她要交棒，將典範移轉的發展性交給洪家第三代。

台灣松下作為一個企業，卻在簡靜惠的堅持下，成為文化的護持者。這位嫁入豪門大院卻成為台灣最會花錢的媳婦說：「我就是喜歡閱讀、我就是關心社會，我的重心還是教育、文化。我個性裡頭有一個敢做的勁，有一種『try new』嘗試新事物的勇氣。」

愛讀書的簡家小姑娘

「我就是一個喜歡讀書的小孩。」帶領著洪建全基金會開創台灣眾多文化先河的簡靜惠如此自我形容。簡家在中和鄉有興美商店與廣美製麵廠兩個生意，1940、50年代還有兩家戲院，簡靜惠平時也要幫忙家務，拿到一點工資，轉頭去租書店租小說 。

「我從小愛看小說，在小說裡進入另外一個人生。」這個閱讀習慣延續至今，簡靜惠說：「不求目的的讀書，就讓我覺得生活裡有很多的樂趣。」

要看小說，前提是功課要顧好，簡靜惠的優點是夠專心，初中考上北一女、高中進入北二女（現中山女中）。進入高中的她照樣一邊用功一邊讀小說、照樣到自家電影院看電影，和同學相處愉快，很多人迄今是她的讀書會成員。

簡靜惠考進台大歷史系，大四時遇到一個特殊的機緣，成為建國中學的代課老師，教了一年高一、又教一年高二，自己才滿20歲，學生也才16、17歲，有人後來還跟她相認，反讓簡靜惠吃一驚：「你是我學生？怎麼那麼老？」

但這個機緣的意義重大。「那兩年給我最大的改變是，我覺得教育是非常有意義的事。」簡靜惠因此決定出國學教育。

申請學校前，簡靜惠已經訂婚，為了配合先生，她申請到洛杉磯附近的羅耀拉大學念諮商管理。那是一所天主教學校，她看到神父、修女無私地投入社區工作，深受感動，自己又為了一門課真正去接觸很多初到美國的華人移民，在諮商的過程中，更體會教育的重要性。

走進大家族

在那個年代，簡靜惠「來來來，來台大；去去去，去美國」，是很前衛的優秀女性。

在那個年代，簡靜惠也跟著傳統，經媒妁之言嫁了。

「我不是一個很『貌驚人』的人。」簡靜惠笑說，大概因為家有大美女的大姐，「我自覺長得不好看，我沒有真正戀愛過啦。」

媒人介紹時，男方那邊，後來的小叔洪敏泰一聽她的名字，發現竟是建中時的老師，先喊了出來「是我老師啦，很好很好很好」。簡靜惠與洪建全長子洪敏隆在日本訂了婚，到美國又相處半年才結婚。

簡靜惠說：「現在年輕人都覺得媒妁之言是賭注，但我覺得，你要跟一個人結婚，其實也是賭注，都存有一個unknown（未知）。」關鍵還是自己有沒有努力守住婚姻。她承認：「我當然也有遲疑過，也有自己的困惑。」可是幾個人的婚姻沒有？

「我覺得洪敏隆的個性很可愛，很單純、真誠、很直接，也不掩飾。他的人格裡面有一些魅力。」於是簡靜惠1967年赴美，在一年半之內，訂婚、結婚、拿學位，還生了兒子，人生進程飛快推進。

但是台灣這邊一直催，家裡等著長子洪敏隆進公司，於是1969年，簡靜惠抱著三個月大的兒子和先生回國了。文科媳婦就此走入台灣大企業的四代同堂大家族之中。

簡靜惠與先生洪敏隆在日本箱根。(圖：洪建全基金會提供)

管錢的洪家大媳婦

簡靜惠的公公洪建全原是礦工之子，14歲出來闖天下，在日據時代做著修理及銷售收音機的生意，光復後，1946年在衡陽路創立建隆行，行銷電器產品；1956年與日本松下電品達成技術合作，1962年中日合資成立「台灣松下」。

在中華商場的舊照片中，可看到1964年起豎立在商場屋頂上的國際牌與National巨型立方體霓虹廣告塔，那是當年尚未地下化的台鐵進出台北時的地標。

簡靜惠加入的，就是這樣一個赫赫家族。

「我公公覺得兒子娶了一個『台大的』，這個頭銜大概還滿管用的，讓我在洪家就很有面子。」簡靜惠笑說，公婆就假設「台大的」一定可以幫助自家兒子，「我公公說，妳婆婆就是這樣幫我的。」

簡靜惠回憶，公公是那一輩男士中少見能尊重女性的企業家，從不認為女人遜於男人，永遠感謝和他一起打拚的妻子。公公要文科媳婦進國際電化公司當財務經理，並負責淡水新家暨招待所的採購及監工。

如今簡靜惠也有了自己的媳婦，「因為我公公的這個觀念，讓我們都有機會，所以三代媳婦的幫夫都不一樣。」

簡靜惠分析，她的婆婆、「國際牌阿嬤」游勉是「沒有自己，先生是什麼她就是什麼，她的桌子也是擺在後面」；她自己是與先生並行，「在他的事業裡，我是在後面，可是我自己發展了一個以洪家為前提的基金會」。

至於第三代媳婦、建築師張淑征，則和先生洪裕鈞「不僅是互補、而且是相容」，各有專業，但能相輔相成。

可是簡靜惠回首當年，固然受公婆疼愛，她也承認：「大家庭壓力好大。」各種人際關係間的矛盾，也包括夫妻之間的，讓她一度跟著孩子去美國陪讀。

簡靜惠說，身處在較有約束力的家庭，自己想做什麼事，就必須去協調、磨合，有時候還要去考慮別人的需要。這大概是在那個年代裡，身為大家族長媳的美德吧，幸而簡靜惠日常讀小說，做手工、做洋裁，這些都對她自己很有助益。

洪敏隆過世後，簡靜惠在房間裡加做了一個大大的工作台，做拼布、做洋裁，那是一種自癒與舒壓，熬過了先生過世後「文經學苑」無端惹上的官司，還幫兩個在國外的孩子寄去慈母手工床罩。她驕傲說：「我很能幹的。」

簡靜惠與一對子女。(圖：洪建全基金會提供)

在企業中開出文化的花

1971年創立的洪建全基金會，到今年已是半世紀之功，當初的創立，有簡靜惠的推動。

「台灣富有的人都會濟貧、扶助、救災，成立基金會有系統地去做。」但是學教育的簡靜惠覺得，這些工作都是一次性的，她有更多的想法，於是跟公公請纓：「我來做。」

洪建全只要求她「不耽誤原本的財務工作」，簡靜惠便擔起基金會執行長任務，便展開「上午營利、下午非營利」的模式，一再推出文化與教育上的新嘗試，不只將文化納入洪家的事業版圖，也為台灣社會留下印記。

書評書目

基金會第一項業務是創辦「書評書目」雙月刊，從1972年9月一直出版到1981年9月，共100期，是台灣第一本專業書評雜誌。

愛讀書的簡靜惠對於這件事很興奮，但公公是做生意的人，所以她在提這個案子時，要有詳實的計畫：做什麼、預算多少、盈虧如何？在年度各企業報告時，還要想辦法說故事：「我們沒有創造業績回饋給公司，但我們創造的是影響力和價值。」

洪建全聽進去了，但聽說一本只賣10元、一期印1000至1500本，收款期在3個月後還不一定收得回來，便說：「比我們賣電視機還困難啊。」的確，當年洪家賣電視，是全省經銷商排隊拿錢來買的。

書評書目在總編輯隱地帶領下，走向有水準的評論，還針對翻譯、聯合和中時兩大報的副刊進行評比，都在文壇發動熱烈的盛事。

書評書目是基金會第一項計畫，為台灣首見專業書評。(圖：洪建全基金會提供)

視聽圖書館

這也是簡靜惠和基金會做的另一件台灣首創。

當時她思考，基金會不在推銷國際牌的電視機、錄影機，而是將之擴展到教育文化，於是創立視聽圖書館，有藏書、音樂欣賞室、錄音、錄影設備，音樂收藏從歐洲古典音樂到20世紀作品都有。

器材大部分是國際牌贈的，軟體很多是洪家兄弟私房唱片。當年受惠者包括買不起視聽軟硬體的學生，其中不乏後來的音樂界名人，如指揮家簡文彬就是高中時在這裡聽了全套的華格納。

直到1990年，隨著唱盤被卡帶取代，很多視聽設備無法使用，再加上社會經濟起飛，圖書館功成身退。簡靜惠也直言：「最重要是財源不夠了。」因為家族一些成員陸續要創業，資金有新的調度，同時家族事業也和日方有新的規畫，出現新的問題。

簡靜惠的心態很開放：「我們做的是時代播種的工作，要做先鋒知識的開導，帶出社會上還沒人做的一些事情，等到它已經成氣候，我們就let go讓它走吧。」

藝文贊助

簡靜惠跟著羅曼菲去聽台大同學楊弦的民歌，余光中的歌詞好美、楊弦唱的好聽，但一場唱完就結束了。直到羅曼菲跟楊弦再來找她：「我們想讓民歌流傳，可是不曉得怎麼出版？」

簡靜惠想：「沒有做過的事，那就做吧。」沒有唱片出版社？「書評書目」出；唱片怎麼賣？就想辦法吧。

民歌計畫動了起來，楊弦積極投入，跑到基金會磨出唱片，再辦演唱會。簡靜惠記得，洪家老四洪敏泰也上台彈貝斯。

「我是做很多的推手，我促成很多事情。」簡靜惠說。在推動民歌之後，當民歌進入商業，基金會便收手。

抱著月琴的陳達是在許常惠引介下來到台北。簡靜惠說，當時60多歲的洪建全和許常惠聊得來，便請許去收集民謠，聽說屏東有個陳達，「請他來台北唱，需要多少錢我可以支付，還可以付他每個月生活費2000哦。」

屏東「思想起」民謠就這樣傳唱至台北，引發文化圈的「陳達熱」。可惜老人家住不慣台北，留下「陳達和他的歌」唱片，之後進一步感動雲門舞集林懷民編製「薪傳」。

基金會和雲門也有淵源。1974年，年輕的林懷民背著長條木匣，裡面是一張「白蛇傳」大海報，來到基金會找簡靜惠，自此，洪建會基金會開始了對雲門的贊助。此外，廖瓊枝歌仔戲、優人神鼓等也長期受基金會贊助。

先生遺產與文經學苑

「文經學苑是我先生的理想。」簡靜惠講起已過世30年的洪敏隆，眼底還有笑意，「他其實是一個文青。他看我基金會這麼好玩，還說我們換位置好不好？我才不要呢。」

當時身為家族長子的洪敏隆背負壓力，且在經營策略上跟父親與弟弟們的觀點不同，簡靜惠常要在其中擔任傳話者，連婚姻關係都受影響。她在書中提到：「那真是一段灰暗不快樂的日子。」

幸好，夫妻倆都愛讀書，對文化有同樣看法，洪敏隆的態度是「企業裡不能沒有文化」，這就催生出「文經學苑」。

文經學苑的對應範本是日本松下幸之助的「政經塾」，後者主要在栽培日本的政治人物，而文經學苑不碰政治，將「政經」改為「文經」，1984年創立，將文化課程導入企業教育訓練，促成文、經結合。

但1990年，壯志未酬的洪敏隆過世。文經學苑又被另一家文經社出版社狀告侵權。簡靜惠回憶：「我才管你咧，你告歸告，我繼續做我的拼布、做我的手工。」那是她喪夫後的精神支撐，即使要出庭跑法院，手提包裡面一定有拼布。

最後簡靜惠決定回到服務初衷，不必拘泥名稱，同意和解，放手「文經學苑」名稱。但她承認：「停止了之後，我就心灰意冷。」直到將先生留給她的遺產投入基金會，買下羅斯福路上的房子，當作基金會辦公室。

1991年，延續洪敏隆精神的「敏隆先生人文紀念講座」成立，由許倬雲和李亦園策畫，以宗教跟社會倫理為主題辦人文雙月會；1995年啟用「敏隆講堂」，空間設計素樸雅緻，不少人在此接受文史哲藝的課程薰陶，形成台北的人文民間書院。

此外，基金會也辦兒童文學創作獎、激勵生命方法研習營、成立台灣PHP素直友會推廣閱讀風氣、覓計畫贊助當代藝術、設立銅鐘藝術賞等等文化藝術事業。

功成身退 完成交棒

簡靜惠在11月初將基金會的棒子交給兒子和媳婦。(攝影／吳致碩)

今年11月1日，洪建全基金會50周年記者會上，簡靜惠將董事長棒子交給兒子，即現任台灣松下電器董事長、IPEVO愛比科技創辦人暨董事長洪裕鈞接任，自己退居榮譽董事長。引領台灣文化半世紀的基金會，未來將由兒子和擔任副董事長暨執行長的媳婦張淑征續航。

為什麼要退休？簡靜惠說：「我當然要退休啦，體力不行了，何況典範轉移是必要的。」

簡靜惠說：「我只是把基金會的責任跟未來發展交給洪裕鈞，我不能要他們來做我的事。這是很多長一輩的企業家忘記的地方，他們要兒子來做他們的理想、他們的事業，沒有去聽孩子們喜歡什麼、這個社會需要什麼。」

在簡靜惠看來，文化事業的傳承跟企業不一樣，她交下去的是一個社會責任，「我要他們回饋一些金錢和能力」。因為基金會無法自己生產資源，必須要有資源的投入，子、媳本身的事業就能發光，可是他們必須承擔母親交付下的責任。

退休後的簡靜惠還有很多計畫。「素直友會」是基金會的附屬學習型組織，多年來衍生出各種主題的讀書和學習團體，她說：「讀書會我還在玩，這個我不放，一放的話，那些人會哭的。我自己要跟著這些讀書會成長，我還靠他們帶我出去玩。」

半世紀的文化編輯人

簡靜惠笑說：「最好的投資是做文化事業，一本萬利。」在她身上也可驗證，最好的美容養生是文化和服務，一頭銀髮的她精神矍鑠，彷彿還有好多事急切地想要去嘗試。

回首半世紀，簡靜惠說：「我也不覺得我做了什麼多了不起的事，我只是覺得，這件事情是有意義的，而我有機會去做。」

基金會的貢獻有目共睹，簡靜惠說：「我們也就是一個經營者，也像編輯，把社會上欠缺的，透過管道傳遞出去，有能力提供的人就來促成。這是一種磨合、交流的過程，我們在其中穿插，把它變成可能。」

至於她自己，在文學和閱讀中找到快樂，嫁進大家庭擔起長媳責任，一心搞教育卻進了家族企業做財務，終在基金會裡找到定位，並且完成接近文化和教育的初衷。

「我是覺得我影響了一些人。」這樣就很好，放下重擔的簡靜惠，要出去玩了。