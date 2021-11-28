日本9旬翁多年騎單車8萬餘公里 捐款助交通安全

朝日新聞報導，90歲的三千田峰男喜愛騎自行車，累計已騎約8.5萬公里，相當於繞地球2周。（圖取自朝日新聞網頁www.asahi.com）

日本 島根縣邑南町農民、90歲的三千田峰男喜愛騎自行車，有時一天騎約60公里，至今已累計騎約8.5萬公里，相當於繞地球2周，他並且捐出等量的款項予交通安全協會。

日本朝日新聞報導，三千田表示騎自行車是他維持生命活力的運動，他還寫日記記下每天騎乘自行車的紀錄。他先規畫自己要在邑南町（鎮）的國道、上下坡騎幾圈的行程，還記錄他規畫的行程一天騎了幾圈。他的單車日記一本可記錄3年份，現在已寫到第5本。

他通常騎著自行車上午出發，持續騎3個小時半至5個小時。身體狀況較好時，一天騎完他所規畫的行程的2、3圈，有時興致一來還騎到規畫行程外的廣島縣三次市。

1月到3月之間有時因下雪而無法出門，有時他需要去醫院，或是因為下大雨，町內廣播要求居民不必要外出時就沒騎自行車出門，不然他通常每天享受騎自行車的樂趣。

報導說，三千田11月4日過90歲生日，截至這一天，他所規畫的行程已騎了3893圈，換算距離共約8萬5646公里。

三千田原先身體並不健朗，在務農之餘，冬天還到外地釀酒廠打工，也當過保全人員等。70歲那一年他罹患間質性膀胱炎，為了鍛鍊身體保持健康，78歲開始養成騎自行車的習慣。

他現在騎乘的自行車已是第7輛，屬於沒變速系統的普通自行車。下雨天，鎮民也可看到他穿著雨衣、戴著頭盔騎自行車的風采。

報導說，三千田廣泛閱讀有關健康的書籍，也曾挑戰過斷食，習慣在腳上綁重物訓練金雞獨立，他的學習的目標是89歲的登山家三浦雄一郎。

三千田的妻子7年前過世。妻子在世時常褒獎他能持之以恆騎自行車，他因此深受鼓勵。他將自己騎自行車的距離每1公里換算成1日圓，把錢捐給交通安全協會。

三千田說自己繼承了父親吃苦耐勞的習慣，有時間休息，不如用來騎自行車，一騎就是好幾個小時，今後也會在身體狀況許可下持續騎自行車。