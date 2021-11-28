創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

出生西西里島、派駐台灣 已兩年的義大利 代表紀大為，為融入台灣生活，常騎Gogoro穿梭巷弄；他被問及「台味」香菜皮蛋豬血糕披薩看法時認為，義大利美食 成功之道在於兼顧傳統及創新，但對常見的鳳梨披薩、敬謝不敏。

異於多數男性外交官喜將鬍子刮乾淨，現年55歲的紀大為（Davide Giglio）留著一口招牌銀灰鬍，在駐台使節裡格外醒目；為求貼近台灣庶民生活，他常以Gogoro代步，透過通訊軟體Line與他人聯繫時，還不忘使用貼圖增進親近感。

駐台兩年多來，紀大為積極與台灣各界互動，近期因義大利擔任20國集團（G20）峰會東道主，他特地對外宣傳G20在氣候變遷及疫苗等重點領域所取得的成果，並積極走入校園，向台灣年輕世代推廣義大利文化、聊義大利傳統美食。

紀大為日前赴台灣大學擔任一日通識課講師，當學生詢問有無推薦義大利餐廳時，身段頗柔軟的紀大為立刻「變身」、展現義國美食「傲骨」，除堅拒「鳳梨加披薩」，更建議學生光顧沒賣鳳梨披薩的義大利餐廳。

紀大為近日接受中央社專訪時，話題也圍繞在披薩。被問及對皮蛋、臭豆腐及粉圓等「台味」披薩看法時，他強調，「義大利美食成功的原因之一，就是兼顧傳統及創新。在過與不及間維持平衡，並不容易，這對在外國的義式餐廳更是如此」。

他指出，畢竟在國外的義式餐廳，可能更樂意使用當地熟悉的食材吸引顧客上門，只是此舉恐會將義式菜餚推向「在地化」；當聽聞還有榴槤披薩時，紀大為頓了幾秒、正色說：「我以為鳳梨披薩已是極限！」

話匣子一開，即便談及對台總統蔡英文的印象，紀大為仍不脫義式美食。他表示，蔡英文給他一種沉著、理性及幹練的形象，「透過她的推特文，我知道她愛狗，我也是。她也喜歡義大利菜，加分！」

除了「台味」披薩，台灣羽球健將在東京奧運的優異表現也讓紀大為印象深刻、熱血沸騰。為此，他特地聘請教練在世界球后戴資穎的母校練習羽球。

中央社專訪當天，紀大為還現場展現球技，歡迎各路好手向他下戰帖。有趣的是，教練並不知道眼前這位汗流浹背的外國人是外交官；問及羽球戰力指數，教練說，若把紀大為的年紀納入評估，「算是很靈敏」。

紀大為來自西西里島，東亞曾是既模糊又遙遠的地理概念，直到進入義大利外交部服務，因派駐日本大阪、中國北京與香港等地才與亞洲接觸；而在外交部總部服務時，也曾負責處理東亞事務。2019年1月，紀大為再度與東亞結緣，派駐台灣。

紀大為說，外交官的任務是提供穩定、可靠的溝通管道，讓雙邊可及時交換涉及共同利益的訊息，並拓展經濟及文化面的交流；慶幸的是，義大利在這些面向表現不俗，擁有強大的軟實力及正面且鮮明的形象。

他說，身為一名外交官必須善用這些優勢，當外界對義大利產生誤解時，則必須澄清，「我希望自己未愧對這項任務」。