百老匯大師桑坦辭世 美音樂劇改革推手 史翠珊推特致意

百老匯音樂劇傳奇作曲人桑坦26日去世。圖為他2004年在麻州塔夫茨大學一場活動上的照片。（美聯社）

百老匯 音樂劇傳奇作曲人桑坦（Stephen Sondheim）今天辭世，享耆壽91歲。桑坦普遍被譽為美國 音樂劇改革的重要推手。

法新社報導，目前負責桑坦百老匯音樂劇「夥伴們」（Company）演出事宜的公關米拉蒙蒂茲（Rick Miramontez）證實這位音樂劇巨擘過世。

桑坦的律師巴帕斯（F. Richard Pappas）表示，桑坦和朋友歡度感恩節的隔天，在康乃狄克州羅克斯伯里（Roxbury）自宅中猝逝。

路透社提到，桑坦最成功的代表作包括1987年首度在百老匯演出、以童話故事解開成人執念的「拜訪森林」（Into the Woods），以及1979年驚悚音樂劇「理髮師陶德」（Sweeney Todd），後者講述倫敦一名理髮師殺人後將受害者做成肉餅；而1962年的「春光滿古城」（A Funny Thing Happened on the Way to the Forum）則是以古羅馬為背景的雜耍式喜劇。

他也替已故音樂大師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）改編自莎士比亞愛情悲劇「羅密歐與茱麗葉」的「西城故事」（West Side Story）配樂作詞，也和同為作曲人的斯泰恩（Jule Styne）合作替「玫瑰舞后」（Gypsy）填詞。

桑坦縱橫逾50年的音樂生涯裡，共獲得8座葛萊美 獎、包括戲劇終身成就獎在內的8座東尼獎，以及1座奧斯卡金像獎和1座普立茲獎（Pulitzer）。他曾多次獲葛萊美和東尼獎提名，也曾二度入圍金球獎。

2015年時任美國總統歐巴馬頒發「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）給桑坦，以表彰他一生的貢獻；這是美國平民最高榮譽。

英國音樂雜誌NME報導，身為同性戀者的桑坦40歲出櫃，1990年代與劇作家瓊斯（Peter Jones）同居8年。他2017年和伴侶羅姆利（Jeffrey Romley）結婚，也是羅姆利陪他走到人生盡頭。

女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）推文寫道：「感謝主讓桑坦活到91歲，讓他有時間譜出如此動人的音樂和絕佳的歌詞！」

日前贏得東尼獎最佳音樂劇男主角的百老匯演員特維特（Aaron Tveit）也推文寫道：「桑坦先生，感謝你所做的一切。我們何其有幸能擁有你所給予這個世界的一切。」