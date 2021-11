百老匯大師桑坦辭世 美音樂劇改革推手 史翠珊推特致意

百老匯音樂劇傳奇作曲人桑坦26日去世。圖為他2004年在麻州塔夫茨大學一場活動上的照片。(美聯社)

百老匯 音樂劇傳奇作曲人桑坦(Stephen Sondheim)今天辭世,享耆壽91歲。桑坦普遍被譽為美國 音樂劇改革的重要推手。

法新社報導,目前負責桑坦百老匯音樂劇「夥伴們」(Company)演出事宜的公關米拉蒙蒂茲(Rick Miramontez)證實這位音樂劇巨擘過世。

桑坦的律師巴帕斯(F. Richard Pappas)表示,桑坦和朋友歡度感恩節的隔天,在康乃狄克州羅克斯伯里(Roxbury)自宅中猝逝。

路透社提到,桑坦最成功的代表作包括1987年首度在百老匯演出、以童話故事解開成人執念的「拜訪森林」(Into the Woods),以及1979年驚悚音樂劇「理髮師陶德」(Sweeney Todd),後者講述倫敦一名理髮師殺人後將受害者做成肉餅;而1962年的「春光滿古城」(A Funny Thing Happened on the Way to the Forum)則是以古羅馬為背景的雜耍式喜劇。

他也替已故音樂大師伯恩斯坦(Leonard Bernstein)改編自莎士比亞愛情悲劇「羅密歐與茱麗葉」的「西城故事」(West Side Story)配樂作詞,也和同為作曲人的斯泰恩(Jule Styne)合作替「玫瑰舞后」(Gypsy)填詞。

桑坦縱橫逾50年的音樂生涯裡,共獲得8座葛萊美 獎、包括戲劇終身成就獎在內的8座東尼獎,以及1座奧斯卡金像獎和1座普立茲獎(Pulitzer)。他曾多次獲葛萊美和東尼獎提名,也曾二度入圍金球獎。

2015年時任美國總統歐巴馬頒發「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)給桑坦,以表彰他一生的貢獻;這是美國平民最高榮譽。

英國音樂雜誌NME報導,身為同性戀者的桑坦40歲出櫃,1990年代與劇作家瓊斯(Peter Jones)同居8年。他2017年和伴侶羅姆利(Jeffrey Romley)結婚,也是羅姆利陪他走到人生盡頭。

女星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)推文寫道:「感謝主讓桑坦活到91歲,讓他有時間譜出如此動人的音樂和絕佳的歌詞!」

日前贏得東尼獎最佳音樂劇男主角的百老匯演員特維特(Aaron Tveit)也推文寫道:「桑坦先生,感謝你所做的一切。我們何其有幸能擁有你所給予這個世界的一切。」