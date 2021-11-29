「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

如果65歲退休 ，按現在平均壽命81歲計算，大約還有近20年的時光可以按照自己的意思好好過！熱愛生活的李偉文，早已啟動退休進行式，秉持著「一生玩不夠」的座右銘，第三人生擘畫了玩樂藍圖，其中也包括學習、放下，依著自己步調，在每個當下都怡然自得。

採訪這天，李偉文笑著說：「今天是我的60歲生日！」在很巧合的時間談人生下半場，感觸特別多。這位集眾多角色於一身的牙醫，與自然生態攝影家徐仁修聯手催生荒野保護協會，同時身兼親子教育作家，很早就開始推廣「提早規畫退休」的理念。「退休」指的是一種進行式，不管任何年紀，都要抱持退休的心情來過生活，做好財務規畫、安老居住，唯有提前準備，才能開創美好第三人生。

李偉文（右二）與雙胞胎女兒建立良好的親子關係。（圖：李偉文提供）

追劇放空也很好 保持作息規律

李偉文觀察，因為社群媒體 發達，民眾看到親朋好友退休後過得光鮮亮麗，擔心自己沒有繼續活出精采，反而變得不快樂。「千萬不要有比較的心態！」他認為第三人生的重點是重新探索自己，而非活在他人的標準，退休並不是人生的結束，而是迎向另一美好階段的開始。

「退休後要做什麼？」是許多上班族的煩惱，李偉文建議培養多元興趣，或重拾年輕時的愛好，避免生活頓失重心、無所適從。日本電影 《退而不休》描述一名白領菁英退休後，面對身心理的各種轉變，調適過程有諸多不順，反映熟齡族邁入第三人生的現狀。電影非常寫實，雖然退休後完全自由，可以隨興起床、吃飯和睡覺，但懶散度日久了，容易產生自我懷疑：這樣日復一日有什麼意義？李偉文笑說追劇放空的日子也很好，但要保持作息規律，感覺每天活得有意義，千萬不要毫無計畫地虛度光陰。

李偉文(左四)認為，在人生的存摺中，「朋友」是豐富老年生活的主要泉源。（圖：李偉文提供）

莫在意別人眼光 重新探索內心

「你過的是你的人生嗎？」李偉文點出退休族的迷惘，退休的生命轉折讓人感到不安，因為失去工作上的角色後，也少了原來的社會認同。他以阿德勒心理學說明：「每個人都有人生的課題，沒有必要去在意別人怎麼看我們，做好自己、做個自己喜歡的樣子，重塑態度觀看世界的角度就會變得不一樣。」進入到熟齡期，應該回到探索內心，而第三人生有了許多時間自我覺察，再次啟動對生活的喜悅和熱情。這是一個溫故知新的階段，退休後還能做好多事，朝著喜歡的方向挖掘自己，未來還有無限可能。

退休是門需要學習的課題，李偉文經常分享自己的觀點，高齡化已是全球趨勢，早在大學時期就已經思考熟年社會、退休規畫、朋友共老等議題。他建議大家在退休前5-10年開始著手準備，免得退休這天真的到來，反而不知道該做什麼事。

「我看過很多人剛退休時，變成『沙發馬鈴薯』，短暫放縱一下還可以，懶散久了容易對周圍事物失去興趣。」李偉文以朋友為例，把「喜歡旅遊」當成興趣，玩了一年半載，心靈漸漸空虛，不知不覺陷入衰老的歷程。歲數可以變老，但心態不能老，人生積存的美好歲月不應白白浪費。

橘世代封面人物／專訪牙醫師李偉文。（記者許正宏／攝影）

「好好經營朋友」 好友揪團 自建老人公寓

活了大半輩子，曾經庸庸碌碌忙著工作，來不及欣賞身邊的美好；退休後，正好有大把時間享受生活。李偉文鼓勵大家，除了心情放鬆、視野放寬，不妨也追求自我實現，退休後是再學習的黃金時期，參與活動有機會交到志同道合的新朋友。不論參加什麼活動，沒有好壞的定義，只有回饋的價值。李偉文不斷提醒自己珍惜生命時光，致力追求「慈悲與智慧」，透過大量閱讀啟發自己，號召朋友一起當志工、從事社會服務，雖然常被朋友笑不務正業，但這些都是創造自我價值的關鍵心法。

退休只是職涯的結束，並非生命的終點，長達20年的退休時光，除了財富與健康計畫，也要好好經營朋友。李偉文提倡好友揪團預備退休，人際關係是豐富老年生活的泉源，人世間最幸福的事情，莫過於與家人、好友一起慢慢變老。50歲後，他和朋友組成「蝸行」團隊，共同集資，自建一棟老人公寓，為老年的理想生活做準備。蝸行團隊偶爾相約出遊，聯繫在地公益團體邊玩邊回饋捐款，「我們所做的每一件事都要有價值與意義，人生隨時充滿正能量！」第三人生對李偉文來說，是禮物，也是追求夢想的另一個起點。