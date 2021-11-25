中研院士彭汪嘉康 88歲照看診 最高興病患「走出去」

彭汪嘉康溫柔問診、視病如親的形象，深植病患心中。（記者胡經周／攝影）

中研院院士彭汪嘉康現年88歲，自1956年台大醫學院畢業起，行醫超過一甲子，仍堅持每日若非進診間看診，就是在辦公室閱讀研究資料或者是參與會議，日復一日，始終如一。工作大半輩子，她將於明年退休 ，赴美與家人團聚。

坐在台北萬芳醫院辦公室那張特大號皮質辦公椅中，彭汪嘉康的身影顯得嬌小，一如牆面上1962年美國國家衛生研究院（NIH）的黑白合照，一群白袍研究員、醫師，人高馬大，清一色都是男性，坐在第一排的她，頂著招牌短髮，個頭硬是矮了一截。彭汪嘉康透露，當年為了不讓人輕視，還養成了穿高跟鞋的習慣。

身形矮小的彭汪嘉康，卻是醫學界的「巨人」、癌症 醫療的先驅。1960年代，在美國國家衛生研究院擔任研究員時，她發現癌症腫瘤與染色體異常的關係，成為首位獲得「亞瑟佛萊明獎」的外籍女性。

她對台灣 癌症醫療的貢獻更是功不可沒，將台灣腫瘤醫學體系從無到有完整建立，被譽為「台灣癌症之母」；此外，彭汪嘉康為弭平台灣醫界門戶之見不遺餘力，推動成立「台灣癌症臨床研究合作組織 （TCOG）」，團結醫師，惠及無數病患。

喪弟之痛 決定踏上從醫路

至今仍往返萬芳醫院、雙和醫院看診，彭汪嘉康溫柔問診、視病如親的形象，深植病患心中。令人難以想像的是，她之所以走上行醫這條路，竟是因為兒少時的一次「生氣」。

中研院院士彭汪嘉康，高齡88歲仍每天上班、看診。（記者胡經周／攝影）

彭汪嘉康弟弟患有氣喘，她初中時，弟弟病情惡化，演變為肺炎，父親請來醫師好友為他看診。彭汪嘉康說，當時已經有盤尼西林可用於治療，即便價格高昂，但並非不可得，那位老醫師卻沒有幫忙找到這個藥物，最終弟弟不幸病逝，「我很生氣，他身為醫師，卻沒有想到怎麼盡力救治病人。」時間已過數十載，憶起遺憾往事，彭汪嘉康語氣中仍有不平。

於是，彭汪嘉康毅然決然踏上從醫之路，為了「盡力」，也為了不讓悲劇在任何一位患者身上重演。正因如此，她一生行醫，「退休」二字，從來不存在彭汪嘉康的字典裡。

強烈使命感 想為病人多做點

1992年，彭汪嘉康年過60，這個一般人早已開始規畫退休生活，準備安養天年的歲數，外科醫師出身的她，再度從住院醫師做起，白天看診、晚上做研究，假日還得值班，只為了取得癌症專科醫師執照返台。

作為醫者、研究者，彭汪嘉康坦言，過程中時常遇到瓶頸，支持她走下去的，是她口中那些「好高興的時候」，看著患者接受治療、病情復元後走出診間，是彭汪嘉康最有成就感的時刻。

她一直記得，曾有一位還不到50歲的子宮頸癌患者，四處就醫，病痛仍無法改善，最後踏入彭汪嘉康的診間。她開了一種「比較新、副作用比較少」的藥物，讓患者回家服用。再次會診，患者一見彭汪嘉康，就屈膝下跪，感謝她的救命之恩。

彭汪嘉康（中）曾獲台灣萊雅傑出女科學家獎，並與北一女學妹們合影。（本報資料照片）

6個月後，這位患者癌症復發過世。「有時候，真的很emotional（感慨）」，彭汪嘉康深刻體認，在疾病、生死面前，即使生命只能延續數月，對患者而言，依然珍貴無比，單看研究報告中冰冷的數字，絕對無法體會。「看報告覺得平均存活時間幾個月有什麼了不起，但對於一個人來說，這幾個月有多重要。」彭汪嘉康感歎。

罕為人知的「堅持」 再忙也要下廚

讓更多疾病「有藥可醫」，是彭汪嘉康堅持站在第一線看診數十年的原因之一，「之所以要看門診，是要看看現在什麼毛病最bother people（使人痛苦），從患者身上我就知道，該往什麼方向做研究。」她結合醫學與研究，帶著研究團隊，找出更多疾病的原因及解方，幫助患者。

彭汪嘉康沒想過要停下腳步，「如果大家覺得我還有點貢獻，那就繼續做。」她謙虛地說。為獲取更多醫學新知，疫情中，彭汪嘉康忙著參加視訊會議及研討會；而她回家後的「休閒」，是坐在電腦前，閱讀各大醫學期刊、媒體的最新資訊。

除了行醫，彭汪嘉康還有一個數十年不曾改變，卻罕為人知的堅持：做菜。公務再繁忙，只要撥得出時間，她就會回家煮飯，與先生共進晚餐。在上海成長的彭汪嘉康，燒得一手道地上海菜，江浙菜也有所涉獵。比起「湯湯水水」的台灣菜，她更習慣自己下廚，做幾道早已吃慣的上海家常菜；彭汪嘉康不忘提起先生的飲食喜好，「他是四川人，放幾根辣椒就可以了。」她笑說。

彭汪嘉康夫妻倆飄洋過海，在台行醫、從事研究超過30年，彭汪嘉康終於鬆口，將在明年中研院院士會議結束後返美，與太平洋另一端的兒孫團聚。起心動念要回家，除了因為身體狀況不如從前，更是為了交棒給年輕後進，「我覺得能夠做的，在我活著的時候都做了；我不能做的，就交給年輕人，讓他們找出到底怎麼回事。」她說。