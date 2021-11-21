我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山高檔百貨遭80名蒙面歹徒洗劫 目擊者嚇壞：像電影場景

至少30人受傷 威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

編譯徐薏茹／綜合21日電
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克(Peter Buck)於18日辭世，享耆壽90歲，根據富比世(Forbes)預估，這位低調的創業家身後留下約17億元財產。

巴克1930年出生於緬因州南波特蘭，家中經營農場，生產萵苣、南瓜、芹菜等蔬果，童年時家附近有間名為「Amato's」的義式三明治專賣店，店門口總是大排長龍，而站櫃檯的女士戴鑽石戒指、掛金項鍊的富貴形象深深印在他腦海中。

巴克大學時期就讀緬因州鮑登學院(Bowdoin College)，主修經濟，隨後在哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀物理碩博士學位，畢業後成為核子物理學家。

1965年一位友人的兒子，當時17歲的德盧卡(Fred DeLuca)向他請教該如何賺錢支付大學學費，巴克博士想起了童年時期家附近的人氣三明治，於是他借給德盧卡1000元，兩人合夥在康乃狄克州橋港市(Bridgeport)開了一間「Pete's」三明治專賣店。

起初三明治專賣店的經營並沒有那麼順利，巴克2014年曾說：「我們有15年沒有賺取利潤。」如今這間店已拓展至世界各地，全球擁有4萬多個據點，成為大家熟知的知名連鎖品牌「Subway」。

2004年巴克將一顆23.1克拉的緬甸紅寶石「Carmen Lúcia Ruby」捐贈給國立自然史博物館，他也曾捐款母校、醫院(Danbury Hospital)及特許學校等機構，並且成立「高木信託」(Tall Timbers Trust)，在緬因州擁有超過120萬畝的林地，說起他的慈善事業，巴克說他的妻子卡門(Carmen)經常鼓勵他捐贈。

七年前受訪時，巴克曾說自己一周至少會吃五個Subway潛艇堡。當被問及他是否為億萬富翁時，巴克回答：「我猜是吧。」即便如此他生活相當低調，「我可以去丹伯里(Danbury，當時的居住地)的任一個地方而且沒有人認得出我。」

緬因州 緬甸 富比世

上一則

生活／熬夜赴「喜宴」 當李安臨演

延伸閱讀

衛生部門推估：全美僅40%人 新冠免疫抗體足夠

衛生部門推估：全美僅40%人 新冠免疫抗體足夠
人力荒如何解決？地方官員籲退休族及學生填補職缺

人力荒如何解決？地方官員籲退休族及學生填補職缺
食品、日用品價格續漲 明年會更貴

食品、日用品價格續漲 明年會更貴
食品日用品「明年會更貴」 牛排已漲24.9%最多

食品日用品「明年會更貴」 牛排已漲24.9%最多

熱門新聞

線上物流龍頭Clipper創辦人帕金。(取自Clipper官網www.clippergroup.co.uk/)

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增6千萬

2021-11-18 17:34
達姆／圖

只是當時已惘然

2021-11-16 02:02
AIA美國建築師協會國際設計大獎日前公布得獎名單，來自台灣的作品「澎湖厝」私人住宅及「蹤跡地景」台博館鐵道部園區景觀設計雙雙獲獎，且同為XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的作品。（XRANGE十一事務所提供）中央社

華人女性第一人 張淑征2建築獲AIA設計大獎

2021-11-17 13:58
中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

2021-11-15 02:00
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)

房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

2021-11-16 04:25
吳孟芸／圖

出走的與留下的

2021-11-15 02:02

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇刼 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇刼 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬