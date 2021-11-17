華人女性第一人 張淑征2建築獲AIA設計大獎

AIA美國建築師協會國際設計大獎日前公布得獎名單，來自台灣的作品「澎湖厝」私人住宅及「蹤跡地景」台博館鐵道部園區景觀設計雙雙獲獎，且同為XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的作品。（XRANGE十一事務所提供）中央社

AIA美國 建築師協會國際設計大獎12日公布得獎名單，來自台灣 的「澎湖厝」及「蹤跡地景」鐵道部園區景觀設計，雙雙獲獎，且同為XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的作品，她也成為首位獲此殊榮的華人女性。

根據XRANGE十一事務所發布新聞稿，張淑征獲知得獎訊息表示，「非常開心可以把澎湖特色帶到國際舞台上，也讓我們更有信心履行act local, think global（在地行動、國際思維）。」

「蹤跡地景」國立台灣博物館鐵道部園區景觀設計工程，耗時7年才完成，張淑征表示，「經歷了7個年頭且阻力不斷的過程，終於可以讓世界認同及表揚這件作品的設計理念，也希望『蹤跡地景』這項作品可以啟發各界專家學者更能辨識出建築設計的真正力量。」

AIA美國建築師協會國際設計大獎（AIA International Region Design Awards）自2014年開辦，獎項包括建築設計、室內建築、未建造專案、都市設計、國際公開、事務所等6大項，歷屆得主包括隈研吾、大衛．基帕菲特（David Chipperfield）等知名建築師。這次張淑征的作品，「澎湖厝」獲得國際公開獎，「蹤跡地景」獲得都會設計獎。

XRANGE十一事務所主持建築師張淑征作品、私人住宅「澎湖厝」的整體建築設計透過弧形山牆以及卷形屋脊輪廓，創造出古厝聚落意象，為澎湖傳統建築注入當代創新語彙，榮獲AIA美國建築師協會國際設計大獎肯定。（XRANGE十一事務所提供）中央社

張淑征在馬來西亞出生長大，17歲時移民加拿大 ，在美國哥倫比亞大學取得建築碩士學位，同時也是美國註冊建築師，她曾任職於加拿大溫哥華Patkaus建築師事務所、美國紐約Bernard Tschumi建築師事務所，以及OMA亞洲於香港及荷蘭鹿特丹的辦公處，後與洪裕鈞於台灣共同成立XRANGE十一事務所。

根據XRANGE十一事務所新聞稿，「澎湖厝」私人住宅平面依九宮格規劃，順著南北走向，形成3個主要起居區域，建築正中央，弧形山牆形塑出挑高6米的壯觀主客廳空間，客廳往外延伸至寬闊的大騎樓，前方景觀及海景一覽無遺。整棟建築設計透過弧形山牆及卷形屋脊輪廓，創造出古厝聚落的意象，為澎湖傳統建築注入當代創新語彙。

擁有多年歷史的鐵道部園區，歷經都市更新及新建鐵路系統工程，留下永久無法彌補的傷痕，張淑征認為，以景觀設計來重新表現基地過去都會歷史，極為重要，設計概念運用「浮現」的設計語彙，以「漸層淡出」及「模糊」為印子介面設計手法，使自19世紀末建立以來到21世紀初積累「多個版本」的基地狀態重疊浮現。