我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

克莉絲汀史都華精準詮釋黛妃 絕美禮服增添看點

記者吳曉涵／專題報導
首波劇照中，克莉絲汀史都華穿香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套。(圖：香奈兒提供)
首波劇照中，克莉絲汀史都華穿香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套。(圖：香奈兒提供)

由帕布羅拉瑞恩 (Pablo Larrain) 執導的黛安娜王妃電影《史賓賽》（Spencer）日前上映，這部從開拍就充滿話題的電影由女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）主演，身為香奈兒品牌大使的她，無論戲裡戲外都是品牌最佳代言人，除了在今年幾個重要宣傳活動上，都可以見到她身穿香奈兒服飾的身影，在《史賓賽》電影裡更是充滿了香奈兒帶來的驚喜，不只出動古董衣，更是為她精心打造了一款絕美禮服，讓這部電影增添更多看點。

首先在電影海報主視覺中，克莉絲汀史都華飾演的黛妃雖然以背影示人，但她身上的衣服可是這幕的最大焦點。這件米色烏干紗晚宴洋裝，原型來自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列的look 82，上面還有著精緻的金銀色橢圓與葉形亮片所打造的藤蔓造型刺繡。香奈兒工坊為《史賓賽》重新復刻此款洋裝，由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。

在《史賓賽》海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒19...
在《史賓賽》海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列的look 82，香奈兒工坊特別復刻重現這套禮服。(圖：香奈兒提供)

由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。(圖：香奈兒...
由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。(圖：香奈兒提供)

而另一身由香奈兒操刀的造型則出現在首波劇照中，那是一件香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套，更是出自香奈兒文化資產部門的古董衣。

香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套，是出自香奈...
香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套，是出自香奈兒文化資產部門的古董衣。(圖：香奈兒提供)

克莉絲汀史都華穿著這套富含時代意義的衣服呈現她飾演黛妃的第一眼Look，這也是這部電影的第一幕。雖然這身造型不是百分百還原黛妃當年的造型，但是極高的相似度配上克莉絲汀史都華精準詮釋的眼神，也成功讓許多質疑她接演這部電影的人無話可說。而香奈兒本次和《史賓賽》合作也可說是展現對於品牌大使的陪伴與支持其電影創作的承諾。

身為香奈兒品牌大使的克莉絲汀史都華，在許多重要宣傳活動上都以香奈兒穿出時尚造型。...
身為香奈兒品牌大使的克莉絲汀史都華，在許多重要宣傳活動上都以香奈兒穿出時尚造型。(圖：香奈兒提供)
克莉絲汀史都華穿香奈兒服飾出席《史賓賽》倫敦影展首映。(圖：香奈兒提供)
克莉絲汀史都華穿香奈兒服飾出席《史賓賽》倫敦影展首映。(圖：香奈兒提供)
在《史賓賽》海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒19...
在《史賓賽》海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列的look 82，香奈兒工坊特別復刻重現這套禮服。(圖：香奈兒提供)
克莉絲汀史都華穿香奈兒服飾出席第78屆威尼斯影展。(圖：香奈兒提供)
克莉絲汀史都華穿香奈兒服飾出席第78屆威尼斯影展。(圖：香奈兒提供)
由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。(圖：香奈兒...
由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。(圖：香奈兒提供)
香奈兒和《史賓賽》電影合作劇中多套造型。(圖：香奈兒提供)
香奈兒和《史賓賽》電影合作劇中多套造型。(圖：香奈兒提供)
香奈兒和《史賓賽》電影合作劇中多套造型。(圖：香奈兒提供)
香奈兒和《史賓賽》電影合作劇中多套造型。(圖：香奈兒提供)

電影 黛妃 黛安娜王妃

上一則

房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

延伸閱讀

「暮光之城」狼人訂婚 3主角都幸福

「暮光之城」狼人訂婚 3主角都幸福
趙婷導演漫威大片 「永恆族」第二周票房蟬聯冠軍

趙婷導演漫威大片 「永恆族」第二周票房蟬聯冠軍
「史賓賽」充滿香奈兒 克莉絲汀史都華出演最時尚黛妃

「史賓賽」充滿香奈兒 克莉絲汀史都華出演最時尚黛妃
黛妃好友批「王冠」不尊敬 哈利被要求與Netflix解約

黛妃好友批「王冠」不尊敬 哈利被要求與Netflix解約

熱門新聞

天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00

妻子的委屈

2021-11-12 02:01
中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

2021-11-15 02:00
黛安∕圖

改變一生的出走

2021-11-13 02:02
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02

洋媳婦雪瑞

2021-11-08 02:01

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國