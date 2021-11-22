The One南園深化服務 劉邦初打造人文管家特訓班

The one執行長劉邦初。(記者邱德祥／攝影)

可遠眺台灣 新竹層層疊疊的九重山，擁有江南庭園、閩式建築、洋樓拱廊風格的The One南園人文客棧，占地27公頃，是聯合報創辦人王惕吾邀請已故建築大師漢寶德所打造，也是華人世界最大的山中園林。

2007年委託文創品牌「The One」經營南園，The One執行長劉邦初結合台灣在地文化和管家服務，從7000元(台幣，以下同)的房價，到現在的1.48萬元至2.28萬元，躋身全台前五高價旅館之列。

即使高房價，劉邦初說，「不怕沒客人，怕客人接不完。」去年10月至今年1月仍每天滿房。但，今年5月中卻遭遇史無前例的三級警戒疫情 ，劉邦初如何帶領南園絕處逢生？

看著每日攀升的確診人數，劉邦初去與南園內的王惕吾雕像說話。他想，南園要讓客人進來歇心，但南園的山林也要休息，與其員工染疫，客人也不敢來，他開始盤點自己的實力和財力，確定今年6到8月應該過得了日子，而且也擬定長期戰術，於是 ，劉邦初做了一個大膽的決定：自主休園80天。

應對疫情 不減薪不裁員

劉邦初回憶，有常客想等解封來住，特別寫信鼓勵：「叫劉邦初要撐好阿！」他聽了很感動。

「我們在休園這兩個半月不斷練兵深化服務，我覺得，沒重大疫情再起來的話，接著會有很多客人來，現金流會進來，等國際客人回來，就是我們起飛的時候。」他說。

南園有87％客人來自大台北地區，劉邦初預測，會在中秋節過後兩周湧現，所以在休園這段期間，團隊做了無數視訊會議，大家腦力激盪，逐步開發出服務六大模組，不斷演練，「台灣做深才能活下來，所以我們不減薪、不裁員。」

他解釋，模組的意思，是落實台灣人文管家，屬於東方文化之下，而非學習西方服務系統。

第一個模組，客人入住後，一般飯店會準備下午茶，南園的管家領客人進房後，迎賓奉茶是用台灣在地好茶-東方美人茶研發冷泡茶、無熱量茶凍招待客人。

由於客人離開台北是「離塵」，來南園住宿，就幫客人「洗塵」，管家調配季節茶湯包，投放約六分滿的150公分獨立浴缸，客人可在充滿藥材香味泡澡，而後飲用一杯鹽味氣泡水，將疲勞一掃而光。

第二個模組：客人晚間用餐，每道菜都有一首曲子，代號「一曲一菜」會有音樂家和主持人去串聯菜跟曲子。

第三個模組：用完晚餐，客人可散步消化一下，管家會帶領大家去夜遊建築大師隈研吾2015年在南園打造的地景藝術「風檐」，在夜晚感受蟲鳴聲。

第四個模組：離開「風檐」後，已經是夜色深沉時刻，大家來到南園大廳，進行「黑膠音樂微醺時光」，由管家許志宏負責帶領大家聆聽黑膠。

黏住客人 拚在地國際化

許志宏在來到南園之前，他說，自己是電子研發工程師，對於怎麼讓黑膠唱片的機器聲音出來以及維護十分了解，也因為喜歡音樂，熟悉黑膠，該模組則由他來負責導聆。

劉邦初說，以前也有黑膠橋段，可是屬於背景音樂，現在很多服務都要升級，所以也讓員工把此事當作重要事情演練。

第五模組：是吃早餐，落實愈在地愈國際。「我相信台灣國際化就是在地國際化，」劉邦初表示，去年疫情把南園調整住宿內容，後來有超過一半客人，都在此住三天兩夜，有兩天早餐，他讓員工組小組，分別去找在地好吃的早餐，甚至有豆腐乳找到高雄岡山去，或是地方眷村饅頭、客家水晶餃等。另一天早餐，可能就是放入法式料理，客人吃兩天早餐就有兩種不同感受。

第六個模組：讓「客人進來後不想走。」他說，一般飯店都是中午以前退房，他讓客人可以待到下午四、五點離開。

「民以食為天，客人早餐吃到十點，多數都會進園區走走，所以下午一點至兩點，請主廚用鷹嘴豆製作的純米米粉湯，客人吃完可以去逛逛再離開。」他說。

會做這麼多複雜的服務流程，是因為劉邦初認為，未來疫情日常化後，會有很多日本人來台度假，而且台灣相對安全，飯店的價值，是人與人的互動和服務，增加人的味道，客人就會願意留下來。

南園小檔案

資本額 1億元台幣

主要產品 飯店住宿

競爭優勢

•占地27公頃，為華人世界最大的山中園林

•在疫情最嚴峻期間，不減薪不裁員，開發出服務六大模組

•落實台灣人文管家服務，屬於東方文化之下，而非西方服務系統

文創品牌The One在2008年受聯合報委託經營南園，從以前休閒農場執照到去年正式拿下旅館執照，即使房價高達上萬元，每年依然吸引南北客人絡繹不絕的造訪，The One執行長劉邦初實踐東方人文管家服務，可說功不可沒。

南園以文創共好概念經營，堅持預約制，確保入園品質，並將住宿取名為「人文客棧」，讓客人享受管家款待；劉邦初堅持培訓年輕員工成為多技能的多工職人，如此才能與國際市場拚搏，人文管家服務因有特殊性和獨特性，曾吸引大陸飯店來取經。

「這13年來南園從未發生過公安，聯合報也蠻肯定我們的，我想實踐東方人文管家服務，是因為多數員工的品味，需要時間鍛鍊。」劉邦初說，南園培訓員工所推出的管家服務，因特殊性和獨特性，吸引中國大陸飯店取經，並輸出海外。

劉邦初表示，管家服務曾整套輸出到西安園林庭院式溫泉酒店「華清御湯」，讓飯店員工也能當人文管家，The One挑出飯店內六到八個員工，到南園進行管家訓練，受訓完後回西安，一年之後變成主管，也成為種子教官，華清御湯因此獲得大陸攜程網評鑑服務第一名。此外，除了西安飯店，管家服務曾也輸出北京皮影文化酒店。

「中國大陸人會看重我們的管家服務，是因為我們讓服務人員一個人就鍛鍊三、四種技能」，劉邦初說，在南園服務人員不能只會打掃房間，餐飲、當地文史導覽等都要接受訓練，「所以大陸的飯店很驚訝，也很好奇我們用了什麼方法，也希望我們來導引他們的員工」。

劉邦初為了訓練員工，曾經有一年讓員工做「大地瑜珈」，他說，這是為了讓員工感受土地，學習謙卑，有一年則學習人文花道，找書法家帶員工在園中撿枯枝，因為品味俯拾皆是；教國際禮儀，則找來日本學習茶道的老師，依照員工美感，讓老師引導擺茶席。「我自己都會親自先去上課，將訓練轉化為創意，不能太學術派，也要讓員工知道這是玩真的」。