藝隆農產打造產業聯盟 把台灣香蕉賣到杜拜

藝隆農產總經理余致榮。(記者劉學聖／攝影)

三代務農的余致榮，以「香蕉專業農」定位經營方向，創立藝隆農產公司透過擴大種植規模策略，在屏東打造全台首屈一指的香蕉集銷中心，不僅是台灣 最大供應商，包括擁有數千家門市的超商 龍頭和知名美式賣場都是他的客戶。

1969年生的余致榮，從阿公那一代就開始種香蕉，自小在香蕉園長大，學生時代就幫忙收割，見證台灣香蕉外銷日本 最風光的時期，以及節節敗退的年代，在看淡種蕉的前景發展下，退伍後即赴高雄工作。

而「人算不如天算」，1998年間，身為長子的他顧及母親生病，家裡香蕉園缺人手，只好辭去當時正起步、最夯的手機銷售工作，返鄉接續家業。

余致榮說，一開始，他和大多數農民一樣採「間種」方式，隨著季節變化輪種高麗菜、番茄、香蕉等，但經過一番摸索、思考，發現此種作法無法創造經濟規模效益，大不了也只能養家餬口，不能做大做強。

因此，他決定把自己定位為「專業農」，鎖定香蕉為主攻品項，並以擴大種植規模為策略，藉此提高收入；從1公頃起頭，以增租方式逐步擴大到6公頃、12公頃。

幾年下來，余致榮發現兩大瓶頸，原本只是自己和家人親力親為的家庭式經營方式，隨著種植面積增加衍生出因須招募人手造成生產成本提高，以及產銷失衡問題。

面對2008年、2009年連續兩年虧損，2010年，他退回原點，依據先前的失敗經驗，重新擬定對大面積種植的生產技術、管理和銷售等模式，以2公頃的蕉園再次出發，並視整個產銷情況提高種植面積。

2011年間，余致榮蕉園營運出現重大突破性契機，來台發展的外籍水果貿易商都樂食品（DOLE）打算找蕉農合作，切入超商、超市通路區塊；而供貨商除能產出品質好、外觀佳、產量大的A級香蕉外，同時必須穩定供貨、隨時因應銷量調整貨量。 由於藝隆農產符合這些條件，被都樂食品看中，雙方協議以保證契作量和價格攜手打進超商消費市場。

攜手外企 切入超商通路

他說，藝隆農產把自己定位為都樂食品的小經銷商，學習並配合都樂食品對品質的要求，包括採購、品管、財務及營運部門都有互動，從中改進自家蕉園的栽種、品管技術等。

內部一發現問題立即解決，例如發現香蕉交貨幾天後出現斑點，迅速檢查是否因冰庫太冷或田間環境太熱影響，進而調整為24小時內水洗和冷藏，控管溫度以維持香蕉新鮮度。

為因應通路商穩定提高的供貨需求，余致榮除進一步增加種植面積外，並邀集三、四十個蕉農組成產銷班共同經營，後來成立合作社，有自己集貨場、洗選場，班員的香蕉送到集貨場經過挑選、分級送到各通路據點。

截至目前為止，余致榮現有50公頃的自家香蕉園，同時擁有上百位合作蕉農、面積約150公頃，合計200公頃，一年可賣掉5000公噸香蕉。

身為三代蕉農的他認為，外銷市場是整體布局的重要一環，只要體質夠好，才能分散市場、穩得住生產質量。

他以外銷香蕉的報價每公斤在15至40元區間、內銷則是在每公斤5元至50元震盪為例，站在生產者角度，外銷對業者來說更有利。最重要的是，跟他結盟的蕉農不用再靠「賭」天氣變化、颱風和蟲害等來賺錢。

2020年，余致榮獲日本商社直接訂單，成為台灣第一個不用透過貿易商、直接出口香蕉的蕉農。現階段，由他經手的銷日香蕉一年約有1000公噸，占其總產量的20%。

屏東藝隆農產公司，集結生產、集貨、銷售三大業務，每年所創造的產值可達新台幣上億元。(記者劉學聖／攝影)

分散市場 穩住生產質量

余致榮說，蕉農是原物料端，賣的是綠蕉，消費者買到的黃蕉，是經過催熟的。所以香蕉從採收到消費者買到，中間這段時間的保鮮是很重要的技術，就他的經驗，香蕉採收後最長保存時間大概28至30天。

因此，在最長30天的海運運輸期限內，該公司積極尋找有機會的外銷市場，最新的斬獲即是賣了一批30噸香蕉到杜拜。未來若能將冷鏈物流保鮮技術進一步拉長，其他遠距離的非產蕉國家都是可以開發的新市場。

展望未來，余致榮強調，他從小農走到現在的農業企業，成為全台種植面積最大的蕉農是可以被複製的，希望能帶領有興趣的新世代進入此一產業茁壯，未來若能有幾個相當規模的同業結合在一起，形成聯盟，對產業發展將可發揮加乘力量。

從「小農」發展成為「大農」的藝隆農產總經理余致榮，針對多數蕉農因生產面積太小而難以生存情況，他藉由在屏東科技大學、佳冬農校、農業改良場等單位當業師，希望能協助有興趣入行的新世代複製成功經驗。

余致榮說，他從1998年返鄉種田，一路走來歷經曲折，目前成為台灣最大的香蕉生產商，相當感謝的是全球最大新鮮水果和蔬菜供應商都樂食品 (Dole)的合作和提點。

該業者在菲律賓種植有數萬公頃的香蕉園，挾品質、產量穩定優勢，在日本香蕉消費市場市占率排名前二大，而台灣加入世界貿易組織（WTO）之後，看好商機的情況下，2008年來台設立分公司展開布局。

對於都樂進入台灣市場，許多農業學者將其定位為邪惡公司，認為最終目的是打算以低廉生產成本的菲律賓香蕉占據台灣內銷市場。

不過，他獨排眾議，雖對於都樂採取「養、套、殺」策略心知肚明，但發現該業者以企業形態經營農業的模式非常值得學習，加上對政府不會輕易開放香蕉進口的政策甚具信心，因此自2011年雙方開始啟動合作。

事實上，余致榮在與都樂合作的過程，學到如何從小農變成大農的本事。

他說，剛返鄉種田時，農糧公報統計香蕉一公斤生產成本只約12、13元，僅列入苗、資材和肥料的錢，不把家人做工、採收成本算進去。

而都樂則把各個細項成本全部攤開來，像租地費用和提列自家工成本，實際算出1公斤的生產成本，再加上合理的營業利益，以此洽商契作價格，把農業變成企業來經營。

余致榮說，都樂雖因處於虧損狀態，自2019年退出台灣市場，雙方結束八年合作關係，但讓他見識到國際農業企業運作模式。

余致榮目前在高雄農業改良場、屏東農業大學、佳冬農校、屏東科技大學、正修大學當起業師，他希望透過自身經驗，協助小農和新世代們，複製成功經驗，同時傳播正確的經營理念。