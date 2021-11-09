宏碁創辦人施振榮 從工作退休 沒從社會退休

宏碁創辦人施振榮退而不休，除了常和妻子葉紫華(左)到處走走，也經常受邀演講，日子過得忙碌快樂。(取材自臉書)

「我從工作退休 ，但沒有從社會退休。」宏碁 創辦人施振榮雖然不再擔任集團董事長，但依然忙碌，常在臉書上看到他活躍的身影，除了和妻子葉紫華到處走走，也經常受邀演講、參加論壇，熱中工作的他說，還是要找一個事情做，讓自己有價值。

但施振榮也說，人生真正的工作應是「活得快樂」，必須要在身心健康、家庭、工作間取得平衡，愈早開始準備愈好，即使一時做不到，也要內建正確觀念，隨時啟動，當然，最好及早準備退休力。

中風裝13支支架 深刻體悟

曾經中風、心肌梗塞，體內有13支血管支架，施振榮坦承，年輕時工作為重，家庭為輔，健康放一邊。他在50歲之後領悟健康的重要，發現壓力是可怕的殺手，開始運動並調整心情。

現在每天走路運動，並時時動腦，目標是要縮短自己的「不健康生存天數」，以「天」取代「年」，提升健康。

為了讓自己健康，施振榮一開始試過各種方法，他跟多數人一樣，直覺地馬上想到「運動」，於是每周開始打網球，但好幾次為了救球，加速急衝，累得喘不過氣，一開始以為是太久沒運動，後來才發現是血管阻塞，導致氧氣供應不足。前後就醫裝了13支血管支架，他笑稱：「我也是另類的台灣紀錄。」

每天睡滿8小時 從不熬夜

同時他慢慢體悟，工作帶來的長期壓力，猶如殺手，他開始嘗試排除工作壓力，盡可能將工作外包，但「工作可以外包，責任不能外包。」他印象很深刻，聽到英業達集團副董事長溫世仁中風過世的消息時，他正在開車，聽到廣播，久久才回神，心裡好悶，此時是感受到死亡威脅逼近，超過工作帶來的壓力。

施振榮說，有太多人跟他年輕時一樣，專注事業，夜以繼日打拚，即使身心都已亮紅燈，都先擺在一邊不管。等到狀況嚴重，甚至發展成疾病時，再來調整，格外辛苦，甚至可能已經來不及了。健康的習慣要成為「基本分數」，他說自己每天工作24小時，其中最重要的工作就是睡眠，需要8小時完成，且從不熬夜。

日走至少6000步 看戲減壓

健康、家庭、工作必須維持平衡，要找到最適合的方式，把這鐵三角維持得穩穩當當。施振榮現在每天走路，一天至少6000步，風雨無阻、疫情無阻。也常和太太一起看戲，他說，坐在現場，把自己眼睛、耳朵張開，完全專注在另外一個世界裡。

施振榮說，以前人生七十古來稀，現在70歲行動才開始變得緩慢，很多人退休後才發現自己還有很長的人生要往前走，但離開工作後頓失重心。他強調，世界已經與以往不同，不能再用過往的方式經營人生。如果退休後就失去健康、失去自我，等於要拖累家人。現代人都該知道「人沒有退休的那一天」，直到踏進棺材那一刻，都該維持著快樂的人生，維持健康、工作以及家庭的平衡。

很多人都知道「活到老、學到老」，卻難以力行。但施振榮不僅徹底落實，還深度學習到發展成「斜槓」。每天努力動腦，讓他在陽明交通大學的遊戲防老研究中，測出他是擁有60歲大腦年齡的76歲老人。

最近「宏碁智醫」登錄興櫃戰略新板，一登場股價就大漲6成。宏碁智醫聚焦研發人工智慧輔助診斷軟體、智慧醫療平台，協助診斷糖尿病視網膜病變的「智視康」，已獲台灣第一張人工智慧眼科醫療器材許可證。施振榮認為，醫療和資通訊是台灣的優勢，整合兩者就能找到新價值，宏碁智醫是最好的實踐場域。

大膽嘗試，集合大數據、生醫人才並結合醫療臨床、AI輔助醫療後，許多看似不可能的事，都正在發生。施振榮說，自己也沒想過怎麼會從資訊走到醫療，但他一直以來都有個好奇的心，有興趣的事就會積極接觸，對於自我學習的期許更高，他笑說「我學到都已經可以斜槓了」，發展宏碁智醫就是最好的例子。

施振榮說，大腦長期運轉才不會失智，他參加陽明交通大學的遊戲防老研究，其中一項測驗是走迷宮，在平板電腦上探索不同的道路，找到寶物。他說：「我不是亂走的，我有攻略的」，走迷宮，絕對不要重複走同一條路，才能擴展版圖與視野。

研究團隊告訴施振榮，很多年輕人參與迷宮測驗，一直陷入死胡同，不像他走出更大的領域，探索更多的道路。

施振榮說，走迷宮也像是人生，如果有一張台灣的藏寶圖，一直在雙北尋找，足跡和眼光未到其他地方，就失去找到更多寶物的機會，腦袋要動，人生要探索，才會有趣。