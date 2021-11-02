我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

顛覆心理治療領域 「認知療法之父」貝克百歲辭世

中央社／華盛頓1日電
美國精神病學家貝克（Aaron T. Beck）1日辭世，享嵩壽100歲。（取材自臉書）
美國精神病學家貝克（Aaron T. Beck）1日辭世，享嵩壽100歲。（取材自臉書）

被視為「認知療法之父」的美國精神病學家貝克（Aaron T. Beck）今天辭世，享嵩壽100歲。認知療法於1960年代發展，徹底改變心理治療領域。

根據貝克女兒茱迪斯（Judith Beck）發布的聲明，貝克是在費城家中逝世。茱迪斯是貝克研究所（Beck Institute）所長，有數以千計執行認知行為治療（cognitive behavioral therapy, CBT）的專家加入這所機構。

她說：「我的父親畢生奉獻於發展和測試各種療法，為全球各地面臨健康和心理健康挑戰的無數人改善生活。他真的改變了心理健康領域。」

法新社報導，貝克的認知療法與心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）創始的精神分析相反；佛洛伊德強調潛意識扮演的角色，鼓勵患者深入自身記憶，貝克的認知療法則關注當下。

貝克早年擔任精神科醫師時，注意到患者經常表達「我沒有能力做這個那個」的負面想法，貝克稱之為「自動化思考」。

認知療法指導患者改變他們看待特定情況的方式，並找出這些「自動化思考」來加以克服，接著再請患者在日常生活中測試這些修改過的想法。

認知療法如今是全球各地最普遍使用的療法，被用來治療憂鬱、焦慮、飲食失調、人格障礙和其他精神問題。

貝克2000年接受「紐約時報」訪問時表示：「我想我到頭來是個實用主義者。如果沒用，我就不會做。」

貝克1921年7月出生於羅德島州首府普羅維登斯（Providence）。他畢業於布朗大學（Brown University）及耶魯大學（Yale University），自己的著作加上與人合撰，約有20本書。

佛洛伊德 心理健康 紐約時報

上一則

《老物件情懷》先賢走過的路

下一則

茶樹王（一六）

延伸閱讀

MLB／太空人教頭「神調度」 強投葛蘭基代打敲安

MLB／太空人教頭「神調度」 強投葛蘭基代打敲安
網球／「約克維奇不年輕了」前教練看好明年誕生新球王

網球／「約克維奇不年輕了」前教練看好明年誕生新球王
MLB／太空人1：1扳平…亞土維季後賽22轟 史上第2

MLB／太空人1：1扳平…亞土維季後賽22轟 史上第2
來場考古旅行？土耳其TAS TEPELER 新石器時代遺產亮點

來場考古旅行？土耳其TAS TEPELER 新石器時代遺產亮點

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？