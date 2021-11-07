「台灣時尚教母」馮亞敏 去蕪存菁擁自在

喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏因獨到的代理眼光和操辦活動的專業形象，被譽為「台灣時尚教母」。(記者李政龍／攝影)

對於關注台灣時尚 領域的人來說，「馮亞敏」這個名字絕對是具有代表性的。身為喜事國際時尚集團的創辦人，多年來獨到的代理眼光和操辦活動的專業形象，被譽為「台灣時尚教母」，也被很多對這行有興趣的年輕人視為偶像。而這樣一位擁有傲人事業成就的女性，在61歲時回顧自己職涯與生命中的幾個重要里程碑，又有哪些特別的體會和建議和我們分享呢？

先生鼓勵 全職主婦蓄力創業

「我快40歲才創業，跟現在很多年輕企業家比已算滿晚的了。」馮亞敏說，她28到37歲的時間都給了家庭，之所以會從每天做五餐、接小孩上下學的全職家庭主婦，搖身一變為代理國際時尚品牌的集團執行長，是和兩個戶政事務所的公務員有些關聯。「小孩差不多10歲時，某天我去戶政事務所辦事，聽到兩個公務員邊蓋章邊聊連續劇的劇情，讓我有點感慨自己每天帶小孩，也沒什麼人可講話、沒有社交生活。」後來在先生（知名室內設計師宋毅）的鼓勵之下，創立喜事國際時尚企業，從代理西班牙品牌Camper開始，展開了她精彩的10年職涯。

馮亞敏透露，40歲開始往後的10年間，代理工作除了常要飛往世界各地之外，在台灣也接待了很多外國客戶，眼界、社交層面都有很大突破，可以說是她人生中最有能量的10年。

勇於突破 憑著膽識開拓眼界

「我們那時候辦了好多活動，那幾年陸續代理了45R、Maison Margiela、Balenciaga、COMME des GARCONS、Undercover等等，後來創辦了團團，EMBA也是在那段時間念的。」無論是以速食店舊店改造而成的Margiela專賣店、吸引SOGO來邀請設櫃的藝廊概念「Balenciaga Today」活動、集合眾多品牌的凱達格蘭大道時尚秀，以及可說是台灣「跨界先驅」的Undercover TAIPEIUC Noodle Bar（與鼎泰豐、Barcode的多方合作）等，都是充滿了創意和實驗性，也展現出馮亞敏性格上的特質—擁有過人的膽識。

「常常聽到別人說『這件事就是這樣啦！』可我並不這麼認為。很多事都有新的契機，你要去注意當這些事發生後能做些什麼改變來因應它。」勇於尋求突破的膽識給了她專注力，也讓她可以將學藝術出身的感性與想像力變得更有執行力，「我從不被年齡設下障礙，也不會想要回到過去，我想是因為我一直很認真專注地做著『眼前的事』，也不去設想自己以後會是什麼樣子，太謀略是會擋住創意的！不過我會回頭看每個10年或未來10年想要做什麼，然後盡力把生活過好。對我來說，40到50歲就是黃金年代，因為有那10年的經歷，才能延續到現在讓自己過著從容自在的生活。」

懂得取捨 為自己選對的朋友

馮亞敏口中的從容自在，指的不只是物質面，而是心靈方面在那時建構出的基礎，也讓她能更「游刃有餘」地享受想要的人生。

「經歷很重要，因你要經過、看過，才能取捨，知道什麼東西是最適合自己的。」她以團團微風南山店面去年的櫥窗概念主題標語「去蕪存菁」為例，分享自己如何聰明過生活，「我很不喜歡浪費時間，把時間管理好才會有品味，才能享受人生。『去蕪存菁』其實就是這時代講的『斷捨離』，就是留下最菁華的東西。」她建議要為自己的寶貴時間選擇對的朋友、對的人，她也不喜歡現在瘋社群 的「圈粉」風氣、各大品牌爆款洗版IG的模式，「我其實覺得生活不該變成這樣子，那只會讓你更無法選擇適合你的朋友、適合你的東西。懂得拒絕，才會發現最好的、養成真正有自我意識的生活態度。」