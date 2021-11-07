「台灣時尚教母」馮亞敏 去蕪存菁擁自在
對於關注台灣時尚領域的人來說，「馮亞敏」這個名字絕對是具有代表性的。身為喜事國際時尚集團的創辦人，多年來獨到的代理眼光和操辦活動的專業形象，被譽為「台灣時尚教母」，也被很多對這行有興趣的年輕人視為偶像。而這樣一位擁有傲人事業成就的女性，在61歲時回顧自己職涯與生命中的幾個重要里程碑，又有哪些特別的體會和建議和我們分享呢？
先生鼓勵 全職主婦蓄力創業
「我快40歲才創業，跟現在很多年輕企業家比已算滿晚的了。」馮亞敏說，她28到37歲的時間都給了家庭，之所以會從每天做五餐、接小孩上下學的全職家庭主婦，搖身一變為代理國際時尚品牌的集團執行長，是和兩個戶政事務所的公務員有些關聯。「小孩差不多10歲時，某天我去戶政事務所辦事，聽到兩個公務員邊蓋章邊聊連續劇的劇情，讓我有點感慨自己每天帶小孩，也沒什麼人可講話、沒有社交生活。」後來在先生（知名室內設計師宋毅）的鼓勵之下，創立喜事國際時尚企業，從代理西班牙品牌Camper開始，展開了她精彩的10年職涯。
馮亞敏透露，40歲開始往後的10年間，代理工作除了常要飛往世界各地之外，在台灣也接待了很多外國客戶，眼界、社交層面都有很大突破，可以說是她人生中最有能量的10年。
勇於突破 憑著膽識開拓眼界
「我們那時候辦了好多活動，那幾年陸續代理了45R、Maison Margiela、Balenciaga、COMME des GARCONS、Undercover等等，後來創辦了團團，EMBA也是在那段時間念的。」無論是以速食店舊店改造而成的Margiela專賣店、吸引SOGO來邀請設櫃的藝廊概念「Balenciaga Today」活動、集合眾多品牌的凱達格蘭大道時尚秀，以及可說是台灣「跨界先驅」的Undercover TAIPEIUC Noodle Bar（與鼎泰豐、Barcode的多方合作）等，都是充滿了創意和實驗性，也展現出馮亞敏性格上的特質—擁有過人的膽識。
「常常聽到別人說『這件事就是這樣啦！』可我並不這麼認為。很多事都有新的契機，你要去注意當這些事發生後能做些什麼改變來因應它。」勇於尋求突破的膽識給了她專注力，也讓她可以將學藝術出身的感性與想像力變得更有執行力，「我從不被年齡設下障礙，也不會想要回到過去，我想是因為我一直很認真專注地做著『眼前的事』，也不去設想自己以後會是什麼樣子，太謀略是會擋住創意的！不過我會回頭看每個10年或未來10年想要做什麼，然後盡力把生活過好。對我來說，40到50歲就是黃金年代，因為有那10年的經歷，才能延續到現在讓自己過著從容自在的生活。」
懂得取捨 為自己選對的朋友
馮亞敏口中的從容自在，指的不只是物質面，而是心靈方面在那時建構出的基礎，也讓她能更「游刃有餘」地享受想要的人生。
「經歷很重要，因你要經過、看過，才能取捨，知道什麼東西是最適合自己的。」她以團團微風南山店面去年的櫥窗概念主題標語「去蕪存菁」為例，分享自己如何聰明過生活，「我很不喜歡浪費時間，把時間管理好才會有品味，才能享受人生。『去蕪存菁』其實就是這時代講的『斷捨離』，就是留下最菁華的東西。」她建議要為自己的寶貴時間選擇對的朋友、對的人，她也不喜歡現在瘋社群的「圈粉」風氣、各大品牌爆款洗版IG的模式，「我其實覺得生活不該變成這樣子，那只會讓你更無法選擇適合你的朋友、適合你的東西。懂得拒絕，才會發現最好的、養成真正有自我意識的生活態度。」
上一則
FB留言