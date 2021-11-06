從教師變設計師 彭蕙蘭中年換跑道 興趣中享受人生

藍一設計總監彭蕙蘭。(記者簡永祥／攝影)

在很多人的認知中，老師是一門穩定的工作 ，但目前擔任藍一設計公司設計總監的彭蕙蘭，3年前毅然申請退休 ，選擇50歲後自行創業，開展她的斜槓人生。她說：「現在做設計，可讓自己的創意自由揮灑，尤其是獲得客戶肯定後，那份喜悅，是無法用言語形容的。」

接觸外界 像海綿吸收新知

放棄教學工作，彭蕙蘭說，「一腳踏出教育 界，原來外面世界是可以呼吸的」，一開始也沒想到要自己開設計公司，而是感覺自己就像一塊海綿，對任何事物都感到新奇，參與後發現原來那麼有趣，因此不管是專題演講、設計或管理課程等，都深深吸引著她。

不過，決定從學校老師退休後，彭蕙蘭的確面臨人生重要抉擇，為了確認自己是否真的該做此決定，她在退休前夕，利用假日，花了很多時間和金錢，去上身心靈課程，希望這些課程能幫助她了解自我及突破自我。

觸動她決定退休，走室內設計的路，是被日本經營之神稻盛和夫的著作《付出不亞於任何人的努力》一書中，提到「尋找方向，是感性直覺，實踐執行，是一步一腳印…」所激勵。

彭蕙蘭退休後選擇走進室內設計，幾乎與稻盛和夫所說要憑自己的直覺走相呼應。為了提升室內設計基本功，她還在創立公司前，到台灣中原大學推廣教育修習室內設計課程，學習繪圖技術，以便能與設計師們有共同語言。

策展經驗 當室內設計基礎

彭蕙蘭在學校主要擔任藝術與人文老師，藝術才華獲得很多校長及老師的肯定，並連續8年擔任學校藝術季策展人，但受限教育單位的制度及學校經費極有限等，讓她無法大展身手，這也是她一再強調的「心靈無法舒展」的關鍵。不過在教育界的策展經驗，卻成了她從事室內設計的資糧。

3年多來，彭蕙蘭已漸漸做出口碑，甚至有一家從未見過面的當鋪老闆要蓋透天厝，經人介紹與她見面聊了設計案，就指定由她一手負責，事後她好奇問對方：「你又不認識我，怎會交給我做？」對方回：「因為妳的言談間，都沒有商業氣息。」

理財規畫 參考名人理念

由於長期擔任老師，彭蕙蘭自稱是理財門外漢，不過因為現在做的是自己喜歡的事，也額外增加一些收入，已開始認真做理財規畫。

她強調，平常不會特別去鑽研投資理財的技術分析，但是喜歡看名人傳記，尤其在看了巴菲特的《雪球》後，開始選擇和自己生活相關性高的產業，或者用直覺買下和企業領導創業理念相近的股票。將每一個案子的收入，5％捐給公益團體，其餘就是買進穩定發展的股票，長期持有。

因為從事設計工作，可以常常轉換不同的工作場域，在不同的區域，和不同的人事物產生一種特殊連結。「你不會知道你的下一站，會是在哪裡」彭蕙蘭認為，也因為這種變動性，內心深處反而獲得平衡。