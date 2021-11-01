謝盈萱：年輕的朋友們 請你們現在就勇敢

謝盈萱表示，進入表演這一行，最大犧牲，是沒有進入大家認為一個女生該要進入的過程。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣 人氣電視劇「俗女養成記2」近日落幕，在其中飾演主角「陳嘉玲」的謝盈萱，如實展現了該年代於台灣南部長大、北部生活的40歲女子，帶著失敗和傷痕回到家鄉，在家人和朋友的愛中學著直視自我，開啟了屬於自己的另一段人生，溫馨又充滿反思的劇情，搭配眾演員自然深刻的演出，造就高收視，也征服全台觀眾。

而在這之前，謝盈萱其實早已在劇場 耕耘多年，後因徐譽庭邀約，演出電影 「誰先愛上他的」，一舉拿下台北電影獎和金馬影后。最近甫上檔的新戲「四樓的天堂」裡，她再演出一名心理諮商師，理性克制的外表下有個躁動感性的靈魂，和影帝黃秋生幾場對手戲都相當精彩。

但不論情緒濃重，抑或輕盈靈動，每一顆鏡頭，都是她反覆咀嚼劇本而成。她透露自己早在劇場時期，每回上場前，都一定會再閱覽一次劇本，實際在舞台上走並演練，確保演出是在狀態之內。下戲後回到飯店，就關在廁所裡檢討當天的每一場戲，「如果演一百場，那我到最後一場戲，都還要為這角色解出更深的題目。所以每結束一齣戲，我的劇本都是爛的。」

謝盈萱期待未來能遇到更多厲害的表演者，帶回更多收穫和技能。（記者沈昱嘉／攝影）

●最大犧牲，是沒有進入大家認為一個女生該要進入的過程

出身保守家庭的她，直到遇見戲劇，才宛如重生，知道自己「不必非得活成別人眼中的樣子」。回看年輕時，那個25歲的自己，她有些懷念，也感謝戲劇，讓她成為如今的謝盈萱。

謝盈萱表示，進入表演這一行做的最大犧牲是沒有進入大家認為一個女生該要進入的過程，「比方說結婚、生小孩，它某個程度上算是犧牲吧？因為我沒有那個時間成爲那個身分跟那個角色。如果沒當演員，我覺得我應該會走上這個過程 ，就會這麼傻傻地過一生，但我心裡可能會有一個洞，知道好像哪裡不對勁，但因為大家都是按照這個正常流程在行進，我就會這麼走過去。沒完成這些經驗不會遺憾，但會好奇，就像『荼靡』的劇本裡有ABC不同方案，我也會想像假如我變成一個媽媽會是什麼樣子的媽媽？

謝盈萱表示，一路走來，支撐著自己走在表演路上的是「朋友們」。（記者沈昱嘉／攝影）

●「年輕朋友們，厚著臉皮去做所有你想做的事情吧」

謝盈萱表示，一路走來，支撐著自己走在表演路上的是「朋友們」。「因為我也不是一個容易交朋友的人，對我來說，朋友的定義不是說臉書上按按讚什麼，就是如果你要花時間跟他相處的話，你的時間就是給他的，他的時間也是給你的，那為什麼還要去做一個社交的行為？」謝盈萱說。

「對我來說，如果真的要當朋友就來好好地交心吧，像曾寶儀，我跟她也是認識非常久的朋友，她認識我的時候，我根本還沒有踏進影視，我那時候還是劇場演員，她來看我的戲，剛好有共同朋友，彼此介紹認識，我們就開始聊戲，我一開始是覺得說，她就是明星啊，我覺得我跟明星交朋友是很有壓力的，好像我在蹭她。我們第一天碰面時，我是真的有打開心房跟她聊天，但我不認為我們會有結果，居然到最後，我們還是會碰面相約，一直到我踏進影像，她真的是從那個時候到現在，看著我一路走過來的人。」謝盈萱說。

謝盈萱鼓勵25歲的年輕朋友們勇敢去闖。（記者沈昱嘉／攝影）

謝盈萱表示，很羨慕在20幾歲或年紀更小的時候就確立了自己人生方向的人，所以去衝、去闖，「我很羨慕還能做這些事的25歲的年輕朋友們，我覺得這個是一個很好跌跤的時刻，所以不要面子吧，你就厚著臉皮去做所有你想做的事情，不勇敢這件事等到50歲、60歲、40歲的時候再去不勇敢吧，現在請勇敢。」