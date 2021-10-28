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「不老特教師」百歲人瑞林嘉湧 特教研習不缺席

文／記者王駿杰
百歲人瑞林嘉湧（左）高歌「望春風」，讓前來探望的新竹市長林智堅（右）大讚「丹田很有力。」（圖：新竹市政府提供）
百歲人瑞林嘉湧（左）高歌「望春風」，讓前來探望的新竹市長林智堅（右）大讚「丹田很有力。」（圖：新竹市政府提供）

台灣新竹百歲人瑞林嘉湧是特教界先驅，曾赴日本修習特殊教育，返台後陸續擔任多個教養院院長，80歲才退休，但直至今日仍參與開會研習，給予意見，被稱為「不老特教師」。林嘉湧分享養生秘訣，就是「從不覺得自己老」，此外，他作息規律，每天必吃水煮蛋、地瓜葉、蘋果，還會散步運動。

新竹市長林智堅來訪，林嘉湧轉送總統府敬老狀、衛福部金鎖片等，還現場高歌「望春風」，讓林智堅大讚「丹田很有力。」

林嘉湧也是新竹重要「藝術教育家」李澤藩的學生。他說，很小就失去雙親，跟小學老師李澤藩情同父子，老師80歲時送他一幅「青青草原」風景圖，他見老師顫抖雙手，還忍不住流淚。他將「青青草原」畫作掛在房間內，僅李澤藩女兒辦展時才外借。

不喜歡別人叫爺爺 「這樣感覺很老」

「我覺得我不老。」林嘉湧說，不喜歡別人稱他爺爺，「這樣感覺很老」，他三餐可自理，每天必吃水煮蛋、地瓜葉、蘋果，也會看日本小說、聽歌唱歌、健走、還跟日本朋友「傳LINE」，分享台灣風景照，智慧型手機完全難不倒他。

林嘉湧也擔任義工，他說，1970年代任職事務主任，退休後前往日本修習特殊教育，回台後歷任新竹市仁愛啟智中心主任、新竹縣香園教養院長，以及桃園市心燈啟智教養院長，80歲才真正退休，現在也常回去開會研習，「為身障同胞服務，覺得很快樂」。

林嘉湧的三女兒林淑真說，父親生活、財務完全自理，不用晚輩照顧，甚至還會上網查保健知識、掛號。

日本 退休 教育

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