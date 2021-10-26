黃常智「一時心軟」 成了監獄「專屬」牙醫師

黃常智經常騎著野狼125機車，從住家到監獄、診所看診。（圖：黃常智提供）

「拜託黃醫師到監獄 來看一下，再找不到牙醫師，監獄要暴動了。」在台灣 屏東縣村落執業的牙醫黃常智，不捨受刑人牙痛無人照料，因為這通求援電話，他20年來風雨無阻騎著野狼機車到監獄看診，連愛滋病受刑人也來者不拒，還常捐款給監獄。黃常智的暖心與以誠相待，讓他與許多刺龍刺鳳的黑道大哥成為朋友。

看診愛滋病患 累計1.5萬人

據統計，台灣超過四成醫師不願診療愛滋病人，血液接觸是愛滋病傳染途徑之一，導致愛滋病患者到牙科掛號時常遭拒，遑論患者若在服刑期間，想要獲得醫療協助簡直如同絕望。

早期法務部將中南部愛滋病受刑人集中在屏東監獄，屏東監獄央求黃常智去「看一下」時，他「一時心軟」答應，從此放心不下鐵窗後的病人。現在一周四個診次，有三分之一的看診時間奉獻給受刑人。20年累計看診過數萬人次受刑人，愛滋病患就有1萬5000多人次。

穿上隔離衣 風險獨自承擔

黃常智進監獄看診時，無論受刑人是否罹患愛滋病，體貼的他一律穿上隔離衣、戴上N95口罩、戴面罩、戴手套，目的是避免愛滋病患感覺被標籤化。唯一不同是，替愛滋感染者看診時，會戴上兩層手套，若要拔牙則戴三層，也不讓助理靠近協助，寧願風險獨自承擔。

若已知病人是愛滋患者，他診治時格外謹慎，患者要固定坐在同一個診療台，以免交叉感染；治療完畢，患者離開診療台後，所有醫療器械均須高溫、高壓及滅菌消毒。是這樣的小心謹慎，1萬5000次愛滋病患診治，黃常智從未發生「工傷意外」，至今平安。

黃常智的診所裝潢簡樸，耐心幫民眾看診。（圖：黃常智提供）

不在意收入 清寒減免費用

入獄服刑的受刑人在醫療方面是弱勢，經濟上也屬弱勢。牙醫師在監獄能做的自費項目少，收入比不上在外面開業，但黃常智不在意，總說「日子過得去就好」，且為受刑人著想，會在健保支付範圍內盡量治療，不輕易拔牙，盡可能維持受刑人牙齒功能。清寒的受刑人則減免費用，還每年捐款濟助他們。

受刑人三教九流，黃常智一視同仁。「他們講義氣，把他們當朋友，不擺出高高在上的姿態，其實不用害怕。」

長年監獄看診讓黃常智贏得許多友誼，受刑人出獄後有時會到黃常智開設的牙醫診所拜訪，甚至相約去爬山，也介紹他變成兄弟們的好哥兒們。

看牙一次搞定 診所像慈善機構

經濟拮据的受刑人將出獄，黃常智會請他們出獄後去診所找他。他請他們吃晚餐，請助理幫他們買新衣服、買車票，還包一個紅包，讓他們身心清爽的順利搭車返家。「要看重自己」黃常智常如此鼓勵受刑人，受刑人重回社會，找到工作後，再到屏東拜訪黃常智感謝他，每每令他驚喜萬分，是很滿足、很有成就感的時刻。

黃常智的龍泉牙醫診所開設在屏東縣內埔鄉龍泉村187縣道旁，村落居民經濟能力有限，多半是老榮民，來找他看牙的有鄰居、原住民，還有香港或奧地利華僑，只要回台就到他的診所報到。他看牙堅持「一次搞定」，遇到低收入 戶或身心障礙者則不收掛號費。「黃醫師的診所像慈善機構」，一位相交40年的朋友說。

黃常智原本就讀高雄工專機械科，直到當兵在牙醫師母親的激勵下，重拾課本考上中山醫學院牙醫科。畢業後他回屏東家鄉，在屏東人愛醫院任牙科醫師15年，之後開業牙科診所至今。

屏東縣龍泉牙醫診所牙醫師黃常智。（記者劉星君／攝影）

身體不舒服 堅持看完病號

隨著年歲增加，70歲的黃常智看診時，偶爾頭暈或血壓飆高，但他總是稍作休息便繼續看診，不願病人白跑一趟。在監獄為受刑人看診時，就算身體不適，他也一定會把當天掛號的受刑人看完。

屏東監獄衛生科長韓孟維表示，矯正機關能夠找到醫師駐診，不容易；有牙醫師駐診難上加難。黃常智肯駐診且一待20年，是所有受刑人的福氣，他對黃常智的感激更是點滴在心頭。