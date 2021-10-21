謝盈萱從劇場走到大銀幕 被戲劇解放的努力靈魂

黃秋生（右）在「四樓的天堂」劇中透過推拿化解謝盈萱(左)的心結。(圖：公視提供)

緊盯著手機裡的訪題，謝盈萱整整裙子坐下，在此之前，她剛完成了新戲「四樓的天堂」記者會，似乎是還沒從戲中諮商師的身分抽離，她端坐在木椅前三分之一，有些緊張地抬頭望了望眾人，「我昨天凌晨五點才睡。」是失眠嗎？「算是吧，我想説把每一個訪綱都看完寫下答案，比較安心。」

「我不是很會講話的人。」她露出有些擔心的笑容，「不過，就看我們能一起走到哪裡吧！」放下手機，她像是為自己著好盔甲，等待上場作戰一般。但隨著談話行進，卻發現她每個深思熟慮下，都藏著直率和幽默。工整的摩羯座裡，埋有雙子座的跳躍，雖造成些許裂縫，卻也因此讓她滲透出某種獨特。

2018年以「誰先愛上他的」拿下金馬影后，再以「俗女養成記」裡的陳嘉玲，收服全台觀眾。出身劇場 的謝盈萱，不曾想過有朝一日會走進螢幕裡，成為某種熟女角色代表。但不論情緒濃重，抑或輕盈靈動，每一顆鏡頭，都是她反覆咀嚼劇本而成。她總想著為角色解出更深的題目，演繹出框架之外的意義，「如果別人解到一層，那我就要解到三層，如果別人解到兩層，那我就要做到六層。所以我每完成一齣戲，劇本都是爛的。」

她直言自己或許有天分，卻不是天才，「所以我一直非常非常努力。我很珍惜這個天分，但我知道如果不認真去鑽研，天分只能用到一個年紀，就不會存在了。」表演於謝盈萱，不只是工作 ，還是曾被保守教育 壓抑的靈魂，所能寄託的出口。儘管進入每個角色的過程都痛苦非常，她卻甘願投身其中，於崩潰裡尋得滿足，再滿身泥濘地笑著起身。

保守家庭裡的怪孩子

出身彰化，父母都是教職，謝盈萱回憶小時候連看個漫畫都會被罵，曾是左撇子的她，更硬是被矯正成用右手寫字。「那年代的大人，不太能忍受小孩跟別人不一樣。」但謝盈萱對自己的奇特一直是有自覺的，「我從小就不是很會說話，反而喜歡一個人坐在教室裡，邊唱歌邊畫畫，在大人眼中可能就是個怪小孩吧。」

為了不被孤立，謝盈萱配合著每一個被認為是「正常」的行為，兒時的她沒太多怨言，卻沒想到每一個迎合，都累積在心底，造就某種壓抑。直到某回被高中舞蹈班老師帶去北藝大參觀，戲劇系館裡那有些陰暗、雜亂的氣息，讓一向活在秩序裡的她有了不同以往的感受。「我就覺得這裡太奇怪了，跟舞蹈系的乾淨比起來簡直是天堂與地獄的差別，那裡頭有種野性跟粗糙感，非常吸引我。」

儘管高中念的是舞蹈資優班，謝盈萱卻認為自己一直以來都不算會念書，「這對我來說滿幸運的，爸媽不會對我有一定要考上哪個學校的期待，反而給了我空間去找自已可以做的事。」

其實演員不曾是謝盈萱的夢想，國高中時的她，幻想的是當個警察或白領菁英女主管，講到這她忍不住笑出來，「那時根本不知道白領女主管要有什麼條件，或要去做哪個職業，我的畫面就是個穿得很體面的女人，然後有車有房，可以養活自己。」現實生活沒能當上，在「荼靡」中倒算是一償宿願。誤打誤撞當上的演員，或給了她更多空間去體驗想像中的工作樣貌。

感謝戲劇解放自己

自踏入北藝大戲劇系館那一刻，謝盈萱的人生某部分就算是被改寫了，儘管她總認為走進戲劇沒有什麼命定的夢幻瞬間，卻承認大學期間是她生命中首次感到放鬆。「很多人會說，作劇場的是不是都一定很浪漫或具有夢想，其實還好。我只能說，我感謝二十歲時遇到戲劇，讓我打開覺醒，知道女生不一定非得是那個樣子，我可以成為另一個自己。」

彼時系上一群耽溺在經典文本和哲思討論的「文藝青年」們，從角色為中心點擴散，交流想法，「跟朋友討論的過程裡，會發現自己一些比較狹隘老舊的觀念，也因此會想打破自己，算是一個慢慢進化的過程。」她回憶戲劇系有個很重要的科目叫「劇本導讀」，不只得學著閱讀劇本，還要從對話中理解角色間的關係，包括這角色自己對自己的認定，以及別人眼中的樣子，「 我是個對文字開竅很晚的人，所以這門科目我當時一直學不好。」

但約莫28歲那年，「婚姻場景」這齣劇，讓她對讀劇本有了全新的理解。「那部劇有很大量的台詞，而且場上只有兩個人，一演就是三小時，當時遇到的對手演員是徐華謙學長，他就是不斷和我對劇本，要我完全搞懂跟理解每一句台詞。」也就某一天上台時，謝盈萱突然發現自己完全懂了這個故事，「那次演出是我開始了解怎麼真的把劇本吃進去，甚至是去分析它。」

所有創作殊途同歸，有時你並無法理解成果是如何完成的，儘管你在每個過程裡細細耕耘，但總似有個第三者力量，或許是帶領著你，也或許已在目的地等著你，用足夠的準備與它相遇，這樣難以解釋的瞬間，謝盈萱稱之為「神來了」。「年輕時有次在舞台上演一場戲時，突然覺得那東西全部都對了，可能一百場裡就只有那一場。」又如「誰先愛上他的」諮商室裡那場自白戲，「那一顆鏡頭，你今天要我再複製是不可能的了。」

那種「神來了」的瞬間讓人著迷，卻非完全不可控，對謝盈萱來說，「你準備得愈多，你在現場就愈有機會接近那個事情。」這或許可說明她為何總是用盡全力，只因有時多施了一分力，就有機會攀爬上另一個境界。就連觀看其他演員的作品，謝盈萱也常不忘驚嘆：「他這個表情，我大概這輩子過完都做不到。」她自嘲演員似乎都有這般自虐傾向，「表演一直都不是多浪漫的事，大部分是像這樣苦樂參半的。」

看見自己的他們

透過表演拼湊自己，謝盈萱在舞台上一場戲一場戲演著，演完就窩在廁所裡檢討改進，但從成為劇場女神到金馬影后，都非當時的她所能想像。憶起自己剛從劇場跨入影像，她笑說非常不習慣，「在劇場，你要演到最後一個人都看得到你，不是誇張，而是要用你的能量告訴他：『我在跟你說故事』。」以至於首次站在攝影機前，謝盈萱卻像對著戲劇院的上百觀眾演出，把所有能量投射給小小空間裡的每一個人。

「所以我說我到現在還在學，真的不是官腔，我還是要透過每一次的拍攝，去理解我哪裡沒有過關。」影像不如劇場可以每場戲逐步修正，拍下來就記錄在那，「但好玩也就是你慢慢會看到自己的成長。」她笑說早年劇場演員或許因價碼較便宜，加上有基本表演功力，所以偶爾會被影像作品找去合作。謝盈萱在小螢幕第一個稱得上有角色線條的，就是「麻醉風暴」，「但當時其完全不知道自己在幹嘛，剪接師救了我非常多。」

再到「花甲男孩轉大人」，她已能精準詮釋外豪爽內纖細的檳榔西施，最新的「四樓的天堂」，她再完成了自己心中「走在鋼索上卻很有安全感」的演出。一步步地，從劇場到小螢幕，再到大銀幕，成了能夠適應各種框架的演員。但這一路，她仍認為自己幸運成分居多。「遇到願意信任自己的人很重要，像『誰先愛上他的』，很多人可以來演，也都可以有不同的詮釋，但譽庭姐卻願意用我這樣一個名不見經傳的演員。不是所有人，都有機會遇到這麼勇敢的導演。」

「荼靡」的王小棣、「花甲」的瞿友寧等，對謝盈萱來說都是類似的存在，「可能總有人會覺得說，我很清楚知道自己的方向，所以可以走到今天 。但我沒有，我只是在每個過程中非常執著，跟做好那個時刻裡我覺得好玩的事情，其他時候都是這些人幫了我。」她笑說，若當初這些導演不願意找自己來演那些角色，「我大概就永遠是那個大家認定的，很普通很浪漫的劇場『資深』演員了吧。」

因戲劇與過去和解

走過壓抑苦澀的青春期，謝盈萱不諱言自己內心有著某些傷口，以往自己不懂得釋放，但戲劇讓她學會表達，甚至能和父母說出「你們以前不該那樣教育我。」她坦言和家人的關係就像她每齣戲裡的狀態：彼此關心，卻無法直白地表達愛意。「我想很多人應該都是這樣吧？」她透露早年剛出社會時，最受不了被媽媽問「有沒有錢？」每回只要有媒體報導自己戶頭只剩幾百塊，就馬上會接到母親落落長的「關心」訊息。

「但後來想想，這跟他們那年代的教育有關，畢竟在那個時代，光是吃飽穿暖就有問題，他沒辦法去考慮別的事情。也因為這樣，當你跟他們報告什麼事情，通常只會收到恐慌跟焦慮的回應，到最後就不太想講了。」但隨著「俗女」等劇演出的親情戲，謝盈萱說，自己這陣子也開始調整和家人的互動方式，「會學著去了解他們每個情緒背後的原因。」

只是回首演員生涯，謝盈萱坦言，多少會想像自己若只是個「平凡的謝盈萱」，會是什麼樣子。「說真的入行以來稱得上是犧牲的，大概就是我沒有足夠時間，進入大家認為女生該要進入的過程，比方說結婚、生小孩。」她認為，沒能完成這樣的階段雖不至於遺憾，但多少會好奇，「你總是會想像，如果我是個媽媽，會是什麼樣的媽媽。」

但想了想，她又忍不住笑出來，「還是算了，我應該就是個控制狂媽媽吧。」即便只是對待朋友，她也習慣為對方分析利弊，「我甚至會告訴他們：『你為什麼不這樣做，這個決定明明就比較好！』然後下一秒鐘就會覺得『天哪！他不過是我的朋友，我管他要怎麼樣，我明明只要支持他就好了。』」自嘲可能會走上媽媽的老路，去對待自己的孩子，那麼在戲劇中實現體驗，未嘗不是另一種方式。

切割工作與生活

私下的謝盈萱其實不如「俗女」中那般瘋狂外放，「我基本上算是內向，只有對熟的朋友比較會有那一面，但就算是跟朋友社交，我也還是會累，我很需要跟自己相處的空間。」然而下戲後的她沒太多個人興趣，多數時候「就是癱軟在沙發上。」她苦笑說，有段時間，接觸的新事物全都是和表演有關，「 就算我今天去學了一個什麼，也是為了表演而學。」

年輕時，她沉浸在表演帶來的放鬆和快樂，「常常在舞台上我才覺得自己是鬆弛的，但這幾年發現這樣太不健康了，還是要學會拆開工作跟生活。」於是她嘗試健身，也持續探索一直以來很有興趣的靈性題材，「我是很相信宇宙啊、身心靈、人類圖這些事情，比起睡眠，這些更能讓我放鬆。」

只是，能讓她跳脫工作的時刻並不多，聊起表演和欣賞的演員，她的眼底又再次燒起熊熊烈火：憶起多年前，遠遠地在坎城影展紅毯邊看見法國影后伊莎貝雨蓓 ，心情有多激動；又如透過銀幕，被演什麼像什麼的奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼震懾，甚至是這次在新戲裡激發出她99.9%潛力的黃秋生，「我想遇見一個又一個，像他們這樣厲害的演員，不只是聊天，而是一起演戲。」

不必非得是主角，謝盈萱亦嚮往將配角演得深刻，於此也明白了，表演終將是她一生的歸屬，人生不必太多啟示，本能自會帶著你前行。就如每一顆鏡頭之於謝盈萱，將她吸入黑暗之中，卻也因為能挖掘出自己沒想過的各種面貌，而為她所耽溺。採訪尾聲，她放鬆地笑開來，輕輕地靠上椅背，就像每一次表演過後，她知道自己終能繼續走下去的。