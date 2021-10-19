繪本教父郝廣才 創造新內容 推廣舊產品

格林文化發行人郝廣才。(記者潘俊宏／攝影)

出版才子郝廣才60歲了。郝廣才往年生日總遇上童書界盛事「義大利 波隆那童書展」，都在義大利和做童書的國際友人慶生，今年因為疫情在台灣 ，反而沒有特別過生日。60歲生日那天過的是尋常生活，但是跨越這個人生里程，許多改變已悄然發生。

心境改變 認清未來已比過去少了

最大改變是清楚什麼是生命最重要的事。相較於年輕時候的自己，郝廣才認為現在的他更懂得有限的人生如何取捨，更不在意他人想法。

於是他的應酬少了，愈來愈多工作下放給同事執行，他也知道，人生很多事沒關係，寧願後悔做了什麼，也不要後悔沒做什麼。

「這並非我的修為讓我更自由，我只是沒辦法，因為，你人生的未來已經比過去少了！」他強調，人生這個當口，不做的事和做的事一樣重要。

第二個清楚的改變是專業的成熟度。郝廣才32歲創辦格林文化，多年來累積的經驗，使他身為一個出版社的負責人仍能一年創作5、6本書籍。年輕時他寫作靠靈感，現在他懂得，除了靈感還要方法，這些方法除了協助他創作，還能傳承給編輯們，「愈晚進格林的同事，可以比早期進來的學得更快，因為我將know how整理出來了。」

郝廣才(中)擔任波隆那國際兒童書插畫展評審，為亞洲第一人獲邀。(圖：郝廣才提供)

日新月異 「你要強迫自己創新」

問郝廣才是否想像過自己80歲時的模樣？「想不出來，那時跟現在一定完全不同啊！」一直在業界第一線的郝廣才感觸很深，過去一本梁實秋辭典可以賣40年、一檔包青天電視劇可以做200多集，但現在，過去科幻小說裡幾百年後發生的場景，人類幾十年就實現了，「到了我們這個世代，就是剛做完一件事，還來不及享受，時代又變了。壞的，是像倉鼠一樣一直往前跑；好的呢，你要強迫自己創新！」

訪談最後，郝廣才聊到近年人類搶發人造衛星上太空的趨勢，屆時人造的星星將改變星空樣貌，這也是2年前難以想像的光景，「你知道嗎，我們可能是能夠看見真實星空的最後人類。」談到未知的未來，他下了這個浪漫的結語。

格林文化發行人郝廣才這幾年在網路上被稱「繪本教父」，封號從何而來？「表示我有點年紀了。」他笑著說：「但我覺得還不如叫『繪本大王』，聽起來市場比較大。」

「人只能射中你瞄準的東西！」郝廣才出版超過2000本繪本，至今每年仍有5、6本書籍創作，雖然做過作家、編輯、行銷、出版社發行人、主持節目，看似斜槓，但是這些事始終圍繞著他此生瞄準的——童書出版。

繪本推手 要做市場區隔

郝廣才大學念的是法律，畢業後因緣巧合到漢聲出版社，看見先進國家的繪本，大感驚豔：「原來其他國家的孩子讀那麼好的書！」於是和童書結下不解之緣。

在漢聲時，郝廣才提議用台灣畫家創作台灣題材的圖畫書，當時沒被接受，郝廣才轉職遠流出版社兒童館，陸續用本土創作者產出台灣童話故事、中國 童話故事。

而後離開遠流源於郝廣才的另一個不滿足。他認為台灣市場小，童書出版必須國際化，「用國際的人才、做國際的題材、取得國際的市場」，於是在32歲那年創辦了格林文化。

經營格林文化20幾年，現在有愈來愈多出版社出版繪本，郝廣才的策略是反其道而行——不做學校會教的英文數學，做深不做淺，做卡夫卡、托爾斯泰。他觀察，小孩需要的故事並不如成人想的淺，在多數繪本出版投入淺顯的、可愛的書籍的同時，他也必須做市場的區隔。

面對同業的追趕，他期許自己不但要做第一，而且要拉出和第二的距離。格林這兩年做了一套傳統文化繪本，談宴席、茶、豆腐，瞄準的不只是台灣市場，還有中國大陸、日韓，甚至整個國際市場。

目前格林的書籍銷售國際、台灣、中國大陸市場各占三分之一，的確落實了創業時「不只做台灣市場、要面向國際」的理念。

數位浪潮 視為創新助力

面對數位浪潮，郝廣才認為數位不是敵人，反而是創新的老師。

在還沒平板的年代，格林推出「大熊故事機」，設計錄音功能，讓父母錄故事，孩子聽了就仿若爸媽在身邊講故事。有個客人車禍過世後，他的姊姊拿著故事機到格林請求備份聲音，他說：「因為這台閱讀器，我弟弟現在還是可以每天給女兒講故事。」郝廣才相信，善用新科技會產生新力量，創造讓人感動的產品！但故事機還來不及進國際市場，iPad就出來了，科技迅速更新迫使創新也必須比以前更快。

現在，格林為讀者推客製化的生日繪本、用AI為不同閱讀偏好的孩子選書。「你無法打敗一條河，但我能不能順流而下，在河邊種滿花長滿樹。」郝廣才知道，格林的挑戰是如何用數位的技術創造新的內容、推廣舊的產品、找到對的讀者，讓科技成為助力而非阻力。

看似一直在做出版的郝廣才，人生中也做過其他的事，但都遠不及做出版給他的滿足與快樂，於是他瞄準的事是把書及內容做好，花多數時間在創作、創意發想與出版實務上。「做跟不做的事情一樣重要。」他這樣相信。