職棒推手務農 謝萬來放棄百萬年薪 帶出職農金牌隊

謝萬來轉換跑道返鄉當農夫，創出一片天，他更開放農場積極教育下一代新農民。(記者蔡維斌／攝影)

從催生兄弟象職棒隊到返鄉拿鋤頭，榮獲「黃金農夫」頭銜的雲林縣土庫鎮花生達人謝萬來，10年前不忍老母親獨守家田，辛苦又所賺無幾，毅然提早退休 返鄉接手。他自創品牌，更與農友共創台灣 農業經理人協會、雲林精緻農業合作社，「球棒變金鋤」，締造另一職農金牌隊。

61歲謝萬來原是上班族，在兄弟集團旗下擔任主管，30年白領生涯幹得有聲有色，兄弟象職棒隊成軍當年，他還是重要推手。

2011年，他不忍80多歲老媽辛苦獨扛家中田產祖業，儘管他在職場得心應手，仍帶著太太王麗貞提早退休，立志當專業農夫。「門外漢轉型務農，要比別人更用心。」農家子弟謝萬來不諳農業，本著職場經驗與拚勁，自創「手腦並用」農法，引用新科技結合現代化經營，投入雲林剛萌芽的無毒農業，種出優質黑金剛花生。

白領族謝萬來（右一），換跑道轉行返鄉當農夫，運用企管和科技栽種行銷，創出一片天，他更開放農場積極教育下一代新農民。(記者蔡維斌／攝影)

他一口氣通過SGS安全檢驗、產銷履歷認證，闖進雲林好土豆排行榜，連種花生逾一甲子的母親，都沒想到兒子有這番能耐。種出好作物也要搭配好行銷。行銷出身的他自創「長老の花生」品牌，堅守「好東西不怕貴」原則，總比別人貴約一成，為打出客戶群，親自開小貨車運到台北，不到一年訂單就如雪片般飛來。

除打響個人花生品牌，謝萬來更結合在地合作社等農民組織共同合作產銷，推出各種蔬菜箱，不僅為自己人生打開創業第二春，更成功為雲林農業轉型寫下新頁。

謝萬來：要屈得下 眼光精準

轉型成功的農人不單要有好體力、決心加毅力，還要有精準的眼光，這是白領轉行農夫的謝萬來，給後半生想投入農村鄉野生活的人，一個良心的建議。

謝萬來當年放棄年薪500萬元台幣返鄉，他說，要放手高年薪和在台北苦心經營的家、兒女，的確下了很大決心，也就是這種決心，才能造就轉行農人的成功要件。

接手老母親的祖田，謝萬來第一件事就是自我心理革命，要讓自己「屈得下（耐得住）」，接著不斷學習。

他說，農業投資 也很大，從肥料到設施都在燒錢，很多人半途而廢，多半是單打獨鬥，不是少了農技，就是不懂門路，農業要做好得環環相扣，他前半生30年在商場打滾，講究的就是成本精算，許多純對農業有興趣的人，年老一投入，若沒算準，恐吃了老本還失敗告終。

共享才是新農業理念，他說，農業新人可選擇參加體質好的農場合作社，透過分工和學習，省下許多冤枉路，這也是他組織精緻農業合作社主因，「有錢公家（一起）賺」。