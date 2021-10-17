支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

德州 9月頒布具爭議性的墮胎禁令後，總部在舊金山 的軟體公司Salesforce執行長班紐夫在推特（Twitter）表示，如果員工想搬離德州，公司會幫忙，這是「你的選擇」。

全國公共電台（NPR）今天報導，班紐夫（Marc Benioff）在9月底「2021程式論壇」（Code Conference 2021）受訪時說，包括德州等地公共政策對員工有不利影響時，他認為他能做的是採取行動、為員工撐腰，表達「我會照顧你們」。

班紐夫：企業家有責任幫助別人

班紐夫推動「新資本主義」不遺餘力，他說，企業家幫助別人是一種責任，而當公共政策對員工有不利的影響時，企業主必須採取行動。

班紐夫曾效力於甲骨文（Oracle）公司；他1999年創辦Salesforce公司，提供客戶關係管理（CRM）的雲端服務，今年7月Salesforce併購熱門簡訊平台Slack。

身為公司執行長，班紐夫的特色之一是敢於發聲，屢屢對槍枝政策、人權、氣候變遷到政治等爭議問題表達意見。他更是「利害關係人資本主義」（stakeholder capitalism）的捍衛者。

信奉「利害關係人資本主義」

「資本主義不僅重視股東，更重視所有利害關係人」，他曾告訴電視新聞頻道CNBC，現代社會需要一個更公平、公正、可永續經營的新資本主義。

他對「利害關係人」的定義比大多數人都廣，包括地球。以Salesforce為例，他認為除了員工、股東和用戶，包括舊金山街上的遊民也是利害關係人。

他告訴全國公共電台，當他一開始倡導這種觀念時，沒有太多企業的執行長願意對社會議題仗義執言，或在自家產品之外表示立場，但狀況慢慢在改變。

2015年印第安納州通過一項法律，讓商家可以以宗教信仰為由不向同性伴侶提供服務，班紐夫聯合蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等人譴責這項法律，迫使當時印第安納州長、之後曾任美國 副總統的彭斯（Mike Pence）修改法律。

班紐夫也曾無視員工抗議

儘管多數企業執行長認為，企業仍要把主軸放在對公司有影響的問題上。然而，當今年輕員工們不只關心企業的利潤、產品，也關心企業大聲疾呼的理念，從而了解公司的企業價值是否符合個人的價值觀。

班紐夫並非都和員工同一陣線，他曾不顧員工反彈，和美國海關與邊境保護局（CBP）簽約，並與有爭議政策的國家如中國做生意。

班紐夫說自己沒有政治野心，身為財星雜誌500大企業（Fortune 500）榜上有名的企業創辦人、掌舵Salesforce公司20多年，他已擁有極大的影響力。

他說，「我真的認為你必須捫心自問，『企業是不是（社會）變革的最大平台？』」，「在我們的世界，我們的國家」，「這些驚人企業的執行長發揮巨大的力量」。他認為執行長的職責是用大企業的力量為善。