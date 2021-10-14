遠東創新長徐國安 當過分析師還上過戰場

疫情 衝擊全球經濟，造成了另一個需要適應的「新常態」。台灣 遠東集團董事長徐旭東的長子、遠東集團創新長徐國安表示，想協助遠東集團度過疫情帶來的新常態，嘗試解決新常態所帶來的問題。

他直言，未來電信事業會更重要，因為電信業是進入新興領域的敲門磚。他將推動進行數位轉型，因為過去70年運作的常態，未來70年未必還能照常運作，轉型可讓遠東集團再延續新的70年。

彭博日前專訪徐國安，外界認定徐國安是接班人，他說，不論自己的身分，重點都在於能為集團作貢獻。「任何的職位都不是拱手讓給我的，而是要我自己賺到」。他談到要驅動集團創新，運用設計流程來解決複雜問題，並找到解決方案。

多元經歷 推動企業轉型

回台接班前，徐國安度過的是「非傳統生活」。他是企業接班中，唯一在美國 服役、還上過戰場的軍人，但多元的經歷也給了他面對挑戰的勇氣與不同的意義。他坦言，推動企業數位轉型過程絕不容易。但這是有意義、有價值的挑戰，「集團要求我在哪裡，我就在哪裡。」展現軍人本色。

徐國安表示，數位轉型來臨，驅動下一輪15到20年的工業革命，集團數位轉型的進程，已經沒有任何藉口扯我們的後腿。

遠東集團內的一些企業，可能比徐國安年齡還大，在中規中矩的遠東集團中，徐國安如何引領創新？徐國安說，必須適當的設計流程並和企業實際整合，才能降低風險。他反而不覺得穩定與創新兩者必須分開談，如果適當執行，兩者可以手牽手合作。

徐國安直指，未來5G通訊、電信產業將會變得更重要，不僅是因為連結或數位化，也是因為電信是進入新興領域的敲門磚，例如人工智慧，或者是邊緣運算。

他也指出，要為航運事業打造一個新的數位船隊管理平台。因為全球暖化與氣候變遷，讓整體航運環境愈來愈危險，他將運用資料和人工智慧技術，強化航運對環境的警覺性，降低燃料成本，更改善船隊的整體安全與營運。

遠東集團董事長徐旭東的長子、遠東集團創新長徐國安待過華爾街、做過分析師，為了想要找到自己生涯方向，志願從軍、加入美國海軍陸戰隊，上過伊拉克戰場前線，退伍後念了兩個碩士，經歷多元且跨度大，回來接班後，也一面克服世代差距的挑戰，尋求和集團的融合與幫助集團轉型。

近兩年的新冠肺炎疫情中，他以遠東集團創新長身分，引進不同的創新火花，受到國際媒體關注。

徐國安的祖父、遠東集團創辦人徐有庠奠定了集團的基礎，父親徐旭東則以西式創新壯大了集團規模，徐國安在兩大強勢領導人後，成為接班人選。徐國安坦承，想要做一些偉大且有意義的事情，必須努力工作，像父親一樣，父親沒有時間時時刻刻照顧他，他就要自己去獲得領導的經驗。

遠東集團是台灣最多元發展的集團之一，旗下擁有200家企業，涵蓋紡織、水泥、航運、電信、金融、飯店等領域。徐國安2013年進入集團，2018年首次參加遠傳股東會，才在媒體前亮相。

徐旭東是不太稱讚兒子的「嚴父」，談到與兒子的相處，徐旭東曾說，徐國安念了兩個碩士學位，包括一個設計與創新方法碩士，「給我很多批評，說我集團工業4.0、自動化、數位化等改革轉型不夠快」，他說，現在全世界速度都很快，「我覺得我已經很快了」。言語對兒子有點「抱怨」，但卻認同兒子對集團發展的方向。

徐國安最近幾年也陪著徐旭東到處參觀展覽，包括拉斯維加斯的CES、巴塞隆納的全球行動通訊大會（MWC），觀察新科技，以及如何套用到集團創新發展。