我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

為思覺失調弟創立協會 金林築起照護長路最強後盾

文／廖靜清
金林（右）與星辰社工夥伴參加廣播，為精神障礙者發聲。(圖：金林提供)
金林（右）與星辰社工夥伴參加廣播，為精神障礙者發聲。(圖：金林提供)

邁入高齡化社會，我們思考著如何擁有尊嚴又快活的熟年生活。對於身障者、精神障礙者來說，「老有所依」似乎是遙不可及的夢想，對家人而言，更是拋卸不下的甜蜜負荷。台北市心生活協會總幹事金林陪伴弟弟共度思覺失調的低谷，創立協會幫助更多家庭受益，漫漫照護長路，成為彼此的親密後盾。

身型精瘦的金林，說起話來聲如洪鐘，侃侃而談創立協會的機緣，是因為弟弟罹患了思覺失調症。「我的家庭很普通，父母親不太喜歡拓展社交生活，日子平淡卻很平實，五個小孩的成績都很好，不用操心。」金林娓娓道來，以往平靜生活卻在一夕間變調，20多年前，正值當兵的弟弟突然性情大變，接著就被告知有精神障礙，提前停役回家，家中氣氛從此丕變。

弟思覺失調 家人考驗的開始

回憶弟弟的發病過程，金林認為身心困頓並不是一天兩天的事，似乎在高中時期就有跡可循，當時一些怪異舉止被家人解讀為「抗壓性太差」，出社會就可以被調整，從沒想過一切與精神疾病有關。弟弟上大學後，到外縣市求學，金林任職會計師事務所偶爾出差到新竹查帳，抽空去探視他，已感覺出弟弟明顯的情緒起伏，心中隱隱不安。直至入伍，弟弟在制式化高壓環境下終於爆發，軍醫示意病情嚴重，確診為「重度妄想型精神分裂症」。

出院回家是一段彼此磨合的過程。精神分裂症於2014年更名「思覺失調症」，最主要的症狀是幻聽、幻覺、被害妄想、思考障礙、認知功能障礙等，金林的弟弟原本是才華洋溢的文藝青年，發病之後，情緒極度不穩定、個性敏感多疑。病情時好時壞，給家庭增添了許多負擔，金林身為同住的家人，每天都有衝突，面對的是無止盡的焦慮和恐懼。

一輩子服藥 親情支持是關鍵

與弟弟的相處過程，金林坦言一開始並不順利，「病人狀況不好的時候，想法固執、行為古怪，幾乎無法溝通，有時候脾氣一來，難免會用肢體動作表達想法和不滿，我曾氣到束手無策。」金林待心情稍微平復，靜下心來研究思覺失調症，也詢問任職台大醫院的高中同窗，這種精神疾病接下來還會怎麼樣？得到的結果令人難過，雖然經過治療，病情可以獲得緩解，但很可能需要一輩子服藥，與疾病共處。

陪伴弟弟服藥控制的過程中，金林發現，思覺失調症的病徵出現時，家人的支持是關鍵，但因患者的幻覺、怪異妄想和失序行為讓人害怕，反而斷開關懷的距離。「家屬是以理性思維講道理，患者則是被害思維產生溝通障礙，往往處於恐懼狀態，陷在負面泥淖中。」金林轉念思考，這是大腦出問題的生理疾病，患者受病情所苦，思想架構不同於一般人，在生活的安排上也發生問題，他們的老後與餘生該怎麼辦？

心朋友工作坊舉辦園藝活動。(圖：金林提供)
心朋友工作坊舉辦園藝活動。(圖：金林提供)

心生活協會 助病友生活自理

看著弟弟多次進出醫院、後來轉入慢性病房，前後共3年多，家人每周都去探望。陪病治療的過程，金林感受到患者與精障家屬的無奈、無助，「人人生而平等，沒有人應該被放棄！」這個想法縈繞在心頭，加上想要改變社會對精神病的汙名，2003年7月成立「台北市心生活協會」，從關懷精神疾患家庭的原動力出發，為精神障礙者提供獨立生活能力訓練、心理復健、家庭支持、資源連結等服務。

「因為無助，所以我們想要自助！」金林體會到，不能以一般人狀況來衡量患者的言行對錯。她多年來努力奔走促進病友權益、爭取平等發聲權和工作權，串聯各縣市康復之友協會和康復之友聯盟等單位，倡議精神病康復需要一系列治療配套，包括訓練生活技能和自理能力，最終目的是因為：彼此都會變老。除了努力不與社會斷線、得到基本照顧與醫療協助，還要以適合自己的方式好好過生活。

心生活協會舉辦康復成長團體課程。(圖：金林提供)
心生活協會舉辦康復成長團體課程。(圖：金林提供)

工作

上一則

絲路名城阿拉木圖（下）

延伸閱讀

「別再叫我加油了」書寫心情 他們反擊精神病汙名

「別再叫我加油了」書寫心情 他們反擊精神病汙名

紐約客談／精神疾病若成慣犯託辭 百姓安危必輕於鴻毛

紐約客談／精神疾病若成慣犯託辭 百姓安危必輕於鴻毛
推人撞地鐵 非裔嫌「有嚴重精神病」

推人撞地鐵 非裔嫌「有嚴重精神病」
非裔女時報廣場站推乘客入軌 家人：她患嚴重精神疾病

非裔女時報廣場站推乘客入軌 家人：她患嚴重精神疾病

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banks）作品「垃圾桶裡的愛」，今天在倫敦以1858萬英鎊（約2560萬美元）的天價落槌，不僅刷新班克西作品拍賣價紀錄，也遠超出會前估價。美聯社

班克西半毀作品「垃圾桶裡的愛」 1858萬英鎊天價落槌

2021-10-15 11:48

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差