青農張恩沛研發特殊烘焙 找回爺爺的「鐵觀音味」

木柵茶葉青農張恩沛投入自家茶場，鑽研製茶技巧，成功以優良的茶葉品質得過不少獎項。(圖：台北市產發局提供)

台北市木柵鴻智茶場已由第三代張恩沛接手，傳承傳統製茶技術。張恩沛說，市場不缺文創或精緻茶葉農產品，因此他擁抱傳統，研發出獨一無二的「鐵觀音」與「焙香紅茶」，找回爺爺的鐵觀音滋味。

鴻智茶場位於貓空山腰，茶園使用友善農法，茶場還有1969年的器具。36歲的張恩沛7年前選擇離開原本的工作，接手家中茶場，他改建友善茶園，四處向前輩學習製茶傳統技術；擁有理工背景的他，從長輩說出來的技術，回頭去思考原理，面臨失敗再去請教，慢慢摸索出獨門秘方。

張恩沛原任職生物科技產業，過去薪水穩定、準時上下班，但是眼看家中製茶技術無人傳承，他不顧父母反對，辭職接手茶場，希望找回爺爺為人稱道的鐵觀音滋味；他更新硬體，投資 設備、茶苗，存款一度剩下個位數，一邊打工、一邊製茶種茶。

張恩沛說，當初鐵觀音進口到台灣 的技術並不完整，祖先只學了模樣，每一家鐵觀音的味道都不一樣；茶葉發酵時間、焙火溫度等都不同，他研發的招牌鐵觀音喝下去後會有果韻花香。他最近產製的焙香紅茶，是以鐵觀音加上紅茶製程，用特殊烘焙才有淺焙咖啡 酸香、紅茶乾澀的滋味。

「學習過程一定會失敗，要不斷交流，老師傅的一句話，可以節省許多時間」。張恩沛表示，創業過程會遇到瓶頸，如練功遇到問題需要高人指點，用最低的成本學習，建立重要人脈，後面若遇到問題，對方都會是貴人。

張恩沛指出，若沒有年輕人投入學習，茶技術就無法傳承後人。張也常參加製茶競賽，希望藉由實戰，累積自身的經驗與技術，經過6年精進技術，他也成為木柵區農會的特等獎得主。