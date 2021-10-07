研究弱勢族群語言 戴浩一80歲退而不休

中正大學講座教授戴浩一退而不休，說話神采奕奕，很難想像已高齡80歲。(圖：戴浩一提供)

高齡80歲的台灣 中正大學講座教授戴浩一退而不休，每天從校園後山循步道 走到研究室，他長期投入學界較少關注的台灣弱勢族群語言，包括聾人用的手語、高齡者語言退化，還有偏鄉孩童閱讀能力發展等，貢獻社會。

戴浩一是台灣手語語言學研究推手，2010年獲得台灣語言學會終身成就獎，去年美國 印第安那大學創校200周年，他獲頒語言學系傑出校友獎，目前兼任中正大學人文與社會科學研究中心主任及高齡跨域創新研究中心副主任。他神采奕奕，臉上總是堆滿笑容，看不出已80歲。

「我從父母身上學到怎麼對待窮苦人」，戴浩一來自鹿港小鎮，父母親是醫師、助產士，記憶裡，家門外總有人排隊等著看病。父母見許多人因貧窮受苦，常不計酬勞看病接生。

他1970年取得美國語言學博士，在美國教書25年，1995年返台在中正大學成立語言學研究所。他說，人的一生中，從嬰兒學會語言到老年語言衰退，學界大多把研究重點放在前半段，忽略老年語言衰退的部分。2010年起，他與心理、腦神經等專家合作，探討語言衰退與記憶、注意力、腦神經組織退化的關聯。

另外，手語也是人類的自然語言，早在20年前，他就帶領研究團隊調查整理。他也關懷偏鄉兒童識字與閱讀，作為入學觀察指標。

「參與社會、多活動、運動、說話、解決問題，都可以延緩老化。」中正大學講座教授戴浩一長期研究高齡者語言退化，對他來說沒有「退休」這個詞，「活到老，學到老，做到老，直到最後一分鐘」是他的信念。

為執行這信念，戴浩一堅守精神上與日常生活的紀律，每天吃得飽，睡得好，早睡早起。他每天走路到研究室研讀、寫作，幾年前已不再開車，多增加走路機會。

「走路可以活躍大腦，用手指頭做家事可活化大腦前額神經。」戴浩一喜歡做菜、做家事，周末搭公車到民雄傳統市場買菜，感受庶民生活與語言。

大家常說「退而不休」，但來到暮年，他認為應切實「認老」，了解自己生理現況，在能承受的壓力下，幫助需要幫忙的人解決問題。

「把人生看成跑馬拉松，就會有具體目標。」戴浩一說，過程中可依個人能量，有時跑得快，有時跑得慢，最重要的是能堅持跑到終點，實現理想，「高齡者不但要活得健康、幸福，更要活出一個有意義老年。」