吳季剛之父吳昆民 飼養不含萊劑「究好豬」

祥圃實業董事長吳昆民，發展品牌豬肉「究好豬」，以預防醫學、安全用藥方式養豬。(記者陳苡葳／攝影)

台灣 知名旅美服裝設計師吳季剛的父親吳昆民創立祥圃實業，明年預估營業額18億元台幣，是少數從動物營養品起家並跨足養豬產業的公司。為了永續發展，公司發展品牌豬肉「究好豬」，以預防醫學、安全用藥為宗旨，以兼顧動物福利 的方式飼養不含萊劑的「安心豬肉」。

擁有畜產背景的吳昆民，1984年辭掉工作後，與朋友合作創立祥圃實業，運用待過美商、台灣等公司多年經驗，投入動物保健領域。

吳昆民說，創業第三年，祥圃拿到知名動物營養品公司「瑞士羅氏大藥廠」維他命的台灣經銷權，提供畜牧、水產等動物使用。

2004年，吳昆民與荷蘭商帝斯曼（前身即「羅氏」）策略聯盟，祥圃負責出資設廠，帝斯曼提供原料、技術並指導生產，兩年後成功做出全程無藥飼料預拌技能；祥圃也持續代工，從貿易跨到生產，雙頭進行，業績再創高峰，成功發展自家品牌。吳昆民說，這是第二次擴張，也是第二次創業。

2012年台灣開放含萊克多巴胺牛肉進口，吳昆民說，開放進口不可能永遠只有牛肉，因此決定第三次創業推出「究好豬」，飼養不含萊劑的豬肉；2011年在南投改建第一座種豬牧場，是當時全台第一家全場動物福利認證的種豬場。

●建構透明、信賴農食供應鏈

吳昆民說，祥圃致力於建構透明、安心、信賴的農食供應鏈，提供從農場到餐桌最安心的產品。

回首創業路，吳昆民常自我提醒「未雨綢繆、蓄積能量、審時度勢」，見機行事，終會水到渠成；他也鼓勵團隊勇於嘗試，即使可能失敗也要做看看，要有「可傷皮肉，但不傷骨」精神。

吳昆民出身雲林農家，考上台灣中興大學畜牧系後念出心得，投入相關產業；從貿易商到生產者，進階到品牌推廣，他說，「前進的腳步，就是不能停止思考」，他不斷為品牌豬加值，從新農業中喚起人們「吃的知覺」。

「時代在改變，你要先準備好」。吳昆民表示，他每個決定都與潮流趨勢相關，例如口蹄疫後，動物營養該何去何從？因此2006年決定「垂直整合」，從動物營養品及合作客戶開始溯源，透過電腦控制，精準掌握配方、每一道程序，降低出錯率，等同食安把關的紅綠燈。

吳昆民說，想踏入這行的年輕人，第一必須有興趣，第二要有使命感；農業是生活最重要的一部分，人們要吃的是農業食物，非化學食物，生產者要一本初衷生產出來，「養豬很容易，但要走出獨特性很難」。