放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時

國統毯業董事長葉聰明。（記者葉信菉／攝影）

成立超過40年的台灣 國統毯業「小兵立大功」，以高科技纖維針軋技術為核心，生產環保過濾布（袋）、工業用羊毛氈、工業耐熱毯等，雖然只是小東西、卻有大功用，國統透過產品面及應用面不斷地推陳出新，如今產品被應用在防火衣、賽車服、5G手機，甚至是防彈衣等尖端領域，成為名符其實的隱形冠軍。

點進國統毯業官網的公司簡介，國統自許「如小螺絲般慢慢耕耘，為台灣環保界立下無可取代的汗馬功勞，經過40年來不斷研究創新，產品質量已超越世界先進水準。」短短幾句話，道盡公司成長縮影。

國統董事長葉聰明回顧，國統從初成立時，就投入羊毛毯開發及應用，他介紹，羊毛具有獨特特性，經過揉捻後會糾結成團，結構強韌難以拆散，具有耐熱、耐酸鹼腐蝕及高耐磨等優點，可做為過濾、吸震、保護、隔熱、保溫、防塵、隔音、絕緣、吸液、清潔擦拭、內裝、研磨、摩擦、密封和防水的用途，應用範圍非常廣。

國統運用美國杜邦、日本 東洋紡（TOYOBO）、奧地利英太（INSPEC）等歐美日大廠的高科技纖維，搭配公司擁有的多項專利技術，生產環保過濾布（袋）、工業用羊毛氈等，應用在石化、鋼鐵、機械和電子科技業等，產品多為客製化。

拓展版圖 開發多元應用

國統最厲害的地方，就是在產品面及應用面能不斷推陳出新。葉聰明回顧，在早期CRT傳統映像管電視的年代，國統的羊毛氈被拿來研磨電視螢幕的曲面玻璃，需求量相當大，後來進入液晶電視時代，需求一下子掉下來，但國統沒有坐以待斃，持續開發各種新應用，例如果汁機等電器馬達，過去需要定期加潤滑油，但現在不用，只要在羊毛氈上沾滿油，套在馬達軸承上，羊毛氈可以把油封起來，用到馬達燒掉，油還沒用完，光是一台果汁機的馬達就需要七片。

另外，台灣有一家知名的芳香劑公司，光是一年，對國統羊毛氈的採購量就高達1200萬片，他用羊毛氈來吸收香氛精油，把香味鎖住，並達到擴香效果。就連高科技的手機電路板，也用到國統的定型壓合耐高溫墊毯，國統一路從3G、4G，做到現在的5G手機。

惟國統不以此自滿，近年從原本的過濾材、工業用毯，拓展到衣著類的產品市場，利用其高科技纖維的防火、耐高溫特性，打進防火衣、賽車服，甚至防彈衣等尖端的利基應用市場。

另外，國統這幾年傾全力發展科技絨球，可替代天然的鳥類羽絨，仿真度高且更保暖，經大廠嚴格試驗後，已經獲得多家機能性保暖服飾及家飾業者採用，被拿來做為羽絨衣、羽絨棉被的原料。

獨家技術 衝客製化產品

而這兩年碰上新冠肺炎疫情 ，葉聰明腦筋動得快，利用其40多年的針軋技術，搭配自有的特殊配方及製造技術，在纖維中添加可抗菌的銀離子，推出銀纖維不織布，被拿來做為口罩原料，經公正測試，可耐200次以上水洗，效能不受影響，等於一個口罩可以重覆使用半年。

另一方面，疫情帶動民眾的防疫意識提升，許多產品標榜除臭、抗菌、抗病毒，國統的銀纖維不只做口罩，也被知名寢具品牌相中，拿來生產銀離子棉被、枕頭，甚至床墊，目前已經在市面上販售。

葉聰明分析，國統最大的優勢在於客製化能力，並且在產品面及應用面不斷地推陳出新，因為這些客製化的產品都是少量多樣，對於大廠而言，經濟規模不夠，他們看不上，這反而讓國統可以更專心地好好鑽研、耕耘。以過濾布為例，早年市場鼎盛時期，過濾布1公斤價格最高可賣到250元（台幣，下同），吸引台灣某龍頭級石化集團切入，展開市場肉搏，之後價格一路掉到最低只剩53元，大廠因為無利可圖、經濟規模又太小，選擇退出，國統成功撐過難關。

其次，國統的產品應用面非常廣，從金字塔頂端到底端都有。因此公司成立40多年來，雖然面對過金融風暴、金融海嘯，到最近兩年的美中貿易戰、新冠肺炎疫情。葉聰明自信表示：「這些都和我無關，因為國統綿密的產品應用範圍，已經交織成一張網，不受單一產業的榮衰影響，不管大魚、小魚通過時，我全部網住，永遠不怕沒有商機。」

國統毯業董事長暨創辦人葉聰明雖然已高齡82歲，但走起路來健步如飛，講起話來聲如洪鐘，到現在仍然每周工作七天。國統目前在桃園蘆竹和大溪有兩個廠，葉聰明每天都要去工廠巡一輪，把巡廠當運動，努力不懈的精神，成為國統營運持續成長的最大動能。

出生是日本人 上小學變中國人

談起童年回憶，1940年次出生的他，當時還是日據時代，等到自己要上小學那一天，剛好日本投降，變成國民政府，學校裡很多老師都是外省人、講方言，上課根本聽不懂。雖然在這樣的環境下，葉聰明還是一路讀第一名，而且當班長（當時稱為局長）。

但是等到要升學的時候，學校開始分班，因為老爸沒錢，葉聰明被劃到「放牛班」，開始牽牛生涯。

因為沒讀書，葉聰明很早就出來當學徒，什麼事都做過，一開始跟著師傅學做台灣餅（糕點），後來轉做牛皮加工，做了三年多，因為和裡面的師傅起衝突，索性自己出來創業，18歲就當老闆，做日本餅（餅乾、糖果），剛好碰到通貨膨脹，砂糖一包100公斤，價格從400元翻倍飆漲到800元，根本不敷成本，沒法做只能收起來，葉聰明初出茅蘆的創業作只花兩年就結束。

但這並沒有擊倒葉聰明的信心，後來他又跟著朋友，陸續做過營建業，也開過工廠生產女生的飾品項鍊，經歷過成功，但後來結局都收起來。

之後葉聰明乾脆去當司機，開過卡車、也開過計程車，一開始為了學開卡車，甚至還買雙喜菸求師父教導。就這樣，葉聰明前後開了六年的租賃車，但自己心有不甘，回想當年創業風光的時候，每天金額都是「億來億去」，因此趁著開租賃車的機會，有幾個常客是老闆，他藉此從中找尋做生意的機會。

直到1977年，終於讓葉聰明等到機會，有個朋友開公司，要購買機器設備但資本不足，找人入股，葉聰明評估後，和老婆標會取得第一桶金40萬元，成為創始股東之一，這家公司就是今天的國統毯業。

因為苦過，所以更懂得珍惜。所以直到今天，雖然已經82歲，但葉聰明仍然事必躬親，每天工作十小時不喊累，至今仍然保持創業初期的熱忱與衝勁，而這也成為國統營運能夠持續成長的最大關鍵。