詹宏志談閱讀：你希望有天能夠窮盡星辰般的語言

詹宏志希望透過「週三讀書會」這樣古老的方式，為書店找到新力量，也讓讀者碰撞出新理解、得到某種啟發。（記者李政龍、沈昱嘉／攝影）

今年3月，台中百年「中央書局」啟動每周齊聚一次的「周三讀書會」，由上善人文基金會董事長詹宏志率先領讀12本小說 ，期間歷經疫情警戒轉型線上，這股追逐閱讀的求知能量以台中為原點逐步擴及全台灣，後由各界協助下造就單場8000單場參與人次的盛況。讀書會持續進行中，現由五位不同領域的文化界重量級人物——出版人富察延賀、廣播人馬世芳、社會學家李明璁、出版人顏擇雅、資深文化評論家詹偉雄接棒周周開講，藉由馬拉松式讀書盛會，邀請大眾從方方面面領略閱讀的迷人之處。

半年多來，「周三讀書會」藉由愛書人說書魅力推廣閱讀，現在發起人詹宏志更融合自身頗有研究的咖啡 烘豆技術，捲起袖子親烘來自肯亞馬木多莊園（Mamuto）的讀書會限定版咖啡豆，在「500案內所」現場買書就送限量咖啡豆，舉辦「周三讀書會的Coffee Hour」並邀請Fika Fika Cafe創辦人陳志煌擔任與談人，分享烘豆知識、咖啡觀，以及品飲讀書會限定版咖啡豆後的分析與感受。而讀書會講者馬世芳、詹偉雄亦到場分享閱讀對於自身、對於世界的重要性，為讀者帶來更多期待與想像。

在那個匱乏年代 連包東西的報紙都是一種讀物

「台灣在那個匱乏年代，沒有日期跟新鮮這回事，只要沒看過就是新的，連包東西的報紙都是一種讀物。」為什麼閱讀重要？爲什麼小說迷人？一輩子渴望且善泅書海的詹宏志回看第一次閱讀報紙的經驗，是小學一年級，他在報紙副刊小說專欄裡接觸到作者高陽的小說《少年遊》，讀宋徽宗、李師師與周邦彥的三角習題，頗有興味，幸虧姊姊像圖書館員般將報紙按日期疊好收齊，他開始一份一份回頭瀏覽。身處兒時一無所有的鄉村環境，他猜想，渴望從書中吸取知識、看見陌生世界，是讓自己能成為自己的原因之一。

「在城市裡的文化資本，大大的激勵了我，不只是書店、圖書館，還有一場場講座。」從鄉下來到台中唸書，是詹宏志極其重要的啟蒙階段，他感謝當時的中央書局進了許多其他書店沒有的出版品，例如人人文庫系列，他因為美濃部達吉的憲法原理引發興趣，從蒲壽庚傳了解阿拉伯人於泉州活動對朝代起了作用，也讀到法國作家喬治西默農的小說《運河命案》，每一本書、每一位演講者，都指向不同方向，讓你明白世界如此之大，激勵自己向前。

「你希望有一天能夠窮盡星辰般的語言，而這個願望讓你變得有力氣。」詹宏志看見閱讀對自己、對某些個體起了作用，因此決定嘗試以古老方式與書邂逅的讀書會，他說：「周三讀書會不是討論型讀書會，而是一種說書型讀書會，因此特別尋找講書時會讓別人有種衝動，換句話說，就是對於『推坑』讀者特別厲害的人，不僅為讀者帶來更多碰撞機會，也為書店找到新力量，我猜想在現代社會裡還是有意義的。」

馬世芳認為成長過程中，對於知識、對於陌生世界的好奇，是閱讀最能夠帶給我們最棒的事。（記者李政龍、沈昱嘉／攝影）

小說如此迷人，需要更多說故事的人

本身就熱衷小說的詹偉雄應邀成為「周三讀書會」講師之一，不只因為是詹宏志的學弟才共襄盛舉，更多成分是因為小說真的太迷人。「小說並非憑空誕生，人類悠長的發展歷史中有很多文學類型，小說也是這300年的事情，人類活到特定階段必定需要小說，因為沒有小說就沒有辦法成為自己。」詹偉雄認為，小說既是了解世界、了解自己，也是了解可能性，並指出詹宏志「周三讀書會」的12堂講堂最吸引人的地方就是可能性，讀完小說、聽完講座後，你無法預先知道能夠帶領你去到哪裡、產生哪些新理解。

明年春天，詹偉雄也將成為領讀人，「如果你看過村上春樹寫小說，他其實就講一個概念—人不是因為知道小說是什麼才開始去寫，他是邊寫邊知道是什麼，這是我的讀書會核心主題，談到telling和listening，也就是說故事的人與聽眾的關係。」他接著說，包含telling is knowing、telling is caring，小說家說故事時，其實就是認識世界與自身的開始，同時也一心一意想著讀者，希望生命軌道裡可以因為故事產生某些移動。

好書和好電影 一樣，經得起重複

將於10月6日接棒領讀的馬世芳，將從青春期時代中挖掘那些對自己很有啟發的事物，以及在過往知識結晶中尋找與我們處境呼應的經驗，精選出6本小說、詩集、翻譯文學等書籍進行分享。「我是1971年出生的，後青春期剛好是後解嚴時代，每一代人都會對自己青春時間有不同感受，那是人生張開眼睛認識世界，人格在那個階段固定下來，那段期間碰到的人事物都閃爍著金色光芒。」

他回顧那個年代，大家都為了不可而知的未來感到焦慮，也充滿期待，人人急需新的語言、新的知識系統去描述新時代，一個對於陌生知識產生強大興趣與好奇的時代，不只是文學、藝術，社會學與自然科學的科普書籍也相當蓬勃，「在發想主題時，讀書會的氛圍讓我想到成長過程中，對於閱讀、知識與陌生世界的好奇，這是閱讀最能夠帶給我們最棒的事。」對他來說，青春期讀過的書、看過的電影、旅行過的地方、交過的朋友與談過的戀愛，都是難忘珍奇的記憶，尤其很多書總是一讀再讀，「好書和好電影一樣，經得起重複，你可能每一句對白都背得出來，但每一次看都覺得很棒。」