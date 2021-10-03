101歲老婆婆 就愛出海捕龍蝦

101歲的奧利佛可能是全球年紀最大的龍蝦漁民。(美聯社)

百歲老人稱為人瑞，許多人瑞已經在家頤養天年，但是少數人瑞仍然照常工作 ，以捕龍蝦維生的維吉妮亞．奧利佛應該是當今年紀最大的龍蝦漁民，她今年101歲。

當奧利佛開始在緬因州 的岩石海岸捕撈龍蝦時，二戰已經過去十多年了；電子交通信號燈是當時最新的發明；而且當時很少有女性從事龍蝦捕撈。

90多年過去，她仍然在做這件事。奧利佛是緬因州最年長的龍蝦漁民，也可能是世界上最年長的龍蝦漁民，她和她78歲的兒子馬克斯仍然忠實地照料她在緬因州羅克蘭附近所布的龍蝦籠。

奧利佛從8歲開始上船捕捉龍蝦，現在她用一艘曾經屬於她已故丈夫並以她自己的名字「維吉妮亞」命名的船來捕捉龍蝦。她說她無意停止工作，也不擔心自己的身體，但她擔心緬因州龍蝦種群的健康狀況，她說這一陣子感受到沉重的捕撈壓力。

捕龍蝦漁民黎明前就出海。(美聯社)

「我一生都從事這個行業，所以不妨繼續做下去。」她說。

奧利佛在海上討生活的幾十年中，龍蝦產業發生了變化，龍蝦已經從最早的工人階級食物發展成為高檔美味佳餚。當她第一次開始誘捕龍蝦時，捕獲的龍蝦在碼頭上的價格為每磅28分。現在的價格，已成長15倍。而捕龍蝦的鐵絲網取代了她心愛的舊木籠，如今有些舊木籠還掛在海鮮餐廳牆上作為活招牌。

然而，其他方面的改變並不大。她仍在將鯡魚誘餌裝入捕籠以引誘龍蝦或螃蟹。而且她仍然在黎明前很早就起床，準備上船出海。

就某些方面而言，她注定要如此過這一生。她的父親是一個龍蝦經銷商，大約在上世紀之交入行，並對奧利佛灌輸了對這個行業的熱愛，他會帶著女兒一起旅行。

住在附近的家族友人韋恩格雷說，幾年前奧利佛遭遇過一次意外，當時一隻螃蟹揮舞利鉗剪破了她的手指，她不得不求醫縫了七針。即使這樣，她也從未考慮高掛她的龍蝦陷阱。

101歲的奧利佛還能駕駛捕龍蝦船。(美聯社)

醫生告誡她，說「你這麼大年紀，為什麼還去外海捕龍蝦？」她說，「因為我想。」

這麼多年過去了，奧利佛仍然對龍蝦晚餐充滿期待，通常每周為自己做一次龍蝦晚餐。而且她沒有想過什麼時候停止捕撈龍蝦。

「我喜歡這樣的生活，我喜歡在海上，所以我會盡可能出海度過此生。」