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楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

記者林汪靜／即時報導
中國科學院院士楊振寧22日參加在北京清華大學舉行慶祝他百歲華誕的「楊振寧學術思想研討會」，他的妻子翁帆當天出席穿著一襲紅色洋裝仍氣質出眾。（圖／取自中國自媒體）
中國科學院院士楊振寧22日參加在北京清華大學舉行慶祝他百歲華誕的「楊振寧學術思想研討會」，他的妻子翁帆當天出席穿著一襲紅色洋裝仍氣質出眾。（圖／取自中國自媒體）

諾貝爾物理學獎得主、中國科學院院士楊振寧22日出席在北京清華大學舉行慶祝他百歲華誕的「楊振寧學術思想研討會」，並發表演講，而他45歲的妻子翁帆在旁攙扶他，穿著一襲紅色洋裝的翁帆仍氣質出眾。

楊振寧在演講中提到，「我是整整50年以前，1971年第一次訪問新中國。那個訪問是我人生中非常非常重要的一段，因為使得我對於新中國第一次有了一點認識，而這個認識對於以後50年我的人生軌跡有了非常大的影響。」

他還在演講中表示，「很想知道中國的原子彈是不是中國人自己造出來，沒有經過外國人的幫忙。所以我在1971年4個禮拜的訪問之中就非常想問這些問題。」他說，他最後從中國原子彈研發者鄧稼得知「沒有外國人參加中國原子彈的製造，除了在最先的時候略微有一些蘇聯人的幫助，後來基本上是中國人自己做的。」

而一同出席的翁帆，22日當天穿著一身紅色洋裝扶持楊振寧，45歲的她看起來仍氣質出眾，據了解，楊振寧的髮妻杜致禮2003年逝世，翌年他以82歲高齡娶當年28歲的翁帆，「爺孫戀」引發熱議，兩人已經結婚17年。

翁帆畢業於廣東外語外貿大學，之前曾有過一次婚姻。新浪網報導，當年翁帆的家人曾不同意她和楊振寧交往，但兩人仍在她堅持下成婚，婚後的他們一直很恩愛。楊振寧曾告訴翁帆，一旦他離世，翁帆可以改嫁，翁帆當時很感動，坦言感謝他。

中國 北京 諾貝爾

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