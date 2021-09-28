楊元寧拿起畫筆擁抱自己 找到回家的路

楊元寧形容自己享受各種情緒湧上後，從畫筆中呈現，並擁抱這些感覺。記者曾吉松／攝影 【作者：王郁婷，日期：2021-09-19，數位典藏序號：20210918164620952】

十個月前，楊元寧從疫情嚴峻的美國 回到台灣 ，選定市郊一處民宅作為畫室，窗外是鄰居綠意盎然的迷你菜園，一進門，畫筆和畫刀乾淨如新，壓克力、油畫顏料排列整齊，靜靜陳列玻璃櫃裡。純白色的畫室看不到一絲雜亂，幾乎只能用「無瑕」形容。她花了三年，將擁抱自己、突破自己、找到自己的過程，透過藝術呈現，完成多達80多幅作品，以「回到家」（Coming home）為題與世人分享。

打坐是看清自己，藝術能表達自己進而突破

「以前的我永遠把所有待辦事項列成清單，往100分的方向努力，完成就打勾。」楊元寧說，以前每天都會自己設定很多計畫，幾點上課、幾點彈琴，過著有條有理的生活。寫作業字跡必須工整，只要寫得令她不滿意「全部重新來過」。

身為王永慶外孫女，父親楊定一家族裡有許多雙博士，媽媽王瑞華是優秀的企業家。楊元寧從八、九歲開始接觸打坐，但打坐看似是療癒自我，對她而言只是「靜心」。楊元寧說，自己從沒想過喜歡還是不喜歡打坐，但至今還維持打坐習慣。

楊元寧十個月前從疫情嚴峻的美國回到台灣，在市郊的畫室盡情創作。記者曾吉松／攝影【作者：王郁婷，日期：2021-09-19，數位典藏序號：20210918164620796】

楊元寧說，打坐是靜態的，似乎與社會缺了連結，人始終要回到社會，面對紛亂動態的社會穩定自己身心，才算是真正通過考驗。她發現自己需要從動態中找到靜下來的方法，開始練氣功、瑜伽、作畫。楊元寧說，特別是畫畫時，她得開始與自己面對面，如果要給打坐跟藝術作評斷，打坐把自己看得更清楚、藝術把自己表達出來後突破自我。

現代人用腦過度，最原始的自己常會被腦筋帶走，拿起畫筆那一刻，楊元寧形容自己只剩下意念、只剩下感覺，享受各種情緒湧上後，從畫筆中呈現，並擁抱這些感覺。

Coming home畫展，來自四年前瞬間的靈感

四年前，某天從夏威夷飛往美國的家，突然有道「我要在台北開畫展」的靈感，當下馬上就想好了主題叫做Coming home（回到家）。只是要畫什麼？楊元寧內心什麼也不知道，直到三年前才開始動筆，從第一個系列「愛與包容」（Kindness）著手。

想找回自己的心，得先包容所有的自己，楊元寧說，愛與包容中有一幅畫「behind my mask」，一眼看過去是亮麗的花朵，背後則有著很深的顏色，就像面具一樣。無論跟家人、朋友相處，每個人都會戴上面具，背後藏有各種痛苦與不舒服，這些不舒服都可能讓人與人之間的關係，建造出一道心牆，沒辦法用「心」真正與人溝通。

「你曾想過擁抱自己是什麼感覺嗎？」楊元寧說，當人擁抱自己，等於接受很多不完美，許多人成長過程中，可能會聽到「都是你的錯」，長大面對到挫折就會變成「都是我的錯」，所以一般人面對事情只剩下責備，但應該包容不是100分的自己。

打破框架感受真實的自己，愈困難的愈要嘗試

楊元寧說，包容自己，在創作的路上能往更深的情緒去挖掘。舉例來說，以前如果惹朋友生氣，下一步總是想著該怎麼不要讓對方生氣，但這幾年開始從心去理解對方，給對方空間，體驗對方的情緒，用心擁抱對方。

在畫勇往直前系列過程中，很痛苦也很悲傷，楊元寧說，把自己所有框架打碎後，從過程中慢慢感受，順著宇宙走，人生將像破繭而出的蝴蝶一樣重生。

愈困難的事情，對她而言反而愈要去嘗試，就像她是一位瑜伽老師，但從小筋骨其實硬到不行，坐姿體前彎從來沒碰到腳趾頭過，努力經歷痛苦，用力撥開，用勇氣突破，會開始珍惜所擁有的一切，此時，你會有辦法茁壯，讓心引導未來去向。

楊元寧 圖/楊元寧提供【作者：王郁婷，日期：2021-09-19，數位典藏序號：20210918164621108】

楊元寧現在走在藝術的道路上，她請大家相信自己的感覺，打破框架，感受真實的自己。對於準備要來看展的民眾，她說，希望可以從畫中，提醒大家「多看自己一些」。

學歷：哈佛大學

生物化學及東方哲學學士

展歷：

● 2016年〈朦朧回憶〉

華泉藝文畫廊╱中國江西

● 2018年〈轉變〉

波士頓國際藝術展第22屆╱

美國波士頓

● 2021年〈回到家〉

印象畫廊╱台灣台北

成就：

● 2008年全球生命文學獎

● 2009年哈佛大學「斐陶斐榮譽學會」

出版：

七本童書：

大地醫生、記得快樂、不再恐懼

活在沉靜中：讚頌大地

大笑老人、整體療法

業力：一分耕耘一分收穫

哈佛心體驗

靜坐的科學、醫學與心靈之旅