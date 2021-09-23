一部電影是起點 王愛中無怨悔走上動保路

王愛中到動物之家擔任志工。(圖／王愛中提供)

每年8月的第3個星期六是「國際流浪動物保護日」，在台灣 ，還有許多動保人士默默為爭取動物權而努力，一點一滴改變浪浪予人「悲情」的印象。有一位女孩受電影「十二夜」感召，而與父親投入動保之路的故事。

身穿白色上衣，寵溺的看著身旁浪犬，是Claire給我的第一印象。現任台灣動物保護行政監督聯盟監事的Claire（王愛中），曾擔任新北市兩所動物之家的志工，平日跟著9貓1狗生活，統統都是她從街頭還有收容所陸續收養回來。

從電影院 出來後，和爸爸用行動關懷台灣動物權

談起走入動保領域的契機，《十二夜》是一切的起點。當時的她剛回到台灣，跟著剛從公務機關退休的爸爸一起進電影院看，兩人都哭了，不敢相信這樣的事情會在台灣發生。

她跟爸爸決定要展開行動，她成為動物雜誌編輯，並走進了收容所擔任志工；爸爸則加入動物生命關懷協會，以監督行政機關及立法為目的，保障台灣動物權利，後來更成立台灣動物保護行政監督聯盟，關注動物權立法。

王愛中（左）和收容所的狗兒。(本報資料照片)

走進收容所當志工，帶狗狗放風是最快樂的事

台灣的動物收容所早期多建在郊區，一個籠子通常會有8到9隻狗狗一起待著，隨著入所動物越來越多，收容所也逐漸變得擁擠，如果沒有適當的洗澡清潔，很難吸引民眾認養。

因此Claire每周到收容所第一件事情，就是帶著狗狗出來擦洗身體，過程中也會觀察哪幾隻狗的狀態最近比較適合被認養，可以多帶他們出來散步走走，提升認養的機會。牽著多隻收容所的狗狗到野外奔跑活動，對她來說便是去收容所擔任志工最快樂的時光。

對所內動物如數家珍，迅速媒合認養人

許多志工會親手幫動物拍攝照片、經營社群 帳號，讓更多人看見收容所裡的浪浪。也有的志工對所內的動物如數家珍，只要有人上門想認養，他就會是最好的推銷員，每一隻狗的名字、個性、甚至是過去的狀態都很清楚，能迅速為認養人媒合到合適的毛小孩，為他們找到新家。

除此之外，她還會跟幾個志工一起布置環境，希望可以改變收容所過去帶給大眾既定的印象，也可以是充滿音樂、歡笑與創意的地方。

零撲殺關掉了後門，至少是改變的開端

許多人都認為零撲殺政策上路匆忙，Claire反而認為政策的實施對推動台灣動保仍有正面影響。她說明過去收容所執行動物撲殺有20年之久，這麼多生命離開，收容所並沒有改善，動物的生死在這裡像是一個循環、沒有人在意。

體制上的改變，像是一個齒輪，終於能推動更多人思考如何改變認養的現況，甚至加入更多創意。Claire形容零撲殺政策「像是關掉一個後門」，至少是改變的開端，讓縣市政府願意正視流浪動物問題，甚至著手改善動物收容及認領養環境。

大眾的關注，可以改變收容所的悲情

「當你讓民眾感覺到你很珍惜這些在所內的動物，讓他們在這邊活得有價值，就會影響民眾對動物的態度，會更認真的對待寵物。」

「收容所只能有悲情嗎？」Claire在部落格上提問。從不敢踏入收容所，到著手改變收容所印象、寫文章推廣領養概念，Claire希望有更多人可以再次給收容所1個機會，撥空走進去看看，「了解這裡需要什麼，缺乏什麼，充滿什麼；大家在努力什麼、我們改變了什麼。」每一個人付出的一點關注與努力，都能促成巨大的改變。而改變，正在發生。