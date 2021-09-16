專注音樂、流行與IP 觸動觀眾共鳴的策展人梁浩軒

梁浩軒認為策展是帶給觀展人一場愉快的體驗旅程。(攝影／沈昱嘉)

台北流行音樂中心文化館正在開館前的最後妝點，展覽館倒是萬事皆備，訪客們走進「唱我們的歌」展，撞進眼中、耳中的，是一首首一定在生命中出現過的旋律。你記不全歌詞，但會想起聽這首歌當時的自己。

這是策展人梁浩軒希望在展覽中創造的效果，讓人五感體驗，產生共鳴和感動，是他十年來率「啟藝」團隊在做的事：「觀眾的共鳴度跟我是在同一個水平線上，我就覺得我想的事情，他看得懂。我就非常開心。」

有好奇心的小孩

策展人梁浩軒於2012年創啟藝INCEPTION，10年來策畫多檔音樂、流行、潮流相關的展覽，這一切源於童年就有的好奇心。

「我小時候就很愛看明星。」1982年出生的梁浩軒自小是追星族，難得有明星到彰化演出，他總想去看，長大後才想通，「我不是喜歡看明星，而是喜歡看別人在做什麼」。

大學時，「鐵獅玉玲瓏」正當紅，到全台大專院校巡迴，梁浩軒也在學校的禮堂外排隊等入場，然後看到一群學生會人員在指揮現場，「我好羨慕他們的工作 ，這不就是我從小到大嚮往的事嗎？可以近距離接觸到藝人、接觸到活動。」

一個星期後，梁浩軒帶著一台Fm2相機去學生會自薦，就此進入「工作人員」之列，開始參與辦活動，「這是啟蒙我做策展的第一顆種子。我意識到我期待當一個幕後人員，為大家服務、或是去籌辦一個活動，這件事非常有成就感。」

梁浩軒就此在園藝系噴藥、鋤田、除草、開曳引機的日常之外，開始了自己的策展人培訓之路。

為創業做準備

在學校學生會、進燈光音響公司工作，學習如何辦活動，但這還是在執行面，所以退伍後的梁浩軒決定進公關公司學企畫，辛苦地日夜拚企畫、提案、辦大大小小的記者會和活動，3年下來，他思考：「我以後應該會創業，那就要懂得如何創業、管理人。」

於是梁浩軒進了聯合報的策展部門聯合數位文創，正式學習策展這件事。

待得練功完成，眼看即將三十而立，梁浩軒觀察到台灣 文創界、文創園區開始萌動，似乎邁入新的策展紀元，民眾開始把看展變成生活習慣，年輕人會把看展覽當成假日和同學去娛樂的選項。時機正對，他說：「我好像準備得差不多了，可以試看看自己創業了。」

梁浩軒以29歲的眼光，思考著：「我可不可以做我這個年紀能做的策展？而不只是把西洋美術、或各博物館的展覽移植到台灣，策展是不是有更多不同的門路可以走？」一開始只想接案，沒想到日後做得風生水起。

於是，沒有國外燙金學歷的梁浩軒就這麼土法煉鋼起來，從一檔檔活動中去摸索出台灣的策展該有的樣貌。

梁浩軒在「唱我們的歌」展中表現出自己對音樂的熱愛。(攝影／沈昱嘉)

音樂與IP並行

如今回頭看，梁浩軒在創業第一年就鞏固了啟藝的路線：「第一是設計、第二是音樂、第三是IP，這是我們現在在做的事，但我們是第一年就奠定這十年來要做的所有事情。」

啟藝做了很多與音樂相關的展覽，除了是梁浩軒從小愛明星愛音樂、大學玩團彈吉他外，也和他創業第一年就做到蕭青陽跟李明道的唱片封面設計展有關。

兩位和梁浩軒不同世代的設計師，在台灣7、80年代做了眾多精彩設計，又都跟流行文化有關，這檔展覽就像是為兩人做一生成果展，梁浩軒也從中收獲良多，「原來創意跟靈感來源就是來自生活，生活的養分要夠，就不該侷限在電腦前，而是不斷的接觸新事物。」這與他原本的好奇個性不謀而合。

創業第一年，梁浩軒還做了五月天的展覽，更因此奠定了啟藝做流行音樂展覽的路線。後來，他決定自辦一檔展覽，在全世界的範疇內去思考，選定披頭四主題，親赴英國取經，最後讓這全球傳奇樂團以展覽形式出現在台北，票房也許不是最亮眼，但自辦披頭四展的意義重大。

啟藝之後又做了民歌四十，以及林俊傑、孫燕姿、SHE等展覽，到今年在北流的「唱我們的歌」，都和流行音樂有關。

啟藝也開發出IP的路線。「IP」是近年火紅的用語，即「智慧財產」（Intellectual Property），指的是取得文學、動漫、音樂、影視、遊戲等原創內容的智財權，再延伸多種商品。啟藝創立後第三個展覽做的是哆啦A夢，正屬於此類，即使只是協助布展，也見證全台176萬人次觀展的盛況。

梁浩軒因此看到一個可以深耕的市場，當時授權跟IP的意識開始受到重視，哆啦A夢、迪士尼等等，很多被運用在展覽上，展覽開始有另外一種樣貌。

為了拿到IP，企畫的用心自然不能少，梁浩軒指出，最重要是對新的IP有「新的想像」，例如2019年做玩具解剖展，紐約的設計師Jason Freeny就被他提出的「新想像」打動，相信透過啟藝的策展，能把展覽推到另外的層級、轉化成另外一種語言。

啟藝創業將滿十年，迄今突破百次展覽，其中有客戶服務案，目的是幫客戶做品牌規畫或建立形象；另一種是自辦性展覽，即自己找適合的題材，變成自己的IP；第三種就是將展覽移植到其他城市。

針對不同的類型，梁浩軒也有不同的態度。若是客戶服務案，那票房就不是重點，企業既然想以展覽來跟消費者溝通，他就要想辦法讓「消費者感覺這個品牌已經有所突破、打破既有刻板印象」。

梁浩軒從展場空間、論述與展品呈現等策展手法去達成，更能天馬行空去策畫，甚至不急於讓觀眾看到品牌名稱，而是在看完藝術裝置之後，帶著心理衝擊去重新看待品牌。

而自辦性展覽則有財務的考量。「票房壓力是一個門檻，所以我們相對保守，每件事情都要考慮到回收；但我們也相對冒險，要做出更不一樣的事情，讓消費者願意掏錢進來。」梁浩軒說：「我一定讓這個展覽成功，我一定要你來看。」

恐龍 與阿嬤

「我選擇的策展內容，都跟我從小到大接收到的養分有很大關係。」梁浩軒喜歡音樂所以做音樂展、小時沒錢買公仔所以長大辦玩具展，都是很個人經驗的。

恐龍展，是因為他小時候有段時間，父親會帶著他去科學博物館，由阿嬤陪著在那裡待一個下午，這段往事成了童年的一個片段，於是2017年，他在自己有能力時，辦了恐龍展。

梁浩軒請父親陪同阿嬤專程北上。他推著阿嬤坐輪椅繞了一圈：「我在謝謝她、回饋她在我小時候做的事。現在我長大了，我來帶妳來看我做的恐龍展。」

阿嬤看出孫子花了心思做這一切，說了一句台語：「一切攏是苦心。」梁浩軒說：「她好像懂我做這行在做的事、我的誠意、以及展現出來的價值。」阿嬤半年後過世，這次祖孫看恐龍展也成了珍貴的回憶。

梁浩軒常告訴年輕人，世上科技或任何東西都不斷地演變，你擁有新技術或器材，別人很快也會跟上，要讓別人跟不上你，只有一件事情：「用自己的故事去做策展，這才是最獨一無二、最不會被超越的。」恐龍展至今還在海外巡迴。

所以梁浩軒能說：「以策展工作者來說，我覺得我應該不斷地把生命的養分或我體驗到的東西，轉化成策展的形式帶給大家。」

他一直在觀察展覽到底帶給人們何種啟發，因為這是要觀眾從家裡出門、經交通動線，再到一個空間去觀賞，所以梁浩軒認為，「好看的展覽一定是要親身體驗的，我們不是在『看』展覽，是全身上下在感受，所以在我設計時，都會把這些因素考慮進去。」

梁浩軒認為，只要用心，所有的燈光、音響、投影設備有沒有做到位，消費者會發現的，「所謂的騙錢展覽，是指消費者的期待落空，所以我們的展覽即使商業，我也會盡量在那個規範裡面，讓觀眾覺得那是一個不委屈的展覽。」

梁浩軒形容，就像是帶著觀眾進入一段旅程中，從買票進來、到結束離開，甚至回到家還在思考看展的收獲，「我覺得這是一個很好的展覽的體驗。」

唱我們的歌

9月18日開展的「唱我們的歌」，就是梁浩軒集十年功的表現，「我希望，每個人來都說，嘿，這首歌我有聽過。這就是我們做策展、做這個北流展覽的初衷，我要讓每個人帶走一首歌。」

這個展覽的時間跨度是1930年代到2021年所有流行音樂的故事，梁浩軒邀請馬世芳、李明道、瑪莎擔任共同策展人，發想出以音樂發生的「場景」取代編年史來說故事，「以場景還原的方式來表現每一個空間，而年代是每一個場域的重要底蘊。」

於是展區中合計有12個場景，共1600多件展品、逾百首歌，還有線上音樂會，同時邀請音樂人擔任語音導讀。於是觀眾戴上耳機，走到電影區會聽到劉若英的聲音、在火車上會聽到羅大佑，還有李宗盛、伍佰、阿信、陶曉清、張艾嘉等人，說著每個場景裡的音樂故事。

梁浩軒希望策展可以成為年輕人嚮往的職業。(攝影／沈昱嘉)

策展的未來

經歷了近兩年的疫情，策展這件事的未來也改變了，線上策展變成一個趨勢。梁浩軒研究後發現，成功的線上策展有三個條件：可體驗、可社交、可消費。

他說明，線上策展要跟實體展覽一樣可以體驗，而不能只是一個人在看網站，沒有實體展覽裡的交流討論，也失去展覽的目的，同時要解決當前全世界都在想辦法突破的消費問題，除了售票機制外，也要想辦法連結到電商等。

梁浩軒建議採行訂閱制，在一個平台進行訂閱制的線上策展，一年繳一定金額，可以在網站裡看到全世界幾百個展覽，再把所有的社交平台功能加進來，例如看到一個作品，可以留言、按讚、互動，「要把線上遊戲的邏輯跟世界觀搬過來，再結合體驗跟消費模式、訂閱制，應該具備成功的條件。」

讓策展成為年輕人嚮往的事

梁浩軒信心十足，是有著29歲創業至今的成績為底氣，而他有一個理想：「我要讓更年輕的人認為策展是一個值得嚮往的職業，這樣他可以跟家人親友交代，策展不僅是我喜歡做的事情，也可以養活自己，只有這樣，才會有更多優秀人才願意投入到這個行業裡。」

而當觀眾駐足場內，情緒跟著策展人設計的每一點觸動，這是梁浩軒想看到的。就像他小時候看過恐龍展，懷抱著那個印象，長大後以另外一個方式再次連結那個共鳴。

梁浩軒想像，也許以後有某對夫妻會聊起來，年輕時看過什麼什麼展，「我覺得這是這個行業、我現在做這個事，帶給我最大的成就感。」