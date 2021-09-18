食物設計師陳小曼：如果你有所追求 千萬不要妥協

食物設計師陳小曼接受專訪。(記者沈昱嘉／攝影)

建築設計系出身的陳小曼，因著對食物與攝影 的興趣，從建築工作 外延伸出斜槓才能，那時的她寧願每天工作18小時也甘之如飴。因體認到建築與料理的共通性：都是「容器」，裝載的都是「生活」，她為了尋找自己的心之所向，30歲那年她前往米蘭攻讀食物設計，後來雖然從建築設計走向食物設計之路，但內在的建築魂始終未離身，這幾年，她做的事與身份很多元，但萬變不離其宗，做的都是各種面向的「設計」，她甚至從設計食物，變成真正的製作出食物，大膽跨足食物產設領域創立保存食品牌「LOUU」，透過她對食物的追求與設計的要求，讓人看見罐頭這類保存食品的更多可能性。《500輯》邀請到這位擅長思考與行動力的設計者，分享關於她經歷過的質青時代。

請描述25歲的你是怎樣的人？過著什麼樣的生活？

陳小曼（以下簡稱陳）：我25歲時回台中，本來要去念建築研究所，在家準備作品集時也喜歡在家裡做做菜，因為料理很療癒，我從大學開始會在家裡做菜，發現做菜跟做設計有類似的成就感，非常喜歡，當然本來就非常喜歡吃，但當時開始有意識的進入廚房。進入廚房當然是好玩的，沒什麼包袱、也不用交功課，就開始融會貫通各種事情，我會發現一些有趣的觀察，這些觀察是沒有目的的，就變成某一種養分，除了身體的養分之外，邏輯上會用所學的來看事情。

25歲時到歐洲看學校，那是我第一次「登陸」。在歐洲的一整個月，除了文化震撼，更多的是對世界觀感的開放。如果攻讀碩士，一定是建築研究所嗎？當時原本斬釘截鐵的決定鬆動了，於是決定回台到另一間建築事務所工作累積經驗，待時機與動機成熟。

在建築事務所工作期間，因為興趣的關係，同時我還有一個食物攝影工作室，因為主要的工作還是在事務所，我大概一天工作18個小時吧，那時每月會買大量的書，研究美學與器皿的呈現，當時很熱衷食物攝影這件事，我跟夥伴接到很多有趣的案子，但當時的我也仍然非常喜歡建築，所以這兩件事情我都快樂的並行著。

食物設計師陳小曼接受專訪。(記者沈昱嘉／攝影)

從建築設計踏進食物設計的轉折點

陳：在食物攝影工作室期間，接到很多的合作案，但我仍覺得商業跟創作要並行，大約26、27歲時獨立出版了食物影像刊物「Nutty」，刊頭上寫著Food X Creative即表明來意，我希望它是以食物為載體，我第二人生的雛形應該是從這份刊物開始。

其實從我大學教育以來至今，建築除了是專業背景，更像是一種信仰，一種「觀看事物的方式」。於我而言，我並非「為了食物放棄建築」，而是這兩者在我的生命歷程中交織成一條新的道路。當年因樂趣而生的第二職業食物造型，漸漸啟發了我對兩者相通的感知，即使當時我並無法以語言形容那共通性為何；而現實上的條件是、建築基本上是長時間且門檻高的工作，兩邊的熱忱與生活時間越發飽和，雖不覺辛苦，但想要梳理兩者的心情也越發強烈。

食物設計在歐洲已行之有年，適逢米蘭理工學院趁世博會舉辦之際創辦食物設計碩士課程，我便決定在而立之年打掉重練，前往歐洲尋找心中那尚未成形的語言。

食物設計師陳小曼接受專訪。(記者沈昱嘉／攝影)

你認為擁有熱情這件事有多重要？

陳：台灣是一個很舒服的地方，我們是很幸運的世代，但也很不幸，因為我們不需要太掙扎就可以活得還不錯，有不錯的薪水、過著還不錯的生活，有些不錯的興趣、有些不錯的朋友。當然如果你覺得這樣不錯也很好，但如果你有所追求，千萬不要妥協，因為我們這個時代，妥協太容易了，在我們的上一代，他們所有人都必須戰鬥一番不可，每個時代的幸與不幸都不一樣，但我覺得我們這時代的不幸，是我們太舒適，熱情這件事在舒適的環境裡，就比較難被激發出來。

不管在幾歲時都有可能找到你的熱情，一但找到了就要馬不停蹄，因為永遠都會有人比你更早開始行動。像我也是30歲調整了方向，但一但你確定了自己的方向，就要往前衝，沒有停留的餘裕。

擁有熱情是很幸運的事，如果擁有這份幸運，我會希望年輕世代可以把熱情最大化，然後找到商業模式，活下去，光有熱情不行，必須找到讓它滾動的方法。

設計工作者除了創作力，你覺得還要具備什麼能力？

陳：觀察力、想像力，想像力就是超能力，你現在觀察的事情，也許不會在此刻給你答案，但它會在未來的某一天，成為你的某個東西。所以我各種展覽都會去看，對我來說，看展是種放鬆，就像在按摩大腦，透過展覽去看世界頂尖的人在做什麼，各種不同的展覽，就有各界的頂尖可以看。

你如何看待設計工作？對想投入這行的年輕人有什麼話想說？

陳：我認為設計是有責任的，就算我覺得背後的意義是非常嚴肅的，但是設計出來的東西不必然要說教，我比較想要用的是感受的方法，我們在做的是經驗，創造經驗，我認為做設計，是將知識或資訊，轉化成經驗。

喜愛設計的年輕人，應該多拓展自己的視野與抱持禮貌謙卑的心。現在資訊取得太容易時，反而因為隨手可得而容易視而不見，「資訊很容易但知識很不容易」，為什麼我很喜歡看書閱讀，因為幾百元的書，你就可以買到人家努力一生鑽研的成果，但因為現在網路資訊太普及，大家好像變得不太能理解這些集結成的精華有多麼的珍貴。

另外，做設計的人，你要想像自己是抽屜，你要放進哪些東西到你的抽屜裡面，但要能放進東西，必須先把抽屜清空，有禮貌謙卑的心，就是把抽屜清空；拓展自己，就是把東西裝進去，未來這些才能成為你設計的底蘊。

食物設計師陳小曼接受專訪。(記者沈昱嘉／攝影)

你會給正在努力實踐自我的青年什麼建議？

陳：理想與夢想的差別，理想其實是馬前面吊的紅蘿蔔，是永遠吃不到的，理想是永遠無法實現的，就像理想國並不存在，但你永遠都要有理想，你才能往前、一直變好。

夢想是你看到可行性，並把它打造出來。我不覺得每個人都要變成理想家、夢想家，若你剛好有，要懂得看到一個可行性時，要把它變成真的，如何把它變成真的，回到最根本，就是你的能力跟技術。

如果你已經有了目標，要培養的就是硬實力（工具：實踐目標的技術），與軟實力（視野：洞悉未來的能力），如果家境或收入容許，到世界各地去體驗、觀察、甚至想辦法直接跟頂尖團隊工作，那樣的經驗獨到且珍貴。而閱讀則是最「划算」的方法，如前述，那是一個幾百元就能夠輕易獲得的知識寶藏。在人生的RPG中，得到了「工具」與「視野」，才有實踐目標、晉級打怪的機會。

陳小曼

1985年出生，台中人，畢業於實踐建築設計系，於建築事務所工作期間與夥伴成立食物攝影工作室，擔任食物造型與企畫，並獨立出版食物影像刊物Nutty Project；2015年前往義大利 米蘭理工學院攻讀食物設計碩士學位。

2017年返台後創立公司，專案項目主要為展演、活動策畫，以食物為載體，打造使用者體驗、發展概念與探討食物議題，曾參與基隆市政府地方創生工作營、台中市政府川游不息綠川展、國立美術館感官瑜珈、臺灣文博會等。2020年底，團隊將觸角延伸至食物產設領域，創立保存食品牌「LOUU」。