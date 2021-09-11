42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

桃園魚市場公司董事林文能主修工業工程，兵役退伍後1981年任職財經記者5年，換跑道後，曾任龜山鄉農會（現為區農會）理事長、鄉民代表會副主席等，67歲的他，即使退休 後轉往魚市場公司，數字頭腦依然清楚，投資房地產 也有好成績，讓人稱羨。

「人生有不少機會，就看機會來的時候能不能把握，有什麼本事把握。」林文能父親曾任龜山鄉民代表會主席，在地方上有一定的人脈，待人和善助人為樂，也成為他的處事準則。另外就是養成每天閱讀的習慣，掌握資訊讓他同時掌握機會，做出準確判斷。

他舉例1998年第2次投入農會選舉，當時不是多數派，沒規畫理事長的打算，後來機會來了，成功整合派系出任理事長，也讓他有機會打造農會新氣象。

林文能2001年起任職龜山農會總幹事4年，用心推動業務，又以信用部績效最顯著。他說，當時農會信用部房貸占9成，他上任前放款約20億元台幣，到他卸任時增加至53億元台幣，2003年因逾放比只有0.4％全台最低，農委會年度表揚3個大獎，龜山農會就拿下營運績效等兩個大獎，績效傲人。

林文能和團隊的努力奠定現龜山農會貸款業務的基礎，即使退休後接下魚市場公司新職務和投資房地產，每當分享過去管理農會的經驗，對年輕員工、主管還是有很大的幫助。

投資房地產 為退休做好準備

林文能退伍後踏入社會沒多久，就因台塑投資龜山，1979年陪同家族長輩拜訪台塑集團創辦人王永慶、王永在兄弟，當時就萌生有土斯有財的想法，進而養成自己投資理財的觀念，他建議，無論退休前後都可尋找投資理財的機會。

林文能說，退休前看好台塑投資龜山的發展前景，於是買了一塊建地蓋地下1層地上6樓的獨棟建築，1至3樓出租4樓以上自住，靠近警察大學的老家也出租開便利商店，租金收入讓他維持退休後一定的生活水準，還和人合夥投資宜蘭、礁溪200坪以下的住宅建案。

還有，他認為退休前後都可以考慮投資基金、證券，他在30多歲買了一分保單，20年付清保費後每5年領6萬元，後來還買了另一分儲蓄型保單，都很實用。

林文能在公所擔任秘書期間，下班後到銘傳大學研究所進修，以論文題目「桃園縣各農會信用部經營實務之研究」獲碩士學位，對接下來的工作助益良多。他說，自己愛閱讀，也建議退休後一定要持續吸收新知、走入社區，他退休後做了8年志工，至今仍奉行凡事與人為善、誠信做人的信念。