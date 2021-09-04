台灣首位園藝治療師 黃盛璘用植物開啟生命力

黃盛璘是台灣第一位赴美取得專業證照的園藝治療師。（圖：黃盛璘提供）

黃盛璘是台灣 第一位赴美取得專業證照的園藝治療師，在台灣推廣花草療癒已17年。專訪時她說，自己只是植物與人的橋梁，最後結果如何，還須這兩個生命體相互碰撞；她上完課，最常說的一句話，也就是摸摸植物，默默地說「交給你們了。」這股療癒的力量，陪伴許多老人、病友，也曾療癒中年轉身的她。

中年轉行 走出舒適城堡

黃盛璘是在編輯工作 20年後，開始懷疑自己的人生，「當時有個聲音不斷地問自己，妳要做編輯到老死嗎？還有沒有想做的事？」這個聲音愈來愈大，讓她不得不停下來，好好思考這個問題。離開工作，朋友們的友情邀約也不外是編輯工作，她才驚覺，「原來我幫自己築了一個城堡，人脈朋友全在出版界」。

為了徹底脫離舒適圈，她選擇飛往當時認為最遠的美國 。她說，那時的自己並不討厭出版，只是覺得夠了，若離得太近，她怕又被框回那個圈子裡。

隻身來美 投入植物世界

隻身來美，沒有任何想法的她，形容當下就像「被丟到大海，茫然無界，不知何去何從。」後來拿到一張園藝治療的宣傳單，她好奇地到處問，十之八九的美國人告訴她「就是治療植物吧」。她喜歡植栽，報名後才知道「原來興趣也可以發展成治療人的方法」，一頭栽進去就是兩年。再回台灣，從零開始。

第一年她努力尋找「在台灣可用什麼植物療癒台灣人」，接著到處推廣這個大家都陌生的領域，從安養中心到精神科，她的學員愈來愈多，「園藝治療」成了一門被廣泛認同的理念。

園藝療癒的力量，超乎想像。（圖：黃盛璘提供）

療癒能量 勾起遺忘記憶

黃盛璘說，療癒的能量完全來自植物，它可以調整人的身心靈。舉例來說，曾有位90多歲的失智阿姨來上課，當天她摸著魚腥草陷入沉思，黃盛璘問她想到什麼，原本沉默癡呆的阿姨突然眼神發亮，她想起自己的產婆經驗，某次接生，新生兒有點發燒，她請人煮魚腥草來為孩子洗澡，高燒即退，「她的生命經驗被魚腥草打開了」，從此，黃盛璘常常找她聊些產婆的故事，「會發現阿姨多了一股驕傲感」，「一個人日子過得開心、可以自我肯定，也比較能面對生活的挫折」。

精神科常有思覺失調的病患，他們活在自己的世界，對外界無感，黃盛璘就用植物打開他們的心，慢慢接受外在環境的訊息。黃盛璘說，透過植物的陪伴、人與植物生命的碰撞，加上五感的刺激，常常會有意想不到的連結與能量，「這個連結彷彿幫她找到了生命的鑰匙，原本遺忘的記憶，又再次啟動了新的生命」。