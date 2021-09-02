蔣勳「欲愛書」20周年 珍藏版問世紀念青春

透過「欲愛書」重新出版，蔣勳想要跟年輕世代分享書中的12封信。（本報資料照片）

「我用手寫下對一個人的情感，對他的愛、或對他的欲望；跟我今天傳一個簡訊，兩者之間有沒有差別？」抱持著這樣的心情，蔣勳將20年前的作品「欲愛書：寫給Ly's M」，交由聯合文學重新出版；他也特別以手寫方式，為20周年珍藏紀念版寫下新序言，並精選疫情 期間創作的4幅新近畫作納入書中，作為對遠離的青春的一種紀念。

此外，蔣勳「欲愛書」人體油畫素描展，也預定在9月1日至9月19日，於台北溫州公園周邊的達開生活空間展開，透過總共9幅人體素描與油畫，呈現另一種肉身書寫藝術。

即將於9月人體油畫素描展展出的畫作之一，「山水人體」，2020，油彩畫布。（圖：谷公館提供）

「ICARUS素描」，2020，素描紙本，45.8x60.7cm。（圖：谷公館提供）

20年舊書 想分享年輕世代

「欲愛書：寫給Ly's M」是蔣勳於1999年至2000年間寫給一位朋友的12封信，以最古老的手寫方式，寫下最私密的情書，書寫時間長達一年，正好跨越20世紀到21世紀。蔣勳表示：「隔了20年，我再去看這本書，其實有很多的感觸。」

「因為我想現在年輕一代可能很難想像，20年前，這12封信是一個字、一個字用手寫在信紙上，我自己看了也嚇一跳。因為忽然想到，這20年當中，我自己也很少拿起筆來用手寫字。現在跟朋友傳簡訊、E-mail，都是用手機 、平板電腦，非常快就完成了。」蔣勳說：「我忽然想每一個世代的欲望、愛，是不是都很不一樣？」

蔣勳指出：「『愛』這個字，一筆一劃地去寫的時候，它是有很多筆劃的。可是當我們在手機裡傳簡訊的時候，可能兩、三個鍵就傳出去。所以會不會在這樣的狀況裡，我們的欲望、我們的愛，都變得非常地迅速，迅速發生、也迅速結束？」

蔣勳「欲愛書」與聯名葡萄酒，在台中中央書店展出。（圖：聯合文學提供）

「我想不同世代有不同世代處理自己感情的方法，所以當聯合文學要重新出版這本20年的舊書的時候，我忽然想它可能不只是舊，它也許會有一種新的意義。今天如果我們對一個人，傾訴我們的愛或欲望，還有沒有機會拿起筆來，一筆一劃地做非常、非常深刻的傳達？」蔣勳表示：「所以很想跟年輕世代的朋友，分享這本書、分享這12封信，分享我們今天可能依然非常、非常珍惜的欲望，和我們自己的愛。」

蔣勳簽名 精裝版隨機出貨

對應重量級的「欲愛書」20周年珍藏紀念版問世，聯合文學悉心規畫多款周邊文創產品。凡於博客來、誠品網路書店 購買「欲愛書」精裝版，將分別獨家限量加贈乙款使用日本進口新浪潮美術紙精美印刷的菊全大海報，蔣勳簽名版與無簽名版隨機出貨，並附有專屬海報筒保護；平裝版則隨書附贈蔣勳手繪人體素描明信片二入。