台17歲高中生許云澤 自架網站解惑課綱 當升學領航員

高中生資訊網創辦人許云澤。（圖：許云澤提供）

強調「多元培養」的台灣 「108課綱」，今年已上路滿一年，因為與從前強調課業，死讀書的學習概念完全不同，讓許多高中生對如何建立個人的「學習歷程檔案」，可說叫苦連天。

一位年僅17歲、正要升上高三的中壢高中學生許云澤，卻憑藉一己之力，在去年5月架設「高中生資訊網」，統整和擴充資訊，讓大家更了解108課綱，獲選本屆創業之星選秀大賽學生組優勝，他也是創業之星選秀大賽開辦五屆以來，年紀最輕的獲獎者。

「以前考的內容跟讀的方法，都不適合現在的108課綱。」說起話來邏輯清楚，對108課綱有自身一套見解的許云澤說，當初想成立網站的原因，是因108課綱上路，但大家卻不是很了解，資訊也不流通。

還有個人的「學習歷程檔案」關乎於升大學的重要指標，重視學生參與競賽或營隊等多元表現，可是怎麼參加活動，以及怎麼撰寫心得，都是大哉問。

他希望能協助學生統整資訊，縮短學生資訊落差，進而達到學習平等的目標。

受到科幻電影「夏日大作戰」的啟發，許云澤憧憬工程師寫程式的形象，在國中就買了大學計算機概論來看，透過網路交流、爬文，看影片學習寫程式，還自己花零用錢租用主機，奠定架站基礎。

他在國中就曾嘗試架設網站，分享學習資訊，但自覺沒太多東西分享給別人，加上要準備會考 ，後來沒再經營下去。

許云澤上高中後，遇到108課綱的議題，發現網路上資訊相對少，就算電子布告欄PTT論壇有討論資源，卻都是之前的課綱，無法對接新的。於是他自己發想出「高中生資訊網」，一開始並沒有與老師討論，「因為這不是學校專題啊。」

許云澤架設網站的初衷，是希望分享自己的經驗，「在我升上高一的時候，領悟到國中三年級有些事情或有些路不該走，可是通常沒有管道能告訴學弟妹。」

分享自身經驗 撰寫懶人包

「高一上學期，很多人都在打混摸魚，但其實應該把握時間，不要以為高中時間很多。」他將把自己的心得放到架設的網站，沒想到吸引愈來愈多學生來觀看。許云澤更系統性整理出內容，網站主要有懶人包、活動心得、高中生活、其他、網站架設課程、線上課程平台，目前他很滿意網站呈現的內容，「因為這已經很符合學生需求。」

他建議，一進去網站，可先看「懶人包」，搜尋想了解的內容。再來可看「活動心得」，他在這裡分享他參加過志工活動或是營隊，教導大家如何填寫報名表會更容易被錄取，因為光是營隊、研討會、志工、教育部 活動等，他身體力行，就參加過幾十場。他也寫下活動內容，讓沒參加過的人，能理解活動怎麼進行。

許云澤說，他班上的同學，看過他架設的網站，都會直接問他，要怎麼參加營隊，或怎麼報名。「有同學想報名台大電機營隊，可是錄取率非常低，只有5%，該如何寫自傳凸顯優勢，我會分析給他聽，後來他真的成功錄取，這讓我滿開心的。」

有很多人問他，參加營隊到底有沒有用？他認為，這個問題沒有標準答案，是依照參加營隊的態度來決定。只是「混一張證書」，當然很難為自己的學習歷程加分，可是參加營隊，學習到知識或有反思，這才有機會為學習歷程加分，甚至是為自己個人加分。

高中生資訊網站中的「高中生活」，許云澤分享補習或課業問題。

他說，很多學生升高中後，會猶豫是否要補習，還有高中哪些科目怎麼準備，也有同學上大學後的投稿；「其他」則分享給準高中生如何安排暑假規劃等。

「高中生資訊網」統整和擴充資訊，讓大家更了解108課綱。（圖：許云澤提供）

培養多元能力 推線上課程

他表示，除了他撰寫的網站內容之外，其實有很多大學生在關注108課綱，看到他的網站後，會分享資訊，像是近期熱門文章，由大學生投稿的「特殊選才讓我用熱情錄取理想校系」，就獲得熱烈回響。

也有對新課綱有興趣的老師，分享他對課綱的理解和看法，他也因此認識許多朋友。

「有滿多老師詢問課綱問題，」許云澤透露，可能是因為老師家中有小孩，也是詢問包括參加頂尖大學營隊，如何為學習歷程加分等，「老師跟我反饋，網站幾乎對他們想問的問題都解答了，很感謝網站存在，非常有意義，我印象深刻。」

今年許云澤還成立了「LearnBar學霸網」，推出一系列專屬學生的線上課程。他說，以前聯考指考，成績就是一切，現在108課綱之下，成績比重最多占50%，另外50%是多元能力。

可是學生課內課程太多，其實不需要過多補教資源，反而是缺乏在108課綱的課外學習資源，所以他會開發學生有興趣的課程，主流是寫程式，學習「架設網站」的能力，可一步步架出自己專屬網站，學會撰寫活動心得、反思，成為專屬學習歷程。

他表示，課程結束後提供證書，會由學習機構發證書，通常不會考試，上完就會發證明，也是證明學生有上完這堂課；未來將會有付費課程，也會設計出免費線上課程，希望更多學生不會因為家境因素，無法學習。

LearnBar學霸網目前已確定會與補教機構合作，「合作範圍，不是補教機構提供課程給我們，是我們幫他們開課外課程，或是他們也有開課外學習，看彼此如何合作。」許云澤堅定地說，提供學員永遠不會是課內課程，因為這樣的課程，真的過於飽和。

他也提到，LearnBar學霸網正在開發中，提供學習平台，將可連結高中生資訊網，在線上學習課程後，可透過資訊網平台，撰寫心得分享，也會教學生如何提出學習心得。如此，會有更多學生看到，進而產生興趣，互相反饋，在能力範圍創造自己的價值。

拒當資訊恐慌白老鼠 啟動斜槓人生

「高中生資訊網」創辦人許云澤，自許「斜槓青年」，因他既是高中生，又架設網站創業。但談到台灣創業環境，他指出，家長普遍對高中生創業多持保守態度，創業資源少，可是他相信，學生多元學習，未來將讓創新風氣愈來愈開放。

高中生資訊網提供豐富多元的內容，為高中生解決108課綱的困惑，可是網站處理，只有許云澤自己，他笑稱自己是「用肝來換」。

平日每天都花三到四小時維護網站和開發新功能，思考營運策略，優化系統，假日有空的時間，都在處理這個網站，還要同時兼顧課業和創業。

「以學生身分來『斜槓』，這的確滿困難的，但架設網站是我的興趣，所以慢慢讓兩者找到平衡，家人也沒反對我創業，只希望我做自己有興趣的事情就好。」他說。

但他認為，台灣普遍都是大學以上才會接觸創業，高中生雖然不是不可能，但相較之下真的少太多，反觀美國有很多大公司，當年都是在車庫裡創業。

台灣家長對於創業的觀念比較保守，所以學生要創業資源也較少，「這是因為學生太過於把課業視為第一，沒去探索人生趣味，這也是108課綱推出的原因，50%以上占比是多元學習，要讓學生除了兼顧課業也要多花時間探索人生。」

現在雖然對高中生創業多有限制，頗具遠見的許云澤相信，未來風氣一定會愈來愈開放。「因為以後我們長大了，對於創業更理解，就不太會反對小孩參加相關活動。」

他進一步說明，現在大學走「特殊選才」，如果有特殊專長，學生可以不用有優異成績。另外，有些大學會有「百川計畫」，若學生有創業能力，這些發展都能當成申請大學的項目。

架設高中生資訊網，許云澤沒有找老師討論，反倒是學校老師知道這個網站。那麼，老師如何評價這個網站？「老師覺得，高中生資訊網做得非常好，也非常支持這個網站。」他自信的說。

許云澤就讀中壢高中，他表示，曾有一個講座，把桃園地區的學校召集起來，有桃園第一志願的老師提到這個網站，還分享給學生，這讓自己的老師與有榮焉。

談到高中生資訊網願景，他認為，目前首要目標，是先讓學生在108課綱之下，不會成「資訊恐慌」的白老鼠。

他將持續努力提供實用工具，提供好用的工具給大家，像是很多學生參加活動，卻不知道怎麼萃取其中精華，做成學習歷程，工具將可引導他們如何撰寫。

他說，未來他即使成為大學生，也會持續了解高中生需要的內容，透過人脈找更多高中生，找到他們實際需求，讓平台發展成自媒體，成為學生交流資訊的地方，成為高中生升學必看的網站。