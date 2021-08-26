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金牌教頭古吉雄 享受籃球親子生活

文／曾思儒
古吉雄（右）退休後將重心放在基層籃球的推廣。(圖：古吉雄提供)
古吉雄（右）退休後將重心放在基層籃球的推廣。(圖：古吉雄提供)

已故喜劇演員李國修有句座右銘：「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。」對76歲的古吉雄來說，籃球就是他一生的志業，退休前是工作，退休後是生活，現在更是串起他親子生活的橋梁。

說起古吉雄，最廣為人知的就是他帶出「籃球博士」鄭志龍，並在1997年率中華男籃隊打下第2屆釜山東亞運金牌；他執教的功績一長串，被視為台灣籃球史上最佳教練之一。

4年一次的東亞運，2013年已經走入歷史，古吉雄和籃球的緣分卻不曾中斷，不過教球的對象從中華隊的一線球星，變成偏鄉孩童、就讀EMBA的學生，還有自己的孫子。

教孫子練球 從客廳到公園

手機上滿滿是孫子訓練的影片，場景從自家客廳到公園球場都有，33年次的古吉雄笑說，小學四年級的孫子對籃球有興趣，去年暑假開始，他就指導寶貝孫子，從最基礎的基本動作和體能開始。

「家裡有台仰臥起坐的機器，他從10個開始做，到現在自己一天可以做40個，籃球拉近我和孫子的距離，我還會去看他鬥牛。」古吉雄笑著說，兒子也曾是籃球員，媳婦曾是軟網選手，孫子繼承選手基因，現在已經近160公分，加上自己對籃球有興趣，相信是可造之材，「我對他很有信心。」

籃壇活躍好手 大多是子弟兵

古吉雄本身就是籃球選手出身，變形的右小指就是球員時期因為運動傷害留下的痕跡；他選手時期就開始擔任景文高中教練，之後帶過CBA職籃的宏國象隊、當了多年中華隊教練，還曾到中國大陸CBA任教，現在徒子徒孫散布在全台各處。

「最多的時候，中華隊12個球員有9個是我帶過的。」古吉雄細數，目前仍在籃壇活躍的台啤隊射手李啟瑋、新竹攻城獅隊長吳岱豪和長人李家瑞等，都是他曾經指導的子弟兵。

籃球交流 不求名利不給壓力

退休後的「古老師」，現在專心做基層籃球的耕耘，過去在大陸留下的人脈，也讓他成為兩岸籃球的橋梁，新冠肺炎疫情前幫助許多台灣學生球隊移地訓練，透過籃球進行交流。

「現在我做我可以做的，不求名利，不給自己壓力，也不給別人壓力。」早已不用為每一分錙銖必較，古吉雄繼續用籃球交朋友，退休後的人生仍有滋有味。

古吉雄（右）曾率宏國隊南征北討。(圖：古吉雄提供)
古吉雄（右）曾率宏國隊南征北討。(圖：古吉雄提供)

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