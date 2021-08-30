自然與食物雙修 淦克萍播下設計的種籽

淦克萍受父親影響，想繼續做出版。(攝影／王聰賢)

院子裡的大葉欖仁樹高大得很理直氣壯，反正牆的兩邊都是同一主人，而作為主人的種籽設計企劃總監淦克萍，一點也不介意強壯的樹根拱起了地坪、撐歪了矮牆，因為她愛著樹影跟陽光在牆上跳舞、愛著在室內研究食物時看著窗外四季變色的葉子。

曾經快錢賺滿缽，一個不慎被地下錢莊擄走，淦克萍重啟人生調整方向，一邊是因兒子而陪著上山下海，一邊是受父親影響而堅持的出版，「我真的很愛設計，左腳是自然探索，右腳走出版設計，這是我們長期探索的兩條路。」

賺到八間房的第一人生

淦克萍2002年創辦種籽設計企劃事務所，為客戶做品牌設計，出版過多本月曆、日曆、繪本、節氣書，從早期九族文化村、薰衣草森林、飛牛牧場的品牌工作 ，到近年舉辦「東眼山─回森林家」，今年文博會還設計了「北回朝聖路」，公司內的「飲食研究室」設計出各種貼合節氣又可口的食物。淦克萍整個人散發著健康的森林系氣息。

但在24到30歲之間，淦克萍很愛賺錢，年紀輕輕已是廣告代理商，堪稱中區最大的媒體採買公司，「我很年輕就賺到很多錢，那時候在台中，每五步就有一個我的客戶。」

甚至，錢多到連客戶跳票了，她都懶得去追，最多時在台中擁有八間房，而她還是騎著機車去談業務。那時，淦克萍是女強人。

然後媒體生態改變，淦克萍為了一個20萬元台幣的小小財務缺口，貪圖快速補上資金，她跟地下錢莊借錢。

現在還能當笑話講，但當年，淦克萍前前後後借了12家地下錢莊，總共付了幾千萬，最後還被黑道綁了，被載到台中跟三義的高速公路中央，被踢下車。自己哭著走下交流道時，她還在想：「我不是覺得自己聰明一世嗎？怎麼會搞成這樣子？」

前面的黃金六年轉眼一場空，變賣家產還錢後，淦克萍如今想來：「我很感謝那次的失敗，因為年輕的時候真的太驕傲了。」她也因此可以慢下來問問自己：「我到底喜歡什麼？來做那個吧。」

做喜歡的事

「我現在並不會比以前不聰明，可是我現在賺錢比以前辛苦，為什麼呢？」淦克萍說：「這是一個決定，我決定我不賺快錢。」要實實在在做自己喜歡的事─設計。

轉變的關鍵是淦克萍35歲時，母親因心肌梗塞過世，在追思禮拜上，一位長輩看著那幾年窩在家裡接案做顧問的她說：「妳要出來做事，不能這樣一個人在家裡。」

長輩借她一個大辦公室，這就像啟動了某個開關，10個月後，淦克萍搬到公司現址，一個像她童年老家一樣的地方，帶有院子的老宅，種籽就此落地生根。她栽下一株大葉欖仁。

淦克萍說：「我盤整了一下過去，覺得我最喜歡寫字、畫畫跟手作。我很想做這個。」這三件事是種籽的基本業務，到如今，公司有六名插畫師。

淦克萍先做服務業，再做休閒業，然後是休閒與農業互相服務的休閒農業。她做了九族文化村、做薰衣草森林，再到後來因為做休閒農業，遇到一些農夫，就又跨到農業去。農林漁牧四大項中，種籽多做農、林，畜牧則選中飛牛牧場。

那時的觀光風氣很盛，是隨便做都會贏的年代，但淦克萍跟飛牛牧場建議做乳製品的開發，她希望自己是「有實際貢獻的人，不想去做60到61分的事」。接下來10年，飛牛的品牌工作、所有乳製品的包裝形象，都出自種籽。

淦克萍笑說：「我真的把每個業主都當作我的富爸爸，因為他的品牌資產是透過我在處理的。」

陪兒子接近山海

淦克萍坐在桌前，背後牆上貼了滿滿的蕨葉圖，她談著種籽這些年做了很多與山林有關的設計案，這一切的源頭，是為了陪兒子陳諾。而他，正安安靜靜在一旁拿著小本子寫日記。

淦克萍婚後第二年就子宮外孕，醫生宣判她再不可能懷孕，沒想到11年後，陳諾來報到，淦克萍和先生決定要好好陪兒子長大，「真的就是決定想要陪他，所以他喜歡爬山這件事情，就很大地擴充了我。」

兒子讀的是實驗學校，每周三是「山水日」，或爬山或溯溪，多半是郊山。當兒子有奔向山林的熱愛時，自認不是「自然人」的淦克萍只能跟著上山下海，否則他就到不了那個遠方。例如陪著高山訓，或帶著兒子一起跟著詹偉雄到海外雪訓、到泰國健行。明明自己累得要死，依然捨命陪兒子。

如此一來，淦克萍靠近了山，做了很多林務局的案子，「種籽做森林」的形象打出去了，又辦了一些實體活動，包括「東眼山回森林家─環境博物館」，實際帶參加者從五感去體會山林。

今年台灣 文博會時，淦克萍想到因疫情而被阻礙的一家三口西班牙朝聖之路的計畫，就鼓勵兒子找出台灣的朝聖之路，最後種籽規畫出北回歸線的朝聖路，沿著23.5度的北回歸線，從澎湖拉線到東岸出海，共17個地理與人文的地點，一個點一個點地去對那個區域投石問路。

然後，淦克萍想做海洋了，「我存心想要做山海雙主修。」手上有三本海洋書在做，其中一本是「海底四十米」，在水下，一米一米地依據浮力說故事。

當然，這也是因為兒子的啟動。他在學潛水，還為了一年一度的珊瑚產卵，提前加強特訓取得水肺證照，老爸全程陪著，而淦克萍恐水，下不了水，但在這過程中，也了解水下資產，並忙著找教練討教，準備海洋書。

父親的身影

從最初接委託案，後來慢慢養一點自主內容出來，幫林務局做月曆，種籽就衍生做日曆，有米曆、花曆、蕨曆等，以插畫形式繪出自然，365天、天天都長知識，在市場上十分搶手。淦克萍說：「自己的商品能夠站起來，你就有辦法不把時間跪在任何一張訂單前面了。」

而在紙本被看衰的年代堅持做出版，和父親有關。淦爸爸是做純美術出版，可是在淦克萍17歲時就過世了。

她說：「我想看看，我那麼小的時候仰望他，跟現在自己實際做這件事情，會有什麼不一樣。我是真的很希望用出版來理解我的父親在想什麼。」

與林務局合作，是種籽少有的公部門案子，已經連續做了五年的月曆。第一年做「飲食之森」，當時還是作為林務局的公關品，但太熱門了，第二年因為林務局跟台鐵 的里山動物列車合作，所以做了「里山動物」月曆，淦克萍建議改為銷售，果然大熱賣，「賣得動，代表你遇到了這個群。」

喜歡寫字的淦克萍不承認紙本沒有力量，「我一輩子被文字滋養，我喜歡紙本，我應該會繼續做這件事到生命的末了。」淦克萍要繼續做內容物，要藉自己對商業的敏感跟理解，把事情做到有力量、出版賣得動，接觸到她希望接觸的群體。

種籽設計的里山動物列車。(圖：種籽設計企劃提供)

節氣與飲食

2011年的時候，淦克萍即以柴米油鹽醬醋茶為設計主題，拿到德國iF獎，「我就跟自己立約，我要開始做柴米油鹽醬醋茶的設計，這是中國的開門七件事。」

淦克萍說，設計與品牌工作是求勝的工作，必須幫業主求勝，不是美而已，因此很自然萌生了想做內容的意念，靠著之前做委託案的盈餘，種籽開始做自主開發案。

「如果只是表現法、或美學形式的改變，內容沒有改變，你就不會有站立位置，也不會有影響力。」淦克萍說：「所以我們就是紮一點點根、開一點點花。扎根是我的重點。」

這個點，發展出「節氣」的概念，後來種籽有了食物研究室，在原本的設計辦公室隔壁設了廚房，陳列著各種醃、漬的瓶瓶罐罐，還有研究員依著節氣在設計飲食。

淦克萍根據節氣醃漬食物。(攝影／王聰賢)

「節氣也是個時間感」，淦克萍說，做節氣也是一個決定，「我想做東方人對時間的看法。」剛巧她有兩個業主，一個是稻禾實驗學校，有節氣教育，一個是「半畝塘」，做節氣建築，「我就很想做節氣，以我一個這麼小的單位、創業的女性，我覺得我可以介入的就是節氣飲食。」

種籽做了八本跟節氣飲食有關的書。後來又與「土生土長」的顧瑋、「台灣原味」的吳美貌都有一些合作，以「旁觀的設計者」身分，自己也開發出很多東西。例如，曾幫台灣原味作了一組達魯瑪克部落的山鹽藏。

種籽做的五葉松飲、玫瑰飲、漬茉莉蛋白霜、馬告蛋糕、乾葡萄等等，都又美又好吃又健康，但淦克萍不直接對大眾銷售，常常是做了分送朋友。

例如她10年來，年年拿恆春家鄉的牛杙仔蘿蔔做蘿蔔乾，一桶一桶，像傳家寶一樣擺在食物研究室；還有水蜜桃桃漬；還有來自卓蘭的葡萄，整串烘乾後，種籽做了漂亮的包裝，是給孩子最好的無添加零食。種籽跟著節氣走，什麼節氣就做什麼。

因為父母的早逝，加上姓氏特殊少有親族，淦克萍對於時間與身世有著特別的感受，「為什麼我特別喜歡研究一個食物的身世、或設計的身世，當然跟我自己有關。」

淦克萍說，自己有一個「心法」， 即「來來回回」，在老與少、在精品與土地之間，來來回回，可以找到獨特的行銷點與可挹注其中的能量，「我們會以設計的身世、設計的親緣、還有我們倚賴的味道，這三個系統去交織它。」

淦克萍希望自己是接近長輩、接觸年輕人，接精品的案子，也認真做鄉土的事；在食物上也是，即以食物的身世、食物的親緣、還有倚賴的食物味道，三者交織，再選出一些獨特的點。

淦克萍說，自己喜歡靠近有才華的人、善良的人，前者是可遇不可求，後者是你可以選擇的，而她相信，存心對土地友善的人，基本上是比較善良的這一群；她也喜歡靠近長輩，在每一位長輩的江湖經驗裡得到啟發。

讓種籽變大樹

因為工作，淦克萍自認被「擴充」，被帶去很多遠方，愈靠近自然、愈敬畏一切。

「它擴充我的，超乎我的想像。如果我沒有跟孩子出去，我們做的事一定很表面。」淦克萍說：「表面的美感我也會處理，可是它是一個決定，你愈走一步，就愈開心，你就愈被擴充。」

有這樣的工作，淦克萍能自信說：「我很熱愛我的工作，我要到工作到我生命末了的最後一天，像一個老奶奶一樣，從我家走出來，看這些年輕的孩子們在做什麼。」

到那時，大葉欖仁的樹蔭應該一樣溫柔地護著樹下的種籽。