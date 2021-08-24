茶籽堂創辦人趙文豪 採集土地的善讓美好發生

趙文豪認為，好好採用並珍惜台灣土地的善，就是產業能做的最大回饋。(攝影／王聰賢)

雨下不下來的南澳午後，空氣裡漫著一絲悶熱，走沒幾步路便能感到汗珠奔騰。埋首在苦茶樹園裡的趙文豪，卻不見疲態，時不時便以宏亮聲音吆喝大夥更靠近些。

這裡，是他耕耘17年的「茶籽堂」後盾，每一款洗沐、保養產品，都由他手裡的苦茶籽榨油製作。克服台灣 氣候難題，他從農業門外漢，到如今能和在地農夫侃侃討論種植方式；從花蓮崙山一路到阿里山 ，再到宜蘭南澳，讓種籽落地生成眼下的結實纍纍，也讓自家品牌從裡到外，扎實地成為台灣在地象徵。

「這是一個理念跟價值的問題，說真的我也可以用進口種籽，但我覺得既然要做台灣品牌，就應該採用我們自己土地的善。」不只苦茶油，台東的肖楠葉、花蓮的香水蓮花（水芙蓉）、台南的荷葉、雲林的小黃瓜、南投的蜂蜜等，也都為趙文豪選用為產品原料。

除了爬梳台灣土地與農業，趙文豪還深入文化面，投入地方創生，讓南澳的朝陽社區不只成為苦茶油供給地之一，更因此重獲新生和永續。「我的想法很簡單，我希望100年後，這個地方能變得既美又有趣，連我們的子孫也想在這裡生根，而我們，就是這一切的開頭。」

被退學的那一年

眼前的趙文豪，開朗率性，甫坐下，就滔滔不絕闡述起各種想望。話裡行間不太停頓，就如他總笑說，「我就是個感覺派，想做什麼就會去衝、去試。」21歲那年，趙文豪被大學退學，回到家中，一切看似歸零，他卻不知道，這將是他人生中最關鍵的一次轉折。

「其實也不是念到被退學，是自己根本沒有想要讀書，就覺得讀的那個東西不是自己想要的。」念的是機械，卻受不了機械化的念書日常，被退學那年，他決定返家，恰逢爸爸因跌倒大腿骨折，經營的印刷洗劑工廠生意又大不如前，父親為母親富貴手而製的苦茶粉洗碗精，便成了父子倆生涯的重要轉機。

「我媽媽罹患富貴手二、三十年了，長期用苦茶粉洗碗，但因為粉狀很難使用，我爸又因為骨折在家沒事幹，就把自製的苦茶粉改良變成液體，算是不小心就發明了一個天然又好用的洗劑。」但這深咖啡色的洗碗精裡，還隱約見得到渣滓，儘管好用，賣相卻實在不好，「所以我爸一開始也沒想要賣，單純是因為做太大鍋我媽用不完，分送鄰居時意外大受好評。」

當時在有機商店當店長的鄰居，不斷遊說趙文豪爸爸「這東西有機會做起來！」身為賦閒在家的長子，自得擔起嘗試推銷的責任。好在趙文豪本就擅溝通，對做業務也不排斥，就這樣帶著爸爸的手作洗碗精，一間間有機店跑。「當時有機商店還很少，我一開始甚至會生吃我們的洗碗精給店長看，證明有多天然。」

憶起這段過往，趙文豪笑起來，「其實那裡面有茶皂素，還是會讓你的肚子覺得『滿開心的』。」但他直言這招在當時相當奏效，「很多有機店的媽媽都會說『你好像我兒子，別吃別吃我進貨就是了！』」就這樣，靠著屢出奇招與三寸不爛之舌，從一家到五家再到20家店，最終進駐連鎖體系，「當時最高好像進了全台灣共四百多間的有機商店。」

回看這段過程，趙文豪坦言，「我這輩子其實沒有任何想接家業的念頭，本來想大學畢業後，先出國旅遊兩、三年學英文，看看這世界，誰會知道17年前一回家，就一路到現在了。」

換包裝打出名聲

儘管耕耘了17個年頭，「茶籽堂」真正為眾人所知，卻是這六、七年的事。「大概是2013年換了新的視覺後才開始被視為文創商品，不然我們本來就只是有機商店裡的一個天然洗劑品牌而已。」「茶籽堂」成立初期，家中由父親負責製造，母親擔任會計，趙文豪則兼起業務跟行銷。「我當時就跟我爸媽說，我們不能一直做洗碗精、洗衣精這種商品，應該要往洗髮、沐浴去走。」

彼時第二代翻轉品牌，是不少媒體感興趣的主題，「茶籽堂」也因此受到矚目，也就是那時，他開始思考所謂的品牌形象。「很多採訪我們的記者都會說：『我覺得你們東西很好用，但是包裝好Local、好傳統。』」當時公司規模尚不大，遑論徵聘設計人才，毫無設計背景的趙文豪只得自個跑到誠品報名學設計，「但後來發現根本做不到，因為設計真的太難了。」

於是他轉挖掘設計相關書籍，從中發現擅長轉譯傳統文化的設計公司美可特，便上門接洽。但在設計仍非顯學的年代，趙文豪一拿回超過兩百萬的報價單，就被任會計的媽媽反對，「我媽那個年代，一張DM的設計費才三千塊，她無法理解為什麼換個包裝、開個模就要上百萬。」但看著阿原肥皂的成功，趙文豪鐵了心，也想做出市場區隔，創建一個屬於自己的獨立品牌。

這段期間，趙文豪稱之為「茶籽堂2.0」，他開始從包裝回看產品本身的價值，也開始想了解土地是什麼。「有點像重新回到商品的文化面和根基面，而包裝只是呈現這些精神的一個形式。」趙文豪說，苦茶油文化的根本其實是祝福，「因為早期苦茶油很貴，不是我們一般日常會用的東西，通常是做月子時，才會買來送給女兒或媳婦。」

於是，他請來藝術家用版畫為包裝注入祝福意涵，並將祝福具象化：畫裡有苦茶樹、台灣還有土地，兼具美感和深意的包裝，也吸引了2013年甫開幕的松菸誠品Expo，邀請趙文豪入內陳列自家商品，「那是非常關鍵的一年。」隨後，開始有文創旅店、飯店找上趙文豪，開啟了讓「茶籽堂」被更多人看見的洗沐備品之路，2014年更獲金馬獎選作伴手禮，「去年礁溪老爺飯店也來跟我們合作，對我來說，這都是很好的里程碑。」

苦茶油復興「難」路

但2013、2014這兩年，台灣也同時爆發許多劣質油品事件，這讓趙文豪動念發展台灣本土的高品質苦茶油，「這個起心動念，影響了我們品牌後來六、七年的發展。」在此之前，「茶籽堂」產品裡的苦茶油百分之百來自進口，以致當趙文豪想轉身以台灣種籽製油時，卻遍尋不著在地原生種。

那一刻，趙文豪決定展開這個讓他痛了多年的「苦茶油復興之路」。他笑說回看2014年的自己，「真的是滿帶種。」沒有任何農業背景，卻毅然成立農業團隊契作。有別於其他農作物，苦茶樹一種下去，得等五年才能收成，「所以一般農民不太願意加入，誰會神經病等你五年然後沒有收成，也不知道你五年後會跑去哪裡。」

但生性敢衝敢拚的趙文豪，沒想太多，對台灣苦茶油產業不懂，就下鄉了解，「我們花一整年去台灣所有產地跑一圈，記錄各種細節，再選擇要跟哪個區域合作。」有了知識根基，他先從花蓮崙山開始，和在地農民溝通，「我免費提供苗木給你、教你怎麼栽培管理，甚至協助作記錄，再以市場價格保證收購。」

慢慢地，拓展到阿里山，加入檳榔園轉作計畫，再到宜蘭南澳，現在甚至能聘請專業的農業規畫師駐點，與農民合作、巡田、記錄風場、解決病蟲害等。從完全不懂農業到全台已有三個產區、共30公頃的苦茶樹農地，和41個農民合作，新種總計6000棵苦茶樹。2017年，總算達成產品百分之百使用台灣苦茶油的目標。

但這一路來，並不容易，「做這苦茶油復興之路，一開始當然覺得超開心，怎麼樣夠屌吧？但也因為對這領域完全不熟，全部得從頭學，加上努力沒有反映在營業額上，難免有種出力在空氣裡的疲憊感，所以2017年時很多人就離開團隊了。」人才歸零，得全數重找，這對趙文豪來說就像失戀，「我那時常會說，這條『苦茶油復興之路』，對我來說更像是苦茶油復興『難』路。」

但這些經驗，都成了趙文豪的養分。「我後來知道，理念跟商業總有一天要走在一起，尤其是社會企業，不要以為只是做理念就會紅或走得遠，你可能現在聲量大，人家喜歡你，但如果沒有活下去，單有理念也沒用。」務實許多，卻也不放棄作夢，趙文豪仍持續推進永續循環的理想，「我們正在研究怎麼把苦茶籽的皮和殼拿來做建材開發，以及身體的保養清潔，我稱之為『苦茶籽全運用』。」不單只向土地索求，他更想做的，是回饋。

為朝陽社區重拾美好

就如現今仍在進行中的「朝陽社區復興計畫」，亦是本著回饋土地的初衷。憶起和南澳的緣分，趙文豪笑說，「真的是上天旨意。」當年前往花蓮崙山途中，順道在南澳的朝陽社區借廁所，卻就此緣牽至今，甚至有不少人誤以為趙文豪是「南澳土生土長的孩子。」他笑說，一開始來，「只覺得這地方好美，和早期的宜蘭很像，周圍都是國有地，不能隨便蓋東西，所以很有原野的感覺。」

借廁所時，正巧看到旁邊有間廟，「我就想那抽個籤看看好了。像我們這種土地跑多的人，其實是滿信任地方廟宇的，會想看祂要給我們什麼指引。」拿出珍藏至今的籤詩，上頭寫著「花開花謝結子成」、「寬心且看月中桂」等字句，「這意思是叫我們不要急，中秋節過後就會成，正巧苦茶籽就是中秋節過後採收，所以光是看到這兩句，你就覺得：『哇好像會中喔！』」

但真正讓他決定落腳於此，仍是在地社區協會的積極態度，「南澳這邊農民很多，也很團結，很好奇我們這群年輕人有沒有可能讓社區重新活化。」他回憶剛到朝陽社區時，「六十幾歲的還會被叫年輕人，那時我們就有注意到人口老化的狀況，隨著發展苦茶油產業，我們也發現如果不面對人口外流的現象，永續議題就會有問題。」

於是2018年，趙文豪便展開「朝陽社區復興計畫」，沒做過地方創生，他只能先從國外考察開始，包括荷蘭的循環農業、日本的藝術和文化祭、義大利的葡萄酒和橄欖油莊園，取經之餘，也投入研究南澳在地歷史與風土，正巧當時遇上Plan b創辦人游適任、天堂島的何其昌、林事務所及裝置藝術家Aguce等人，眾人一拍即合，便開始合作。

從協助設計社區LOGO、改良農產品包裝到社區美學改造，將原先堆滿垃圾的廢棄停車場，改建為如今具備自然美感的漁港和公園，站在寬闊草原和充滿寓意的裝置藝術邊，聽著海浪聲，無比舒心，也吸引眾多當地居民和觀光客在此流連，消磨時間。

但外觀打理好，內在也得注入厚度，趙文豪接連與許多設計與藝術界人士合作，在當地舉辦各類活動，同時邀請小人小學開設土地教育 等課程、成立圖書館，讓在地孩子更認識自己生長的土地。「你們以後去問別人做地方創生，只要沒有提到教育，就代表它是半吊子，因為地方創生的根本就是教育。」他認為，先讓在地建立起地方認同，未來自然能吸引年輕人回流常駐。

趙文豪以農業的英文「Agriculture」為例，「農業的英文其實由『土地Agri』和『文化Culture』兩個字組成，這也是為什麼我們要不斷去溝通產品背後的這兩樣東西。」這條復興之路，於他尚未完結，未來，趙文豪還期待能吸引藝術家前來駐村、甚至是設立實驗學校，讓外地父母願意帶著孩子來此就讀、落地生根。

「我一直是一個夢想型跟願景型的人，我常會想像朝陽社區三、四十年後的樣子：可能有很多很美好的生活和產業、很多不同的人會來這邊參觀學習，離開後去想如何改變他們的家鄉，最後，影響其他地方，讓台灣被世界看見。」對趙文豪來說，種子，不一定得落在泥土裡，若還能撒入人們的心底，那將會是他最為嚮往且陶醉的風景。