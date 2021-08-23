醫師醉心瓷雕 梁成福曾獲羅浮宮邀展

梁成福行醫半世紀，拿完手術刀換持鋼刀，人生下半場找到熱中興趣。(記者曾健祐／攝影)

桃園龍潭醫師梁成福行醫逾半世紀，在桃園醫界、藝術界頗富名氣。60歲時，他接觸瓷雕後無法自拔，刻出獨有風格，作品曾赴法國羅浮宮展出，北韓 領導人金正恩 也有收藏。15年來，他沉醉雕出各式金剛經、道德經，也沉澱心緒放下煩憂。

75歲梁成福回憶兒時家境艱困，從軍後在陸軍812醫院擔任外科醫師，1972年回鄉開診所。當年龍潭只有5位醫師，醫療資源普遍不足，他常替清貧、困苦鄉親義診。手握半輩子手術刀，15年前因緣際會跟著師大藝術學院前院長梁秀中習藝，一頭栽進陶瓷雕刻，並和書法家李元慶合作，由李揮毫金剛經等經典，他再一筆一畫銘刻於瓷壺、陶器。

梁成福的雕刻作品多到算不清，從180公分高的巨型瓷瓶、直徑1.5公尺的超大圓盤，到小巧茶具、筆筒都有，選材橫跨佛經、聖經等，但他認為不必拘泥於宗教，周杰倫名曲青花瓷也成他刀下名作。

沉醉雕刻藝術，梁成福不只為興趣，也悟出放下一切的道理。看診時間長，易為瑣事心煩，徒手以鋼刀篆刻，讓他得以沉澱思緒，靜下心培養專注和毅力。

金正恩也看上他的作品

2013年他以紅色瓷雕心經作品獲邀到法國羅浮宮展出，結束後慷慨捐贈給大陸拍賣，所得幫助當地貧困孩童，更特別的是，金正恩也看上他的作品，特別收藏在北韓博物館中。

梁成福說，一輩子都在工作，沒出過國，「確實準備退休了」，但雕刻會做到不能做為止。

梁成福除了是家醫科醫師，另一個身分是桃園地檢署榮譽法醫。早在40年前他就自願擔任義務法醫，國內空難、大地震 的遺體相驗都有他的身影，也和檢方結下深厚緣分，桃檢隨處可見梁的瓷刻作品，2樓擺放12個刻有金剛經的陶瓶，更有平安寓意。

「做醫師沒別的享受，就是慢慢培養興趣。」梁成福說，早年除了周一看診到周六，周日再到桃檢擔任義務法醫，累積的壓力需宣洩，所幸60歲那年接觸瓷雕，讓人生與藝術結合更為豐富。

他表示，開診所後盼憑專業做公益，早年願意當法醫的人少之又少，一遇重大死傷事件，相驗資源不足。他1980年就到桃園地檢署擔任義務法醫，解剖遺體、幫死者說話，協助檢察官找出案件可疑之處，是他醫師專業可貢獻的部分。從1998年大園空難、1999年九二一大地震等，他都到場義務支援。

也因和檢察界有深厚緣分，桃檢大廳公共藝術中，朝內掛著巨幅石門水庫洩洪砂畫，氣勢磅礴，被戲稱象徵桃檢辦案源源不絕，他另送12個雕有金剛經的陶瓶，和洩洪砂畫相對，以「寶瓶承沙、平平安安」寓意，減少紛亂，也穩定檢方軍心。