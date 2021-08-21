20年讀書會+79周防疫直播 陳秀熙：我好像認養很多小孩
新冠肺炎疫情自去年1月初現形、擴散，到今年8月，全世界已經長達20個月籠罩在疫情威脅下。中央流行疫情指揮中心幾乎天天直播記者會；在民間，則有台大公衛學院每周一次的「新冠肺炎防疫科學線上直播」，截至本周已邁入第79次直播，連農曆春節都沒中斷。
太太溫柔提醒早點回家
在指揮中心意見獨大的社會氛圍下，台大公衛也曾因提出不同見解，而遭到誤解、蒙受輿論猛烈攻擊。但台大公衛仍能穩健不輟，持續以科普的語言分析最新實證、引領公共討論，關鍵在於帶領研究團核心的台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙。
今年60歲的陳秀熙表示，24歲的小兒子在大學就讀資訊科系，還與父母同住；30歲大兒子是藥師，在桃竹苗地區的醫院工作，原本一個禮拜可以回家兩、三次，但過去一年多受到疫情影響，不但工作更忙，疫情嚴峻時為顧及家人健康，也常就近住醫院宿舍，較少回家。
陳秀熙說，學術工作本來就非常忙碌，疫情來臨後忙上加忙，常常晚上九點半以後才回到家。慶幸現在有方便的通訊軟體，家人感情仍緊密，不時會透過訊息或照片聊聊天，比如太太會說：「回家有蓮藕湯可以喝喔！」溫柔提醒他早點回家。
每周六「家庭英語讀書會」
陳秀熙身為父親，在學生眼中也是個老爹，把研究生都當成自己孩子照顧。「我好像在社會上認養很多小孩。」陳秀熙笑說，兩個兒子都跟研究生打成一片，因為他每周六固定舉辦「家庭英語讀書會」已經超過20年，以往只有自家小孩和姊妹的小孩，大約10人，最近幾年連研究生都紛紛表示很想參加，目前規模已達到20人。
「我希望從國中開始，培養孩子對於科學和人文藝術的素養。」陳秀熙說，頂尖的《自然》和《科學》期刊內容，都有免費上網，其中摘要型的科普文章篇幅不長，英文也不難，還有很好的視覺化圖示和資訊圖表。陳秀熙會預先選文，每周六在學校租借一個小會議室，前一個小時分頭報告讀書心得，後兩個小時進行討論，長期下來，對於學習英文閱讀、表達、做口頭報告，都可以累積很深厚的「內功」。
彰化血清調查捲入紛擾
有連續20年每周開讀書會的毅力，連續79周做疫情科學直播，難不倒陳秀熙和他的「孩子們」，只有去年夏天因為彰化血清學調查遭受中央反對，輿論壓力山大。陳秀熙說，去年父親節和一些節日都有收到卡片，安慰鼓勵他，希望他不受外界紛擾影響，但他笑說，過去在英國求學，就因台灣特殊政治處境，受過許多不平等待遇，磨練至今，他不會受到政治紛擾影響了。
「以前也會跑回家痛哭一場。」陳秀熙說，但他現在正面看待爭論，民主國家的「對話」是很重要的，或許年輕人會認為政治就是對立，「但我不認為，我希望他們成長過程中慢慢了解，這是一個社會成長的動力。」陳秀熙的正能量也傳遞給學生，「學生跟我說，只要我們講得對，就不用怕。」
重回健身房 感動民眾超乖
指揮中心宣布降級後，陳秀熙立刻回到健身房跑步。陳秀熙說，以前與孩子和研究生最愛的運動是羽毛球，他甚至自掏腰包請教練，無奈後來羽球場很搶手，要約時間、借場地越來越困難，後來就少打羽球。為了維持運動，他自我要求每周固定慢跑兩次，每次跑五公里。
疫情還沒爆發前，陳秀熙都會去健身房跑步，疫情嚴峻時健身房都關閉，就改去公園跑步。睽違兩個月回到健身房，竟然只有他一個人在用跑步機，陳秀熙笑說，簡直是「包場了」。
他看看旁邊其他踩腳踏車、用器材運動的民眾，都戴著口罩，注意維持社交距離，「超級感動。」陳秀熙說，台灣民眾做防疫「超乖的」，希望指揮中心能夠適時引導，支持民眾對於疫情的社會心理適應。他強調，做好該做的，但同時不過度害怕，心理上慢慢接受人要與病毒共存，這是現階段最重要的課題之一。
陳秀熙小檔案
年齡：60歲
現任：台灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授
家庭：結婚30年，育有二子
給孩子的一句話：身為台灣的一分子，要了解社會上每個與我們相關者的生命價值。未來的年輕人要有實力和眼界，走出自己在國際間的一條路。如果心裡有煩惱，需要抒發，可以找我聊聊。
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