20年讀書會+79周防疫直播 陳秀熙：我好像認養很多小孩

陳秀熙(左)與小兒子感情很好。（圖：陳秀熙提供）

新冠肺炎疫情 自去年1月初現形、擴散，到今年8月，全世界已經長達20個月籠罩在疫情威脅下。中央流行疫情指揮中心幾乎天天直播記者會；在民間，則有台大公衛學院每周一次的「新冠肺炎防疫科學線上直播」，截至本周已邁入第79次直播，連農曆春節都沒中斷。

太太溫柔提醒早點回家

在指揮中心意見獨大的社會氛圍下，台大公衛也曾因提出不同見解，而遭到誤解、蒙受輿論猛烈攻擊。但台大公衛仍能穩健不輟，持續以科普的語言分析最新實證、引領公共討論，關鍵在於帶領研究團核心的台灣 大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙。

今年60歲的陳秀熙表示，24歲的小兒子在大學就讀資訊科系，還與父母同住；30歲大兒子是藥師，在桃竹苗地區的醫院工作，原本一個禮拜可以回家兩、三次，但過去一年多受到疫情影響，不但工作更忙，疫情嚴峻時為顧及家人健康，也常就近住醫院宿舍，較少回家。

陳秀熙說，學術工作本來就非常忙碌，疫情來臨後忙上加忙，常常晚上九點半以後才回到家。慶幸現在有方便的通訊軟體，家人感情仍緊密，不時會透過訊息或照片聊聊天，比如太太會說：「回家有蓮藕湯可以喝喔！」溫柔提醒他早點回家。

每周六「家庭英語讀書會」

陳秀熙身為父親，在學生眼中也是個老爹，把研究生都當成自己孩子照顧。「我好像在社會上認養很多小孩。」陳秀熙笑說，兩個兒子都跟研究生打成一片，因為他每周六固定舉辦「家庭英語讀書會」已經超過20年，以往只有自家小孩和姊妹的小孩，大約10人，最近幾年連研究生都紛紛表示很想參加，目前規模已達到20人。

「我希望從國中開始，培養孩子對於科學和人文藝術的素養。」陳秀熙說，頂尖的《自然》和《科學》期刊內容，都有免費上網，其中摘要型的科普文章篇幅不長，英文也不難，還有很好的視覺化圖示和資訊圖表。陳秀熙會預先選文，每周六在學校租借一個小會議室，前一個小時分頭報告讀書心得，後兩個小時進行討論，長期下來，對於學習英文閱讀、表達、做口頭報告，都可以累積很深厚的「內功」。

彰化血清調查捲入紛擾

有連續20年每周開讀書會的毅力，連續79周做疫情科學直播，難不倒陳秀熙和他的「孩子們」，只有去年夏天因為彰化血清學調查遭受中央反對，輿論壓力山大。陳秀熙說，去年父親節和一些節日都有收到卡片，安慰鼓勵他，希望他不受外界紛擾影響，但他笑說，過去在英國求學，就因台灣特殊政治處境，受過許多不平等待遇，磨練至今，他不會受到政治紛擾影響了。

「以前也會跑回家痛哭一場。」陳秀熙說，但他現在正面看待爭論，民主國家的「對話」是很重要的，或許年輕人會認為政治就是對立，「但我不認為，我希望他們成長過程中慢慢了解，這是一個社會成長的動力。」陳秀熙的正能量也傳遞給學生，「學生跟我說，只要我們講得對，就不用怕。」

重回健身 房 感動民眾超乖

指揮中心宣布降級後，陳秀熙立刻回到健身房跑步。陳秀熙說，以前與孩子和研究生最愛的運動是羽毛球，他甚至自掏腰包請教練，無奈後來羽球場很搶手，要約時間、借場地越來越困難，後來就少打羽球。為了維持運動，他自我要求每周固定慢跑兩次，每次跑五公里。

疫情還沒爆發前，陳秀熙都會去健身房跑步，疫情嚴峻時健身房都關閉，就改去公園跑步。睽違兩個月回到健身房，竟然只有他一個人在用跑步機，陳秀熙笑說，簡直是「包場了」。

他看看旁邊其他踩腳踏車、用器材運動的民眾，都戴著口罩，注意維持社交距離，「超級感動。」陳秀熙說，台灣民眾做防疫「超乖的」，希望指揮中心能夠適時引導，支持民眾對於疫情的社會心理適應。他強調，做好該做的，但同時不過度害怕，心理上慢慢接受人要與病毒共存，這是現階段最重要的課題之一。

陳秀熙小檔案

年齡：60歲

現任：台灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授

家庭：結婚30年，育有二子

給孩子的一句話：身為台灣的一分子，要了解社會上每個與我們相關者的生命價值。未來的年輕人要有實力和眼界，走出自己在國際間的一條路。如果心裡有煩惱，需要抒發，可以找我聊聊。