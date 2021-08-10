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不滿設立「台灣代表處」中國召回駐立陶宛大使

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

從害羞到大膽穿上 蘇益仁：粉色襯衫有女兒的愛

記者陳雨鑫／報導
蘇益仁愛好藝術，家中收藏許多台灣早期藝術家作品，像是私人美術。(記者劉學聖／攝影)
蘇益仁愛好藝術，家中收藏許多台灣早期藝術家作品，像是私人美術。(記者劉學聖／攝影)

「抗煞巨頭」前疾管局長蘇益仁，去年疫情初期接下行政院邀約，擔任「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人，對台灣疫苗採購政策及防疫措施屢屢建言。這兩年與疫情共處的日子和過去「相當不同」，解除三級警戒的第一個父親節，他照慣例會收到兩個女兒的「老爸襯衫」、「老爸襪子」，但聚餐礙於疫情先取消。

疫苗採購建言被漠視 仍想奉獻心力

年過70的蘇益仁談到從去年至今向政府建言的心路歷程，語帶無奈。「去年8月就不斷向政府建議採購疫苗一定要加把勁，但每次挺身而出都未獲正視。」有段時間很猶豫到底該不該繼續再提出意見，因為自己老早就退居幕後，只是國難當頭，自己又背負著抗煞經驗，好幾次認為「算了」，但責任心使然，即使被漠視，仍想再奉獻心力，從專業角度發聲。

去年初接下疫苗組召集人後，蘇益仁常與時任行政院副院長的陳其邁東奔西走，協助國產疫苗或分析國際疫苗研發，那一陣子頗為忙碌。只是沒多久陳其邁接任高雄市長，蘇益仁也也不再擔任召集人，回歸學術生活，不變的是持續關懷國家大事。

不要孩子送禮費心 指定只送襯衫襪子

對於國家的憂心與關懷，蘇益仁鮮少與家人討論，但會與跟志同道合友人暢談一整天，因為不希望太太憂心他的事。現在的生活「開心」比較重要，兩個女兒也都出嫁，他現在有四個可愛的孫子，去年暑假，唸六年級的孫子獨自搭乘高鐵南下，爺奶成為保母的短暫時光，讓他紓解不少壓力。

每年父親節，蘇益仁說，兩個女兒總會準備標準禮物：襯衫跟襪子，其實這是他指定的。因為以前孩子總是煩惱要送他什麼，不想讓孩子費心，直接指定只能送上班會穿上的襯衫跟襪子，兩個女兒無論哪一年，即使人不在身邊，一定會送上這份標準的父親節大禮，相信今年也不例外。

蘇益仁愛好藝術，家中收藏許多台灣早期藝術家作品，像是私人美術館。(記者劉學聖／攝...
蘇益仁愛好藝術，家中收藏許多台灣早期藝術家作品，像是私人美術館。(記者劉學聖／攝影)

因疫情學會用LINE 與家人拉近距離

他說，每年收到的父親節襯衫，從花色還是看得出孩子的費心，時常會有花花綠綠樣式，年輕時不太敢穿，現在年紀大了，全都翻出來品味，即使穿著曾令他最害羞的粉色系，現在也不覺得丟臉，而是滿滿的暖心。

蘇益仁跟女兒感情很好，疫情爆發後，他被迫學習更流暢地使用智慧型手機，現在不僅會拍照也會用LINE，偶爾傳些照片跟訊息給兒女，約聚餐吃飯等。不過也因此產生了些副作用，好多工作的群組必須加入，常常叮叮咚咚的，讓他現在平靜的生活，也多了些吵雜。

打不到疫苗的剝奪感 建議政府重視

蘇益仁說，台灣現在持續籠罩在疫情威脅，邊境不敢開，外出時擔心東、擔心西，心理壓力倍增。全球疫苗接種覆蓋率都在不斷往前邁進，台灣用完各國捐贈的疫苗之後，疫苗到貨狀況又回到原點，「哎，疫苗這件事真的不該是民眾要去煩惱的。」他認為，疫苗布局是政府做得最不好的地方。

蘇益仁說，台灣民眾現在對新冠病毒的恐懼，幫助疫情控制與趨緩，政府也有效利用這一點讓疫情變得「很好管」，但這不該是長久防疫之計。最近只要有人從北部返回南臺科大，就會有人通報他，詢問「要不要隔離從北部回來的學生或老師」，當這些恐懼心理成為反射動作時，民眾對於病毒、疾病心理認知，將會有長遠的影響。

對於國家的憂心與關懷，蘇益仁鮮少與家人討論。(記者劉學聖／攝影)
對於國家的憂心與關懷，蘇益仁鮮少與家人討論。(記者劉學聖／攝影)

蘇益仁小檔案

年齡：71歲

現任：南臺科技大學生物與食品科技系講座教授

家庭：結婚45年，育有2女

給孩子的一句話：上一代背負太多國家與社會責任，下一代應為自己而活，快樂開心最重要。

疫苗 疫情 台灣

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