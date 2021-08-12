迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

71歲的心臟外科名醫林芳郁，從醫40年，曾任台大、北榮、亞東三家醫學中心院長，從SARS到新冠肺炎都在第一線對抗疫情。今年父親節前夕，林芳郁卸任擔任六年的亞東醫院院長，正式迎接退休生活。不只是一位盡心貢獻醫界的醫師，林芳郁更以嚴謹身教，成為兒女心目中的模範父親。

身教嚴謹，卻包容孩子想法，只要肯努力，他全力支持。

在宜蘭羅東出生的林芳郁，高中才北上念建中，自台大醫學院畢業後，順利成為心臟外科醫師，並與醫學系同窗、台灣 首位女整形外科醫師林靜芸結為連理，育有一雙兒女。女兒林之昀跟隨母親腳步，成為整形外科醫師，兒子林之晨則往新創產業電商發展，接任台灣大哥大總經理。

兒女事業有成，與父母嚴謹身教有關。林之晨回想，年幼時若有不乖或不禮貌的行徑，林芳郁常叫他們面壁、罰跪。但林芳郁對孩子的想法非常包容，無論想做什麼，他一定全力支持，多半給予鼓勵，只要選定目標，就好好努力、全力以赴。他認為孩子平安，把工作 做好最重要。

女兒乖巧，兒子曾叛逆，笑稱「女兒是上帝補償給我的」。

外科醫師生活忙碌，林芳郁坦言，過去平日忙很晚才回家，早期周六還要上班，等於只有周日休假，但又掛心病人病況不穩定，多半會待在醫院。以前在台大醫院時常帶孩子「查房」，兒女因此閱「傷」無數，更謹記怎麼防止燒燙傷。

和孩子相處時間不多，但慶幸女兒循規蹈矩，也跟隨父母從醫，相較兒子叛逆讓他很頭痛，林芳郁笑稱「女兒是上帝補償給我的」。

細數林之晨的叛逆事蹟，高中時為了把妹無駕照偷騎機車，家中規定九點半門禁，兒子偷偷蹺家過夜，女兒還幫忙掩護，老婆發現後氣個半死。於是兄妹倆不得不互助，「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，但兩人也培養出好感情，像林之晨在美國 留學時，林之昀去美國玩，哥哥主動獻卡，讓妹妹無限消費。

教育孩子言出必行，欣慰兒子留學歸國後「變暖男」。

林芳郁對兒女管教嚴格，正直個性更是言出必行。林之晨求學時課業並不佳，有次段考前，承諾若兒子成績進步就帶他到日本玩，兒子果然爭氣地考出好成績，老婆本想趁著工作忙順勢忘記，他堅持「一定要帶他去日本玩」，堅持履行承諾。

過去曾擔心兒子工作不穩定，但自美國留學回來後，彷彿「變了個人」，不僅變溫暖也更孝順，周末帶著父母愛吃的燒餅油條及豆漿來訪，父母傳訊也早讀早回，讓他相當欣慰。

林芳郁鼓勵同為人父、至今仍在防疫戰線上的醫師，保重身體外，也盡所能告訴家人「我愛你」，像自己至今仍會向妻子和兒女說「爸比愛你」，或留小紙條在太太書桌上，隨時傳達對家人的愛。

拒收紅包 簡樸一生

林芳郁為台灣醫界創下歷史性推展，曾率領團隊做全球領先的不整脈研究，擔任台大急診部主任任內，開創救護車EMT（緊急救護技術員）體系，如今高級救護員遍布全台，戲劇《火神的眼淚》中救護員挽救珍貴生命的片刻，充分展現急救技術，更造福無數患者。

林芳郁上月底卸任亞東醫院院長，兒子林之晨特地排開行程，出席父親的榮退典禮。他透露，父親擔任醫師工作期間，仍維持羅東人的簡樸生活，在家總是穿著破內衣，皮夾、皮帶一用就是幾十年，不開名車，一台Toyota Premio用了十幾年，一直到無法維修才勉強換掉。

在兒子眼中，父親十分好學，在家中書筆不離身，隨時研讀畫重點。父親也相當愛國，1995年時，許多醫師帶家人移民，但父親堅決「身為台灣人，死為台灣鬼」，展現愛國情誼。而父親沒有物質欲望，當年在台大醫院，父親認為紅包文化對弱勢病人不公，堅決拒收病人紅包，病人若送紅包來，他一定會再買水果禮盒，把病人紅包放進並送回。

林芳郁(前排左起)一家人感情好，與妻子林靜芸、兒子林之晨(後排左起)、女兒林之昀會互相說「愛你」。(圖：林芳郁提供)

林芳郁小檔案

年齡：71歲

歷任：台大、北榮、亞東醫院院長

家庭：結婚45年，育有1子1女

給孩子的一句話：訂好目標，全力衝刺，不管到世界哪個角落，闖到累的話就買張機票，家裡永遠都有你的碗筷。